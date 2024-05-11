Головин о попадании в команду сезона Лиги 1 в FC 24 вместе с Мбаппе, Дембеле и Доннаруммой: «Приятно. Они главные действующие лица лиги»
Александр Головин оценил попадание в команду сезона Лиги 1 в FC 24.
Полузащитник «Монако» получил карточку с рейтингом 94 на позиции оттянутого форварда. Также в команду вошли игроки «ПСЖ» Килиан Мбаппе, Усман Дембеле и Джанлуиджи Доннарумма.
«Безусловно, приятно оказаться в такой команде. Это все очень сильные игроки, которые действительно многое определяют и решают в чемпионате Франции.
По сути, они являются главными действующими лицами лиги», – сказал Головин.
В 25 матчах сезона Лиги 1 на счету россиянина 6 голов и 6 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.
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