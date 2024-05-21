Агент Тюкавина: «Мои спартаковские друзья говорят: «Костя – народный футболист». У него часто голы по красоте выходят»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Алексей Сафонов агенты Александр Максименко Константин Тюкавин Футбол

Агент Тюкавина рассказал, почему считает форварда «Динамо» народным футболистом.

21-летний форвард московского «Динамо» в этом сезоне забил 15 голов и отдал 9 голевых за 29 матчей Мир РПЛ. Всего за бело-голубых он провел 128 матчей и забил 40 голов.

«Мои друзья, которые болеют за «Спартак», говорят: «Костя – народный футболист. Даже не болея за «Динамо», смотрим матчи. Потому что он может сделать что-то нестандартное».

Вспомните, какие он голы забивал: со «Спартаком» однажды так голову подставил – я бы туда ногой не полез. А дебютный – пяткой тому же «Спартаку»?

У него часто голы по красоте выходят. Или недавно: как он Максименко с центра поля хотел перекинуть? Тот молодец, успел пальцами дотянуться. Такие моменты дорогого стоят!» – сказал Алексей Сафонов в интервью Спортс.

А какой Тюкавин в жизни?

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19 комментариев
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Скажи кто твой друг, и я скажу кто ты. Жаль что у хорошего футболиста Тюкавина агент яшкается со спартаковцами. Динамовцы со спартаковцами вроде никогда не дружили.
Спартаковцы-не люди что ли? Мы граждане одной страны, не неси чушь. Футбол-одно, остальная жизнь-другое.
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Мне сегодня новый коллега на новой работе рассказал что он спартаковец, но в этом сезоне болеет за Динамо) той злой ненависти между болельщиками что была 20 лет назад больше нет, такая вот добрая нелюбовь
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Невыдуманные истории, о которых нельзя молчать)
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Скажи кто твой друг, и я скажу кто ты. Жаль что у хорошего футболиста Тюкавина агент яшкается со спартаковцами. Динамовцы со спартаковцами вроде никогда не дружили.
У одних основатели — уголовники, у других — чекисты. "Мы такие разные, но так похожи" (с)😎
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Ответ Magic13
Если хочешь похоронить карьеру, то Спартак - лучший выбор.👌
Зенит - лучший выбор, что бы похоронить карьеру.
ЗПРФ !
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Ответ Фут.Боль
Явно не с зоны. Просто молодёжный сленг.
Молодёжный сленг имеет очень много заимствований с уголовного жаргона.
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Ответ Доктор Верховцев
Хватит пиарить Тюкавина! Уже есть Федька Смолов, как олицетворение распиаренной посредственности, уверовавшей в свою крутость.
***, ну это же агенты, пора бы уже привыкнуть что они иногда выкидывают вещи которые в адекватной степени не сказал бы ни один их игрок
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