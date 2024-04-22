Почеттино о Джексоне: «Сравнение с Дрогба он проиграет, но он наш единственный здоровый форвард и играет фантастически, я поддерживаю его. Он станет лучше в следующем сезоне»

Теги Челси Дидье Дрогба премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Николас Джексон Футбол

Маурисио Почеттино оценил игру Николаса Джексона в «Челси».

«Он наш основной нападающий, единственный нападающий, который здоров. Он играет фантастически. Делает потрясающую работу для команды: бегает, забивает голы, отдает голевые передачи.

В свой первый сезон он был молодым парнем, приехавшим из Испании, хотя и с небольшим опытом там. Если мы хотим, чтобы игрок соответствовал здешним культовым игрокам, если мы сравниваем его с Дрогба, очевидно, что он проиграет.

Но я буду его полностью поддерживать. Даже если он не забьет, он борется за клуб и своих партнеров по команде, создает моменты. Ему нужно время, чтобы стать лучше. В следующем сезоне он точно станет лучше, в этом нет сомнений», – сказал главный тренер «Челси».

22-летний нападающий провел 28 матчей в нынешнем сезоне АПЛ и набрал 14 (10+4) баллов. 

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6 комментариев
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Дарвин Нуньес лондонского разлива. Много пользы при действиях без мяча, но это не отменяет множества упущенных моментов
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Ответ <Inter>
Дарвин Нуньес лондонского разлива. Много пользы при действиях без мяча, но это не отменяет множества упущенных моментов
Дарвин на голову выше по техническому оснащению. А этот типок с гаражной распродажи не бить толком не может и головой играть не умеет, а с головой вообще не дружит.
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Проблема Челси нет центра поля, ни в 1 игре сезона мы не контролировали центр поля, это надо исправлять
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в сравнении с Дрогба любой форвард проиграет
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