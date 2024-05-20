Джикия о мечте завершить карьеру в «Спартаке»: «Мне только 30 лет. Все может быть. Время покажет, каким я был спартаковцем» 

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Спорт-Экспресс Футбол

Георгий Джикия ответил на вопрос о мечте завершить карьеру в «Спартаке».

Защитник покинет красно-белых по окончании сезона свободным агентом.

«Я не хочу говорить сегодня никаких громких слов. В жизни все бывает. Время покажет, каким я был спартаковцем. Мне только 30 лет. Все может быть.

Появилась надежда после ухода Абаскаля. Потому что это было уже почти два месяца назад. Много времени прошло и после этого момента, и многое изменилось с того времени.

Вообще, если смотреть на игры, результаты... Был плохой момент в Кубке, но изменения были», — сказал Джикия.

«Спартак» красиво проводил Джикию: трешка «Рубину», коридор прямо на поле, качали на руках 👏

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39 комментариев
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Глупым, жадным и толстым. Агенту привет
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Ей богу, будто не Джикию проводили, а Тихонова или кого подобного. Прощаться по-хорошему это правильно. Но не после такого поведения Джикии и его агента. Виктора, например, тоже стоило не хуже провожать.
Хуже капитана Джикии был разве что капитан Глушаков. От капитанства Зобнина тоже не в восторге…
+43
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+37
Лучшим спартаковцем ты был Жора
Прям олицетворение клуба
Истеричный, нестабильный, готовый сорваться в петушиные бои на поле.
И ни слова о футболе.
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Ты был бездарем, которого забудут уже через год
+22
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+18
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
А ты с утра до вечера не строчишь?
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Ответ Циник Петербургский
Тот случай, когда тридцатилетний, хоть и грузный, но, все-таки, спортсмен, выглядит на 40+.
Ешь хинкали, пей вино, тоже будешь как оно...
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Какой ты спартаковец мы поняли когда через агента посылал нам свои флюиды.
До этого сезона был вполне нормальным.
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Где бы он срубил миллионы долларов будучи средним защитником и теперь только осталось доехать до банка и положить под 16% годовых и уже 3 млн руб в месяц это несгораемая сумма и только за последний год, а таких было 5)
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Тот случай, когда тридцатилетний, хоть и грузный, но, все-таки, спортсмен, выглядит на 40+.
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да надо прямо писать, средней игрок он!
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Ответ igor.igorev
Футболисты реально имеют мозг как у подростков. Тебе уже 30, а не всего лишь 30. Такое впечатление, что он искренне верит, что сможет играть как в 25 лет. Хотя не только он. Сколько их таких подростков с седыми яйцами пытались играть до 33-35 лет.
чувак, ты бредишь. в тридцать с футболом практически никто не завязывает. только по причине травмы. ну а что там думает джикия - не надо приписывать ему свои фантазии.
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Ответ Peter Parker
Ей богу, будто не Джикию проводили, а Тихонова или кого подобного. Прощаться по-хорошему это правильно. Но не после такого поведения Джикии и его агента. Виктора, например, тоже стоило не хуже провожать. Хуже капитана Джикии был разве что капитан Глушаков. От капитанства Зобнина тоже не в восторге…
Какая команда такие и капитаны.
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Вы и сами тут с утра до вечера строчите комментарии разной степени адекватности. Уж вам ли говорить про кого-то другого.
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Довольно посредственный игрок,плохой первый пас,не видит поле, очень часто теряет позицию.Но он все равно легенда Спартака,что очень печально
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Так ,пойдёт как игрок, но на долгое время останется в памяти болельщиков Спартака
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Ещё более года назад агент начал говорить о продлении контракта,это какая то Санта Барбара …. Достали они двое всех….уже и Абаскаль виноват…да все кругом…
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Спасибо, не надо.
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Георгий присел на скамейку у Абаскаля по делу. Не успевал возвращаться в оборону ,когда быссмыслено уходил в атаку. А когда и играл в обороне каждый 2й мяч влетал в ворота из-за ошибки Джикии. Сильно он сдал. Это не тот Джикия,который играл в год чемпионства Спартака.
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Ответ Fuji69
От наглых,всё дозволенных физиономий ваших игроков - клаудинье , Вендел, алип вообще воротит ! Думаю вся Москва за Динамо сегодня топит .
не только Москва
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Бородатым?
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Ответ фанат спартака с 1967
Довольно посредственный игрок,плохой первый пас,не видит поле, очень часто теряет позицию.Но он все равно легенда Спартака,что очень печально
на данный момент времени лучше не было у нас . Наверное только Жиго .
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Ответ Андрей Власкин
были такие проблемы и у мировых звёзд. похоже это гены и ничего не поделаешь
Как знать... Одно дело, когда человек действительно ведет здоровый образ жизни, но чем-то болен или, как Вы написали, генетика. А другое дело, когда он вполне осознанно не следит за своим режимом питания и весом. Насчет Джикия я почему-то не уверен, что тут дело только в генах.
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Ответ Циник Петербургский
Тот случай, когда тридцатилетний, хоть и грузный, но, все-таки, спортсмен, выглядит на 40+.
были такие проблемы и у мировых звёзд. похоже это гены и ничего не поделаешь
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Сацили подвели!!!!
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Ответ igor.igorev
Футболисты реально имеют мозг как у подростков. Тебе уже 30, а не всего лишь 30. Такое впечатление, что он искренне верит, что сможет играть как в 25 лет. Хотя не только он. Сколько их таких подростков с седыми яйцами пытались играть до 33-35 лет.
да мы все думаем что нам 25 а п факту
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Ответ Ебздрогыч
Глупым, жадным и толстым. Агенту привет
Как легко забывается всё хорошее.
Человек 8 сезонов существовал в Спартаке и много пользы принес. Да, в завершающем сезоне были какие-то взаимные обиды и неоднозначные интервью. Но разве это повод перечеркнуть всю пользу, да еще и оскорблений в спину насыпать?
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Серединк
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Глушаков тоже заявлял,что ещё вернется
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Средний игрок, отчасти дитя лимита , закончит в условных Химках
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Любил себя в Спартаке, а не наоборот, вот его главная проблема. Ну и агенту дружбану пусть привет передаст. Абсолютно худший капитан Спартака на моей памяти
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