Головин о попадании в команду сезона Лиги 1 в FC 24 вместе с Мбаппе, Дембеле и Доннаруммой: «Приятно. Они главные действующие лица лиги» 

Александр Головин оценил попадание в команду сезона Лиги 1 в FC 24.

Полузащитник « » получил карточку с рейтингом 94 на позиции оттянутого форварда. Также в команду вошли игроки « » , и .

«Безусловно, приятно оказаться в такой команде. Это все очень сильные игроки, которые действительно многое определяют и решают в чемпионате Франции.

По сути, они являются главными действующими лицами лиги», – сказал .

В 25 матчах сезона Лиги 1 на счету россиянина 6 голов и 6 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.