Тренер «Арсенала» Сторожук об отказе в лицензии РПЛ: «Не все получили наследие от ЧМ. Городам, которые содержат клубы из бюджетов, нужны льготы. В Туле хотя бы есть болельщик, это футбольный регион»
Александр Сторожук высказался о решении РФС не выдавать «Арсеналу» лицензию.
Ранее РФС отказал тульскому «Арсеналу», «Торпедо» и «СКА-Хабаровску» в лицензии на участие в РПЛ и турнирах УЕФА в связи с невыполнением обязательных критериев.
«Разумеется, эта новость совсем не играет в положительную сторону, в том числе с точки зрения мотивации, это все отвлекает от цели и идей. Проделать такой объем работы – и в конце об этом узнать! Об этой проблеме, конечно, слышали и раньше, в прессе писалось, но хотелось верить в лучшее.
Справедливы ли критерии к лицензированию? Этой теме не первый год. Считаю, что клубам, чтобы получить серьезный профессиональный статус, сначала надо обзавестись академией и построить стадион. А у нас как получается – команды сначала непонятно где базируются, где-то тренируются, не имея своего дома, и потом задним числом оформляют какие-то стадионы. Это не на пользу развитию всего футбола.
Имею в виду всю систему, глобально. У нас, в Туле, хотя бы есть болельщик, это футбольный регион. Не все получили наследие от чемпионата мира. Понятно, когда были возможности, надо было делать инфраструктуру, но городам, которые содержат клубы из бюджетов, несопоставимых с теми, что могут позволить себе частники, нужно предоставлять какие-то льготы. И в плане лицензирования все должны быть в равных условиях. Мы очень расстроены – ну как так?» – заявил главный тренер «Арсенала».
Кто, простите, должен предоставлять льготы, если не хватает денег в городском бюджете? Областной бюджет? Федеральный? И каким образом? Системы ДСО нет, она могла бы помочь. Если очень надо, пусть регионы лоббируют воскрешение. Примеры довольно успешных на момент ликвидации Ротора, Кубани и Амкара показывают, что надо всё-таки не очень.