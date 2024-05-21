Агент Тюкавина рассказал, почему считает форварда «Динамо» народным футболистом.

21-летний форвард московского «Динамо» в этом сезоне забил 15 голов и отдал 9 голевых за 29 матчей Мир . Всего за бело-голубых он провел 128 матчей и забил 40 голов.

«Мои друзья, которые болеют за « », говорят: «Костя – народный футболист. Даже не болея за « », смотрим матчи. Потому что он может сделать что-то нестандартное».

Вспомните, какие он голы забивал: со «Спартаком» однажды так голову подставил – я бы туда ногой не полез. А дебютный – пяткой тому же «Спартаку»?

У него часто голы по красоте выходят. Или недавно: как он с центра поля хотел перекинуть? Тот молодец, успел пальцами дотянуться. Такие моменты дорогого стоят!» – сказал в интервью Спортс.

А какой Тюкавин в жизни?