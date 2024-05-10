Владимир Пономарев критически оценил тренерские навыки Леонида Слуцкого.

«В ЦСКА раньше был Слуцкий. Он пришел в клуб после . Команда готовая была, вся оборона играла в сборной России. И он легко работал. Как только началась ротация, все полетело. Слуцкий взял другую команду, уехал за границу, но ничего не получилось.

Поэтому оценивать работу тренера очень сложно. Я знал специалистов, которые могли из чего-то плохого сделать конфетку. В их число входят Бесков, Якушин и Соловьев», – сказал бывший защитник ЦСКА и сборной СССР.

работал главным тренером московского ЦСКА в период с 2009 по 2016 год. Во главе армейцев российский специалист завоевал 7 трофеев: три раза выиграл чемпионат России, по два кубка и суперкубка страны.

Кроме того, Слуцкий возглавлял «Халл» в Англии, а также «Витесс» в Нидерландах. Сейчас специалист является главным тренером « » в чемпионате Китая.

До Слуцкого на посту главного тренера ЦСКА работал Валерий Газзаев, под руководством которого клуб завоевал 8 трофеев, в том числе Кубок УЕФА в сезоне-2004/05.