«Джексон может многое дать «Челси». Он забьет 20-25 голов в АПЛ, если улучшит реализацию». Каскарино о форварде
Тони Каскарино оценил потенциал форварда «Челси» Николаса Джексона.
«Если Джексон улучшит реализацию на 20%, он забьет 20 или 25 голов в АПЛ, потому что он упускает очень много моментов. Но многое в нем мне нравится.
Он способен действовать четко и быстро. Мне кажется, что решения, которые он принимает при завершении атак – это заключительная часто его головоломки. Думаю, он многое может дать «Челси», – сказал экс-форвард «синих» в эфире talkSport.