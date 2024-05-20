«Джексон может многое дать «Челси». Он забьет 20-25 голов в АПЛ, если улучшит реализацию». Каскарино о форварде

Тони Каскарино оценил потенциал форварда «Челси» Николаса Джексона.

«Если Джексон улучшит реализацию на 20%, он забьет 20 или 25 голов в , потому что он упускает очень много моментов. Но многое в нем мне нравится.

Он способен действовать четко и быстро. Мне кажется, что решения, которые он принимает при завершении атак – это заключительная часто его головоломки. Думаю, он многое может дать « », – сказал экс-форвард «синих» в эфире talkSport.