Пономарев о Набабкине: «Деньги сумасшедшие, поэтому и оставался в ЦСКА. Спокойно получал зарплату, кушал хорошо на сборах, что еще надо?»
Владимир Пономарев высказался об уходе Кирилла Набабкина из ЦСКА.
Ранее стало известно, что московский клуб не продлит контракт с 37-летним защитником.
«Хватит Набабкину сидеть в ЦСКА. Ну чего Кирилл тянет резину? В этом году он уже почти не играл. Чего ему торчать в команде?
Конечно, деньги сумасшедшие, поэтому и оставался. Спокойно ежемесячно получал зарплату, кушал хорошо на сборах, тренировался, что еще ему надо? Надо заканчивать карьеру вовремя, Набабкину уже пора», – сказал бывший футболист армейцев.
Набабкин выступает за ЦСКА с 2010 года. Он провел за московскую команду 323 матча и выиграл девять трофеев. В текущем сезоне Мир РПЛ у защитника 14 матчей.
но никогда не сказанул: а вот в наше время...)))
правда сделал замечание девчонкам у подъезда, которым лет по 13-14 и матерились почище меня на футбольном поле лет 40 назад))
с одноклассником вспомнили школу и к удивлению сошлись во мнении, что в наше время одноклассницы были красивее и сексуальнее, чем сейчас)))
одна на меня пальцем показала ну я и встал ,
мне хватило пары фраз и мы миролюбиво разошлись)
не скажу какие!!!)
Кто-то из великих))
Он раньше за краюху хлебушка играл, видать))