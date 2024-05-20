«Джексон может многое дать «Челси». Он забьет 20-25 голов в АПЛ, если улучшит реализацию». Каскарино о форварде

Теги Челси премьер-лига Англия Тони Каскарино Николас Джексон Футбол

Тони Каскарино оценил потенциал форварда «Челси» Николаса Джексона.

«Если Джексон улучшит реализацию на 20%, он забьет 20 или 25 голов в АПЛ, потому что он упускает очень много моментов. Но многое в нем мне нравится.

Он способен действовать четко и быстро. Мне кажется, что решения, которые он принимает при завершении атак – это заключительная часто его головоломки. Думаю, он многое может дать «Челси», – сказал экс-форвард «синих» в эфире talkSport.

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5 комментариев
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По сравнению с началом сезона прогресс ощутимый. А там посмотрим
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Логично. А если не улучшит, то не забьет. В ближайшие пару лет увидим
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Мне кажется он лучше в подыгрыше
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Джексон в порядке, полезный игрок со сильными сторонами , а если улучшит реализацию то вообще станет топом . Он еще молод , всё у него впереди
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