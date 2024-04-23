Джексон подвергся расизму в соцсетях после поражения от «Ман Сити». Форварда поддержали «Челси» и Дрогба: «Никогда не переставай усердно работать, это окупится 🙏🏽💙»

«Челси» осудил расистские оскорбления в адрес Николаса Джексона.

Нападающий «синих» подвергся оскорблениям в соцсетях после поражения от « » в полуфинале Кубка Англии (0:1).

«В обществе нет места ни для какой формы дискриминации, и мы придерживаемся принципа абсолютной нетерпимости к любым инцидентам подобного рода.

Клуб поддержит любое уголовное преследование и предпримет самые решительные действия, включая запреты на посещение матчей, в отношении любого лица, если будет установлено, что оно является владельцем сезонного абонемента или членом клуба», – говорится в заявлении лондонцев.

Джексона также поддержал бывший форвард «Челси» .

«Держи голову высоко поднятой и никогда не переставай усердно работать, это окупится 🙏🏽💙», – написал ивуариец.

Ширер о промахах Джексона в матче с «Сити»: «У него были абсолютно верные моменты, три прекрасных шанса. Почеттино считает «Челси» 4-м по ожидаемым голам – вот об этом он и говорит»

Почеттино о Джексоне: «Сравнение с Дрогба он проиграет, но он наш единственный здоровый форвард и играет фантастически, я поддерживаю его. Он станет лучше в следующем сезоне»