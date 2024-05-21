Первый тренер Тюкавина: «В юности у Кости было два кумира – Роналду и Кокорин. Спрашивал: «Почему Кокорин? Ты смотришь, какие у него кроссовки, машина. Будь аккуратнее»

Филипп Соколинский рассказал о любимых игроках Константина Тюкавина.

«В юности у него было два кумира – Роналду и Кокорин. Спрашивал: « – понятно, но почему? Да, один из ярких игроков России, но в таком возрасте привлекает скорее эпатажем. Возможно, ему это и помешало раскрыться. Ты смотришь, какие у него кроссовки, машина. Будь аккуратнее. Не отвлекайся, все это будет, но не должно стать целью».

Из поездок в Европу запомнился турнир в Стокгольме – Тюкавин замучал мощных защитников «Ювентуса». Они на голову выше, но не могли подобраться к мячу. Он даже на таком уровне выделялся.

Как-то ко мне подошел тренер «ПСЖ» и похвалил двух ребят – как он выразился: «Very smart, clever players» («очень умные игроки» – Sports). Причем первым назвал не Костю, а нашего левого защитника – Сашу Шмарова. Он тогда был метр с кепкой, из-за габаритов хотели выгнать из академии, но я защищал.

Он очень хорошо выбирал позицию, умный, техничный. Сейчас во Второй лиге играет [в «Ладе» Тольятти]», – рассказал первый тренер нападающего «Динамо» Филипп Соколинский в интервью Sports.

21-летний Тюкавин в этом сезоне забил 15 голов и отдал 9 голевых за 29 матчей МИР . Всего за « »128 матчей и 40 голов. Его статистику можно увидеть здесь.

А какой Тюкавин в жизни?