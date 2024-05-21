Пономарев о Набабкине: «Деньги сумасшедшие, поэтому и оставался в ЦСКА. Спокойно получал зарплату, кушал хорошо на сборах, что еще надо?»

Владимир Пономарев высказался об уходе Кирилла Набабкина из ЦСКА.

Ранее стало известно, что московский клуб не продлит контракт с 37-летним защитником.

«Хватит Набабкину сидеть в . Ну чего тянет резину? В этом году он уже почти не играл. Чего ему торчать в команде?

Конечно, деньги сумасшедшие, поэтому и оставался. Спокойно ежемесячно получал зарплату, кушал хорошо на сборах, тренировался, что еще ему надо? Надо заканчивать карьеру вовремя, Набабкину уже пора», – сказал бывший футболист армейцев.

Набабкин выступает за ЦСКА с 2010 года. Он провел за московскую команду 323 матча и выиграл девять трофеев. В текущем сезоне Мир у защитника 14 матчей.