Джексон подвергся расизму в соцсетях после поражения от «Ман Сити». Форварда поддержали «Челси» и Дрогба: «Никогда не переставай усердно работать, это окупится 🙏🏽💙»
«Челси» осудил расистские оскорбления в адрес Николаса Джексона.
Нападающий «синих» подвергся оскорблениям в соцсетях после поражения от «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии (0:1).
«В обществе нет места ни для какой формы дискриминации, и мы придерживаемся принципа абсолютной нетерпимости к любым инцидентам подобного рода.
Клуб поддержит любое уголовное преследование и предпримет самые решительные действия, включая запреты на посещение матчей, в отношении любого лица, если будет установлено, что оно является владельцем сезонного абонемента или членом клуба», – говорится в заявлении лондонцев.
Джексона также поддержал бывший форвард «Челси» Дидье Дрогба.
«Держи голову высоко поднятой и никогда не переставай усердно работать, это окупится 🙏🏽💙», – написал ивуариец.
Ширер о промахах Джексона в матче с «Сити»: «У него были абсолютно верные моменты, три прекрасных шанса. Почеттино считает «Челси» 4-м по ожидаемым голам – вот об этом он и говорит»
Почеттино о Джексоне: «Сравнение с Дрогба он проиграет, но он наш единственный здоровый форвард и играет фантастически, я поддерживаю его. Он станет лучше в следующем сезоне»
Парень в нестабильной команде повторил свою вильяреаловскую стату, из-за которой его кстати и купили..
Глорье от него что ждало, что он как Роналду к апрелю тридцатку отгрузит?
По сути Челси взял такого же Нуньеса, но заплатил за это в три раза меньше.. Радоваться надо..
Р. S то ли дело у нас в ВОЛГОРАДЕ. . судья чудак во фраке и судью в Волгу.незнаю как сейчас но раньше так кричали))
— Мне бы его заботы!!