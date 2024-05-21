Агент Тюкавина: «Мои спартаковские друзья говорят: «Костя – народный футболист». У него часто голы по красоте выходят»
Агент Тюкавина рассказал, почему считает форварда «Динамо» народным футболистом.
21-летний форвард московского «Динамо» в этом сезоне забил 15 голов и отдал 9 голевых за 29 матчей Мир РПЛ. Всего за бело-голубых он провел 128 матчей и забил 40 голов.
«Мои друзья, которые болеют за «Спартак», говорят: «Костя – народный футболист. Даже не болея за «Динамо», смотрим матчи. Потому что он может сделать что-то нестандартное».
Вспомните, какие он голы забивал: со «Спартаком» однажды так голову подставил – я бы туда ногой не полез. А дебютный – пяткой тому же «Спартаку»?
У него часто голы по красоте выходят. Или недавно: как он Максименко с центра поля хотел перекинуть? Тот молодец, успел пальцами дотянуться. Такие моменты дорогого стоят!» – сказал Алексей Сафонов в интервью Спортс.
ЗПРФ !