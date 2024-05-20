Джикия о мечте завершить карьеру в «Спартаке»: «Мне только 30 лет. Все может быть. Время покажет, каким я был спартаковцем» 

Георгий Джикия ответил на вопрос о мечте завершить карьеру в «Спартаке».

Защитник покинет красно-белых по окончании сезона свободным агентом.

«Я не хочу говорить сегодня никаких громких слов. В жизни все бывает. Время покажет, каким я был спартаковцем. Мне только 30 лет. Все может быть.

Появилась надежда после ухода Абаскаля. Потому что это было уже почти два месяца назад. Много времени прошло и после этого момента, и многое изменилось с того времени.

Вообще, если смотреть на игры, результаты... Был плохой момент в Кубке, но изменения были», — сказал .

«Спартак» красиво проводил Джикию: трешка «Рубину», коридор прямо на поле, качали на руках 👏