Тренер «Арсенала» Сторожук об отказе в лицензии РПЛ: «Не все получили наследие от ЧМ. Городам, которые содержат клубы из бюджетов, нужны льготы. В Туле хотя бы есть болельщик, это футбольный регион»

Теги премьер-лига Россия РФС Первая лига Арсенал Тула ЧМ-2018 FIFA Александр Сторожук стадионы деньги Футбол

Александр Сторожук высказался о решении РФС не выдавать «Арсеналу» лицензию.

Ранее РФС отказал тульскому «Арсеналу», «Торпедо» и «СКА-Хабаровску» в лицензии на участие в РПЛ и турнирах УЕФА в связи с невыполнением обязательных критериев.

«Разумеется, эта новость совсем не играет в положительную сторону, в том числе с точки зрения мотивации, это все отвлекает от цели и идей. Проделать такой объем работы – и в конце об этом узнать! Об этой проблеме, конечно, слышали и раньше, в прессе писалось, но хотелось верить в лучшее.

Справедливы ли критерии к лицензированию? Этой теме не первый год. Считаю, что клубам, чтобы получить серьезный профессиональный статус, сначала надо обзавестись академией и построить стадион. А у нас как получается – команды сначала непонятно где базируются, где-то тренируются, не имея своего дома, и потом задним числом оформляют какие-то стадионы. Это не на пользу развитию всего футбола.

Имею в виду всю систему, глобально. У нас, в Туле, хотя бы есть болельщик, это футбольный регион. Не все получили наследие от чемпионата мира. Понятно, когда были возможности, надо было делать инфраструктуру, но городам, которые содержат клубы из бюджетов, несопоставимых с теми, что могут позволить себе частники, нужно предоставлять какие-то льготы. И в плане лицензирования все должны быть в равных условиях. Мы очень расстроены – ну как так?» – заявил главный тренер «Арсенала».

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26 комментариев
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Так льготы или в равных условиях? ЧТО ЗА БРЕД
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все правильно говорит. Бесполезной Родине, у которой нет ни стадиона, ни болельщиков каким-то образом дали лицензию.
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Ответ Правая нога Месси
У тренера Арсенала имени и фамилии нет?
Кроме заголовков бывает еще текст, так устроено.
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У тренера Арсенала имени и фамилии нет?
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Ответ Unknown Noname
Но у вас же был такой прекрасный губернатор, а ныне помощник Самого... Он то куда смотрел?
У него откуда деньги. Надо Лукойл трясти
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Ответ Северный болельщик
Кроме заголовков бывает еще текст, так устроено.
человек наверно расстроен тем, что допустим про Гавр, Монако, Реал Сосьедад мы сразу знаем, чей это клуб, прям из заголовка
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Но у вас же был такой прекрасный губернатор, а ныне помощник Самого... Он то куда смотрел?
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Болото РФС, чего и требовалось доказать..
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Если в городе есть болельщик, то есть и спонсор)
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Ответ Unknown Noname
Но у вас же был такой прекрасный губернатор, а ныне помощник Самого... Он то куда смотрел?
Он им нашел Роснефть. Но вообще у него был хоккей в приоритете, как у Босса. Ледовый дворец отстроил.
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Ответ deligy
Свой стадион в РПЛ есть только у коней.
Зенит, Спартаке, Динамо, Локомотив ?
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Ответ deligy
Свой стадион в РПЛ есть только у коней.
Жаль что у Краснодара его нет
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Ответ Айвенго
Правила едины для всех. Все должны заплатить в общаг, это наши скрепы.
Суммы то разные вносят. В зависимости от прибыли. И общак, идёт для нуждающихся..
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Ответ Правая нога Месси
У тренера Арсенала имени и фамилии нет?
Александр Сторожук
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Ответ Правая нога Месси
У тренера Арсенала имени и фамилии нет?
"у тренера "Арсенала" Тула..." Тула, видимо, фамилия)
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Ответ Правая нога Месси
У тренера Арсенала имени и фамилии нет?
наверное РФС отказал
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Там нормальный стадион. Если правду говорят, что не дают лицензию из-за как каких-то там турникетов, которые должны быть оборудованы системой считывания фан-ай-ди, то это конечно глупость несусветная - отказывать из-за такого. С другой стороны - неужто турникеты такая прореха в бюджете?
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Новый стадион Туле нужен, без беговых дорожек, с навесами. Тысяч на 20-25.
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А если есть болельщик, то почему бы не заработать себе на существование? Интересные они
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Всё правильно сказал
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Интересно как у Махачкалы дела :))
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"Городам, которые содержат клубы из бюджетов, несопоставимых с теми, что могут позволить себе частники, нужно предоставлять какие-то льготы"

Кто, простите, должен предоставлять льготы, если не хватает денег в городском бюджете? Областной бюджет? Федеральный? И каким образом? Системы ДСО нет, она могла бы помочь. Если очень надо, пусть регионы лоббируют воскрешение. Примеры довольно успешных на момент ликвидации Ротора, Кубани и Амкара показывают, что надо всё-таки не очень.
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Никто не знает за что не лицензировали, но все ругаются, что не дали.
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