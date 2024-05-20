Джикия о мечте завершить карьеру в «Спартаке»: «Мне только 30 лет. Все может быть. Время покажет, каким я был спартаковцем»
Георгий Джикия ответил на вопрос о мечте завершить карьеру в «Спартаке».
Защитник покинет красно-белых по окончании сезона свободным агентом.
«Я не хочу говорить сегодня никаких громких слов. В жизни все бывает. Время покажет, каким я был спартаковцем. Мне только 30 лет. Все может быть.
Появилась надежда после ухода Абаскаля. Потому что это было уже почти два месяца назад. Много времени прошло и после этого момента, и многое изменилось с того времени.
Вообще, если смотреть на игры, результаты... Был плохой момент в Кубке, но изменения были», — сказал Джикия.
«Спартак» красиво проводил Джикию: трешка «Рубину», коридор прямо на поле, качали на руках 👏
Хуже капитана Джикии был разве что капитан Глушаков. От капитанства Зобнина тоже не в восторге…
Прям олицетворение клуба
Истеричный, нестабильный, готовый сорваться в петушиные бои на поле.
И ни слова о футболе.
До этого сезона был вполне нормальным.
Человек 8 сезонов существовал в Спартаке и много пользы принес. Да, в завершающем сезоне были какие-то взаимные обиды и неоднозначные интервью. Но разве это повод перечеркнуть всю пользу, да еще и оскорблений в спину насыпать?