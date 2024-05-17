Тренер «Арсенала» Сторожук об отказе в лицензии РПЛ: «Не все получили наследие от ЧМ. Городам, которые содержат клубы из бюджетов, нужны льготы. В Туле хотя бы есть болельщик, это футбольный регион»

Александр Сторожук высказался о решении РФС не выдавать «Арсеналу» лицензию.

Ранее РФС отказал тульскому « », «Торпедо» и «СКА-Хабаровску» в лицензии на участие в и турнирах УЕФА в связи с невыполнением обязательных критериев.

«Разумеется, эта новость совсем не играет в положительную сторону, в том числе с точки зрения мотивации, это все отвлекает от цели и идей. Проделать такой объем работы – и в конце об этом узнать! Об этой проблеме, конечно, слышали и раньше, в прессе писалось, но хотелось верить в лучшее.

Справедливы ли критерии к лицензированию? Этой теме не первый год. Считаю, что клубам, чтобы получить серьезный профессиональный статус, сначала надо обзавестись академией и построить стадион. А у нас как получается – команды сначала непонятно где базируются, где-то тренируются, не имея своего дома, и потом задним числом оформляют какие-то стадионы. Это не на пользу развитию всего футбола.

Имею в виду всю систему, глобально. У нас, в Туле, хотя бы есть болельщик, это футбольный регион. Не все получили наследие от чемпионата мира. Понятно, когда были возможности, надо было делать инфраструктуру, но городам, которые содержат клубы из бюджетов, несопоставимых с теми, что могут позволить себе частники, нужно предоставлять какие-то льготы. И в плане лицензирования все должны быть в равных условиях. Мы очень расстроены – ну как так?» – заявил главный тренер «Арсенала».