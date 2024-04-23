Джексон подвергся расизму в соцсетях после поражения от «Ман Сити». Форварда поддержали «Челси» и Дрогба: «Никогда не переставай усердно работать, это окупится 🙏🏽💙»

Теги Челси Дидье Дрогба Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии дискриминация Николас Джексон Футбол

«Челси» осудил расистские оскорбления в адрес Николаса Джексона.

Нападающий «синих» подвергся оскорблениям в соцсетях после поражения от «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии (0:1).

«В обществе нет места ни для какой формы дискриминации, и мы придерживаемся принципа абсолютной нетерпимости к любым инцидентам подобного рода.

Клуб поддержит любое уголовное преследование и предпримет самые решительные действия, включая запреты на посещение матчей, в отношении любого лица, если будет установлено, что оно является владельцем сезонного абонемента или членом клуба», – говорится в заявлении лондонцев.

Джексона также поддержал бывший форвард «Челси» Дидье Дрогба.

«Держи голову высоко поднятой и никогда не переставай усердно работать, это окупится 🙏🏽💙», – написал ивуариец.

Ширер о промахах Джексона в матче с «Сити»: «У него были абсолютно верные моменты, три прекрасных шанса. Почеттино считает «Челси» 4-м по ожидаемым голам – вот об этом он и говорит»

Почеттино о Джексоне: «Сравнение с Дрогба он проиграет, но он наш единственный здоровый форвард и играет фантастически, я поддерживаю его. Он станет лучше в следующем сезоне»

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22 комментария
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Его хейтили не потому что он темный, а потому что он тупой
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Никогда не переставай мазать в убойных моментах, и отобирать мячи у партнеров, чтобы пробить пенальти
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Ответ dr. cage
Чего его хейтят то? Парень в нестабильной команде повторил свою вильяреаловскую стату, из-за которой его кстати и купили.. Глорье от него что ждало, что он как Роналду к апрелю тридцатку отгрузит? По сути Челси взял такого же Нуньеса, но заплатил за это в три раза меньше.. Радоваться надо..
От игрока ждут прогресс, а не Вильярреаловскую статистику.
+9
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На данный момент обычный бегунок, теоретически может прокачать скилл, т.к. молодой, но, что-то пока не верится
+4
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Чего его хейтят то?
Парень в нестабильной команде повторил свою вильяреаловскую стату, из-за которой его кстати и купили..

Глорье от него что ждало, что он как Роналду к апрелю тридцатку отгрузит?

По сути Челси взял такого же Нуньеса, но заплатил за это в три раза меньше.. Радоваться надо..
+7
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Ответ Женя Дерунов
От игрока ждут прогресс, а не Вильярреаловскую статистику.
Может сперва команде игру поставить, а потом уже прогресса требовать с игрока, у которого это по сути второй сезон на взрослом уровне?
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🤡🤡🤡
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Ответ madaev
Не поставленная игра мешает ему забивать свои убойные моменты ?
Конечно.. Ментальное здоровье в Челси слабое.. Только Палмер играет по-взрослому.. Остальных же лихорадит.. И дорогущего Кайседо, и опытного Стерлинга, и чемпиона мира Энцо..
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Ответ dr. cage
Может сперва команде игру поставить, а потом уже прогресса требовать с игрока, у которого это по сути второй сезон на взрослом уровне?
Не поставленная игра мешает ему забивать свои убойные моменты ?
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подвергся он расизму. а что болелы про остальных говорят когда они неудачно сыграли. про судей вообще молчу их постоянно в нетрадиционной с€€€й ориентации обвиняют. так что терпи детка это футбол
Р. S то ли дело у нас в ВОЛГОРАДЕ. . судья чудак во фраке и судью в Волгу.незнаю как сейчас но раньше так кричали))
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Представляешь, Джексон сбежал из тюрьмы!
— Мне бы его заботы!!
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Видя какие моменты он порет, думаю даже его родной отец начнет оскорблять на рассовой почве!
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Никогда не переставая усердно работать, солнце ещё высоко!(с)
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в трёх матчах против сити Джексон смотрелся достойно, нужно болельщиком Челси забыть про старый Челси,это Челси боули разобранный и непонятный, Почетино сильно рисковал когда подписал контракт на кону его карьера, мы видели как упало имя тренеров в Челси боули таких как Потер и лемпард. Джексон тоже, играет хорошо бегает и отдает несколько хороших пасов но молодость берет своё, он путается в решающих моментах , даже вроде опытный стерлинг не может решать явные моменты. Почетино сделал таких звёзд как Кейн, Али, Ериксен и делает это в Челси, Палмер скоро и другие хорошо заиграют. Почетино нужно просто не сыканут и играть в достойный футбол и не делать трусливых замен. Только этот пенальти меня расстроил в Джексоне а остальное хорошо
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Если написать негру, что он дебил - это расизм?
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Его хейтят не из-за цвета кожи. Как удобно все списать на расизм, но нет. Он запарывает убойные моменты. Фанаты просят его весь сезон повзрослеть ну хоть немножко, но, видимо, бесполезно.
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Это было настолько ожидаемо после игры с Сити
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Лавры Винисиуса не дают покоя
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В соцсетях в свое время жестко проходились по Морате - за точно такие же проблемы с реализацией, у него даже ментальные проблемы были из-за этого. После него это место занял Вернер, тому сначала давали время на адаптацию, но терпение не вечное у болельщиков, прилетало и ему в соцсетях. Про Кепу наверное даже говорить не стоит, его критиковали вообще все, болельщики, тренеры, даже игроки намеки кидали. Но расизм был замечен только когда в дело вступил, с точно такими же проблемами, Николас Джексон. То что этот не реализует свои выходы один на один и его за это ругают - это конечно расизм, а не недостаток мастерства
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Столько моментов запороть, я такого давно не видел на таком высоком уровне
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Дрогба должен был первым его заскамить
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