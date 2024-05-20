«Спартак» готов продать или отдать Классена в аренду. Высокая зарплата может стать проблемой (Metaratings)

«Спартак» может продать или отдать Леона Классена в аренду этим летом.

По информации Metaratings.ru, « » готов отпустить защитника по окончании нынешнего сезона. В клубе рассмотрят варианты с продажей или арендой футболиста, чей контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

Сам Классен хотел бы остаться в «Спартаке», однако проблемой может стать его высокая зарплата. Клубы, которые проявляют интерес, готовы платить ему в 2-3 раза меньше.

Защитник перешел в московский клуб в январе 2022 года из «Тироля». В 31 матче он забил два гола и отдал одну результативную передачу.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 4 матча в Мир , в которых отметился одной голевой передачей. Полная статистика футболиста доступна здесь.