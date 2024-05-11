Головин о попадании в команду сезона Лиги 1 в FC 24 вместе с Мбаппе, Дембеле и Доннаруммой: «Приятно. Они главные действующие лица лиги» 

Теги ПСЖ Монако лига 1 Франция Александр Головин Килиан Мбаппе Джанлуиджи Доннарумма Усман Дембеле ТАСС EA Sports Игры Футбол

Александр Головин оценил попадание в команду сезона Лиги 1 в FC 24.

Полузащитник «Монако» получил карточку с рейтингом 94 на позиции оттянутого форварда. Также в команду вошли игроки «ПСЖ» Килиан Мбаппе, Усман Дембеле и Джанлуиджи Доннарумма.

«Безусловно, приятно оказаться в такой команде. Это все очень сильные игроки, которые действительно многое определяют и решают в чемпионате Франции. 

По сути, они являются главными действующими лицами лиги», – сказал Головин.

В 25 матчах сезона Лиги 1 на счету россиянина 6 голов и 6 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.

11 комментариев
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Это лучший сезон Головина во Франции.Но путь к нему был долгим
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Крутой сезон выдал! Главное продолжать, без травм, и через 20 лет не критиковать тренеров за неумение чеканить
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в Интер к Индзаги бы Александра!

в АПЛ травм много, а в Италии в этом плане будет время на восстановление
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Санек красава !
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Было бы интересно понаблюдать за ним в АПЛ в условном Арсенале, Тоттенхэме или Челси. Картину бы точно не портил
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лучший просто! разрывает там
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Поменьше бы травм Саше, уверен, играл бы он в лиге и команде гораздо сильнее.
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Отличный сезон у Александра!
Лучший российский легионер в ТОП-5
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Голова красавец! Только не пойму, что Дембеле в составе забыл? За неимением альтернативы видимо 👀
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Саня, ты - гений!
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Ответ PAŞABAHÇE TÜRKMENISTAN
Было бы интересно понаблюдать за ним в АПЛ в условном Арсенале, Тоттенхэме или Челси. Картину бы точно не портил
В Арсенале разве что на банке не портил бы, там в старте места нет, в Челси все настолько ужасно что там и Дзюба бы картину не портил, а вот в Тоттенхэме действительно как будто бы неплохо смотрелся
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