Почеттино о Джексоне: «Сравнение с Дрогба он проиграет, но он наш единственный здоровый форвард и играет фантастически, я поддерживаю его. Он станет лучше в следующем сезоне»

Маурисио Почеттино оценил игру Николаса Джексона в «Челси».

«Он наш основной нападающий, единственный нападающий, который здоров. Он играет фантастически. Делает потрясающую работу для команды: бегает, забивает голы, отдает голевые передачи.

В свой первый сезон он был молодым парнем, приехавшим из Испании, хотя и с небольшим опытом там. Если мы хотим, чтобы игрок соответствовал здешним культовым игрокам, если мы сравниваем его с , очевидно, что он проиграет.

Но я буду его полностью поддерживать. Даже если он не забьет, он борется за клуб и своих партнеров по команде, создает моменты. Ему нужно время, чтобы стать лучше. В следующем сезоне он точно станет лучше, в этом нет сомнений», – сказал главный тренер « ».

22-летний нападающий провел 28 матчей в нынешнем сезоне и набрал 14 (10+4) баллов.