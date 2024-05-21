Пономарев о Набабкине: «Деньги сумасшедшие, поэтому и оставался в ЦСКА. Спокойно получал зарплату, кушал хорошо на сборах, что еще надо?»

Теги ЦСКА Кирилл Набабкин премьер-лига Россия Владимир Алексеевич Пономарев Матч ТВ Футбол

Владимир Пономарев высказался об уходе Кирилла Набабкина из ЦСКА.

Ранее стало известно, что московский клуб не продлит контракт с 37-летним защитником.

«Хватит Набабкину сидеть в ЦСКА. Ну чего Кирилл тянет резину? В этом году он уже почти не играл. Чего ему торчать в команде?

Конечно, деньги сумасшедшие, поэтому и оставался. Спокойно ежемесячно получал зарплату, кушал хорошо на сборах, тренировался, что еще ему надо? Надо заканчивать карьеру вовремя, Набабкину уже пора», – сказал бывший футболист армейцев. 

Набабкин выступает за ЦСКА с 2010 года. Он провел за московскую команду 323 матча и выиграл девять трофеев. В текущем сезоне Мир РПЛ у защитника 14 матчей.

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30 комментариев
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Простим глубоким старикам их зависть к зарплатам нынешней футбольной молодëжи. Между прочим они и сами не бедствовали, только блага получали не только деньгами, но и квартирами, машинами, дачами, и таким питанием какого в СССР простым смертным и присниться не могло.
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Он бывает кем-нибудь доволен ?))
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Этот год войдёт в историю, одновременно заканчивают карьеру легенды футбола - Набабкин и Кроос
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Ответ IlyaGrain
Он бывает кем-нибудь доволен ?))
я тоже старый( за 60)
но никогда не сказанул: а вот в наше время...)))
правда сделал замечание девчонкам у подъезда, которым лет по 13-14 и матерились почище меня на футбольном поле лет 40 назад))
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Дедуля Пономарев по-старчески завидует. А Набабкин, как старый конь, борозды не портил
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Завидуйте молча, товарищ Пономарев.
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Ответ Некорректный туберкулез
В советские годы? Не смешите. Во все времена футболисты получали как элита, уж благами точно обделены не были.
Это было ирония)) Конечно! На Торпедо меньше 300 руб никто не получал. Плюс премии. Одноклассник на заводе, где они все были оформлены, работал. Про армию молчу.
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Зависть сквозит в словах Пономарева.
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Вот поэтому Акинфеев и не заканчивает. Не хочет видеть комментарии Пономарёва о себе.
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Ответ IlyaGrain
Он бывает кем-нибудь доволен ?))
ой, покурил, подумал и понял - я соврал тебе!
с одноклассником вспомнили школу и к удивлению сошлись во мнении, что в наше время одноклассницы были красивее и сексуальнее, чем сейчас)))
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Ответ Александр Васильев
ой, покурил, подумал и понял - я соврал тебе! с одноклассником вспомнили школу и к удивлению сошлись во мнении, что в наше время одноклассницы были красивее и сексуальнее, чем сейчас)))
Хорош, дед😀👍
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Ответ kapitan.vorobey
Это было ирония)) Конечно! На Торпедо меньше 300 руб никто не получал. Плюс премии. Одноклассник на заводе, где они все были оформлены, работал. Про армию молчу.
Да про иронию понятно.) А ещё не стоит про остальные блага жизни: квартиры, дачи, машина и т.д.
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Ответ kapitan.vorobey
Оставьте деда в покое! Он раньше за краюху хлебушка играл, видать))
В советские годы? Не смешите. Во все времена футболисты получали как элита, уж благами точно обделены не были.
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Ответ Сергей Александров
да, как-то без этих готов/эмо, всякого дерьма на лице и оверсайзов обходились
значит я в душе моложе тебя)
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Сегодня делать замечания тинейджерам очень опасно, особенно девицам. В лучшем случае обматерят, а то могут и накостылять, это у них считается доблестью.
так девчонки мне так и сказали: заткнись, а пацаны вывалят из подъезда)
одна на меня пальцем показала ну я и встал ,
мне хватило пары фраз и мы миролюбиво разошлись)
не скажу какие!!!)
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Ответ ten Hag
Хорош, дед😀👍
да мы тока жить начинаем, как нам кажется, в 62- то?)))
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Ответ Александр Васильев
я тоже старый( за 60) но никогда не сказанул: а вот в наше время...))) правда сделал замечание девчонкам у подъезда, которым лет по 13-14 и матерились почище меня на футбольном поле лет 40 назад))
Цифры это не возраст!

Кто-то из великих))
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Ну наконец то у нас появился свой "Бубнов/Ловчев/Кавазашвили/Мостовой/Орлов."
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Лучше бы молчал. Учитывая травматичность и дисквы наших защитников, нужно большое спасибо Ухожору сказать за то, что выручал и не был на поле худшим. Но дедушке простительно, память, наверное уже не та.
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Оставьте деда в покое!
Он раньше за краюху хлебушка играл, видать))
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Не люблю токсичных людей. Послушаешь его, Мостового, Зарему и настроение портится. Как после разговора с "сотрудником СК, прокуратуры и пр"
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Старенький , больной наверное -вот и злой ! Но это не повод "все" его измышления печатать ,а ,спортс ?!
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Сократить лимит. Нашим надо кушать нормально и зарплату хорошую.
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