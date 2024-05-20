«Спартак» готов продать или отдать Классена в аренду. Высокая зарплата может стать проблемой (Metaratings)

Теги Спартак премьер-лига Россия Леон Классен деньги Футбол

«Спартак» может продать или отдать Леона Классена в аренду этим летом.

По информации Metaratings.ru, «Спартак» готов отпустить защитника Леона Классена по окончании нынешнего сезона. В клубе рассмотрят варианты с продажей или арендой футболиста, чей контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

Сам Классен хотел бы остаться в «Спартаке», однако проблемой может стать его высокая зарплата. Клубы, которые проявляют интерес, готовы платить ему в 2-3 раза меньше.

Защитник перешел в московский клуб в январе 2022 года из «Тироля». В 31 матче он забил два гола и отдал одну результативную передачу.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 4 матча в Мир РПЛ, в которых отметился одной голевой передачей. Полная статистика футболиста доступна здесь.

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14 комментариев
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Кто то вообще его помнит? Второстепенный игрок команды. За борт его!
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полный ноль
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Что это вообще было такое,но надо отдать должное флэш-интервью на скамейке давал на загляденье
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Сначала Бальде, теперь Классен...
Офигенная тактика у Спартака: дать игроку большую зарплату, а потом не мочь его никуда пристроить, потому что игрок не хочет терять деньги, а столько же платить - дураков нет.
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Ответ kuzinka _
Кто то вообще его помнит? Второстепенный игрок команды. За борт его!
Когда лимит 8+17 - одна из тактик (наряду с раздачей паспортов желающим): искать игроков с русскими корнями в Европе. Вот нашли, в Австрии. Оказалось, не такой уж он крутой.

А теперь, когда лимит смягчили, он вообще не нужен.
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Игрок ни о чем...
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Классен этот трансфер Спартака
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А зачем брали?!?!?
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не портил игру, когда выходил, с правильной позицией может закрыть весь фланг
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Я б оставил его, выходил, картину не портил, паспорт рф, довольно молод,есть другие края,тавареш, вечно в лазарете,рябчук,постоянная скамейка,зп выше классона,да еще и легионеры
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Ответ kuzinka _
Кто то вообще его помнит? Второстепенный игрок команды. За борт его!
Я помню, лучше Рябчука смотрится, добротный защитник ротации
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Ответ Алексей Окатов
Что это вообще было такое,но надо отдать должное флэш-интервью на скамейке давал на загляденье
В играх его не видел вообще, а вот на интервью как раз как-то увидел.
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Ответ </c/>
очевидное решение, далее по списку Маслов..
Очевидное решение - это Рябчук, Мозес, Умяров, Бонгонда, Медина, Угальде, вот уж кто вообще не усиливает игру
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