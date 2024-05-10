Пономарев о Слуцком: «Он легко работал в ЦСКА после Газаева – команда готовая была. Началась ротация, и все полетело. И за границей у него ничего не получилось»

Теги ЦСКА Валерий Газзаев Леонид Слуцкий премьер-лига Россия высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Владимир Алексеевич Пономарев Футбол

Владимир Пономарев критически оценил тренерские навыки Леонида Слуцкого.

«В ЦСКА раньше был Слуцкий. Он пришел в клуб после Газзаева. Команда готовая была, вся оборона играла в сборной России. И он легко работал. Как только началась ротация, все полетело. Слуцкий взял другую команду, уехал за границу, но ничего не получилось.

Поэтому оценивать работу тренера очень сложно. Я знал специалистов, которые могли из чего-то плохого сделать конфетку. В их число входят Бесков, Якушин и Соловьев», – сказал бывший защитник ЦСКА и сборной СССР. 

Леонид Слуцкий работал главным тренером московского ЦСКА в период с 2009 по 2016 год. Во главе армейцев российский специалист завоевал 7 трофеев: три раза выиграл чемпионат России, по два кубка и суперкубка страны.

Кроме того, Слуцкий возглавлял «Халл» в Англии, а также «Витесс» в Нидерландах. Сейчас специалист является главным тренером «Шанхай Шеньхуа» в чемпионате Китая. 

До Слуцкого на посту главного тренера ЦСКА работал Валерий Газзаев, под руководством которого клуб завоевал 8 трофеев, в том числе Кубок УЕФА в сезоне-2004/05.

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12 комментариев
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Слуцкий пришел в клуб спустя год после Газзаева же, там Зико и Хуанде Рамос работали после Георгича. Вообще, не могу понять, почему Пономарев вечно критикует Слуцкого. Слуцкий делал чемпионами ЦСКА в сильнейшей РПЛ. Зачем обесценивать то, что Слуцкому принадлежит по праву? Очевидно, что Слуцкий второй успешный тренер в ЦСКА в 21 веке, после него хороший прошлый сезон был и все, а прошло на минутку 7,5 лет
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-3
+22
Ответ misha___97
Слуцкий пришел в клуб спустя год после Газзаева же, там Зико и Хуанде Рамос работали после Георгича. Вообще, не могу понять, почему Пономарев вечно критикует Слуцкого. Слуцкий делал чемпионами ЦСКА в сильнейшей РПЛ. Зачем обесценивать то, что Слуцкому принадлежит по праву? Очевидно, что Слуцкий второй успешный тренер в ЦСКА в 21 веке, после него хороший прошлый сезон был и все, а прошло на минутку 7,5 лет
Потому что Пономарев дурак, очевидно же.
+7
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Ещё с одного деда смахнули пыль, протёрли, теперь будет вещать.
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-1
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Пономарев очевидно живет прошлым и оттого довольно скептически относится к молодым тренерам- новаторам.
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Этот всем советским грезит и ничего нового не принимает
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Ответ Сергей Орлов
Потому что Пономарев дурак, очевидно же.
пономарёв, то такое. интересно, кто его постоянно про слуцкого спрашивает, заранее зная ответ. кто звонит ему и другим таким же "чудакам", раз в месяц грубо говоря, спрашивает об одном и том же и создаёт из этого "новость", ну типа, что б мы не забывали.
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Пономарев личный хейтер Слуцкого вечно его критикует
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Ну после ухода Фергюссона из МЮ там тоже был очень хороший состав. И в Реале после первого ухода Зидана тоже был хороший состав но Лопетеги и Мойес не справились. Это очень сомнительный аргумент. Слуцкий играл в ЛЧ не плохо и РПЛ брал когда конкуренция была.
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Маразматик
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Ротация кого, где?
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Мостовой не проснулся что ли ?
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Не понимаю критику бегемотика совершенно! За границей «не получилось», притом, что критиканы и не пробовали! А он попробовал и тренировал- одно дело болела может критиковать, но коллеги и спортивные люди!? Не понимаю! С игроками тоже самое- биля, Павлюченко,Погреб - посерьезнее почти всех ныне играющих
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