Андрей Аршавин: «Спартаку» нужно расстаться с Мозесом, Классеном, Мартинсом – зарплаты висят грузом, а они не играют. Надо брать хороших иностранцев»

Теги Спартак Андрей Аршавин премьер-лига Россия Виктор Мозес Кристофер Мартинс Перейра Леон Классен Спорт-Экспресс Футбол

Андрей Аршавин назвал игроков, от которых нужно избавиться «Спартаку».

– Кто из игроков «Спартака» должен покинуть клуб, чтобы команда боролась за чемпионство?

– Нет такого, что они не могут выиграть из-за кого-то. Но им нужно расстаться с Мозесом, Классеном, Мартинсом.

Надо брать хороших иностранцев. А то у них грузом висят зарплаты хорошие, а они не играют, – сказал бывший игрок «Зенита».

Материалы по теме

80 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ sp.msk.86
По-моему Мартинс хороший иностранец, да и Мозес, если его за мотивировать будет одним из лучших в лиге
Чем Виктора можно уже замотивировать?) еще бабок насыпать? А он сыграет один матч из десяти на уровне, и снова пропадёт или сломается. Нет уж…сказать спасибо за проблески топовой игры временами и на хорошей ноте попрощаться. Пользы этот игрок Спартаку уже не принесет.
+87
-2
+85
По-моему Мартинс хороший иностранец, да и Мозес, если его за мотивировать будет одним из лучших в лиге
+48
-12
+36
Ответ London-D
Почему зенитовцам так интересен Спартак, его обсуждение, аналитика по нему?
Потому что его спросили об этом
+34
-3
+31
русский Классен - 🗿🗿🗿
+22
0
+22
Если б он не написал про Мозеса, я бы и не вспомнил про него) Мартинс норм вроде, Классен для ротации тоже
+16
-2
+14
Ответ London-D
Почему зенитовцам так интересен Спартак, его обсуждение, аналитика по нему?
Почему журналист свин-экспресса задает вопрос о Спартаке бывшему игроку Зенита тебя меньше беспокоит, да?)
+10
-1
+9
Андрюхе виднее, но прежде с кем-то расставаться, нужно, найти игроков на замену, а пока этих использовать по полной. Мне лично Класен нравится, пахать поле может, работоспособен, в кубке очень хорошо смотрелся, подводит отсутствие практики игровой.
+10
-2
+8
Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Классен для глубины состава пойдет . Лучше расстаться с Таварешем, Джикия, Маслов, Мозес итак уйдет в конце сезона, Бангонда можно тоже продать если есть возможность, плюс еще есть Шамар, Кейта…
Таварешу 23 года всего лишь))Талантом еще считается.Из-за травм потерял время лишь .Его нужно развивать а не избавляться.
+8
-1
+7
Так и поехали щас хорошие иностранцы в рпл и так ехали за бабками щас за тройные только поедут
+11
-5
+6
Да Спартаку проще увести их в Дубай! напоить в "свинину" и за руль посадить, что нарушили правила и их там посадили! Можно расторгнуть контракт и ничего не выплачивать! Затраты: 2 билета в Дубаи, ящик вискаря, аренда 2 авто)))))
+5
-1
+4
Классен для глубины состава пойдет . Лучше расстаться с Таварешем, Джикия, Маслов, Мозес итак уйдет в конце сезона, Бангонда можно тоже продать если есть возможность, плюс еще есть Шамар, Кейта…
+3
0
+3
Ответ Vatikan
комплексы
комплекс подумай о том его спросили он ответил всё просто не парся 🤣🤣🤣
+3
0
+3
Ответ Kit244098
Послушай Сергеича и сделай всё наоборот. Старая истина)) Насчет Мозеса согласен, Мартинс же лучше Умярова, а Классен сгодится, как игрок ротации. Особенно, если Товареша перевести в опорную зону. Гнать надо, но мой нейтральный взгляд, Наильку, Зобнина, Угальде, Бальде, Свинова и естественно Джикию. А Николсона возвращать. Чтобы в спину Соболю дышал))
угальде сколько сыграл, матчей 5? И уже гнать? Гениально
+3
0
+3
Ответ sp.msk.86
По-моему Мартинс хороший иностранец, да и Мозес, если его за мотивировать будет одним из лучших в лиге
Чем Мартинс хороший? Беготней? Так футбол это не легкая атлетика. У него нулевой футбольный интеллект, игра в пас в финальной трети ужасная. И в обороне он гораздо хуже всех остальных ЦПЗ. Моузес закончился 2 года назад. Как его мотивировать в таком возрасте. Он уже просто получает деньги и лечится. Карьера закончилась.
+2
0
+2
Нужно не только Мозеса в первую очередь, но и паспортистов: Свинов, Умяров точно. Про Рябчука и Товарища вообще молчу. У нас нет настоящих сильных крайних защитников. Последний кто реально были топ это Ещенко и Комбарик
+3
-1
+2
У Спартака единсвенный шанс на сильного легионера, это ждать пока кто нибудь из топов пырнёт ножом родственника или проведёт незабываемый отпуск в Колумбии.
+2
0
+2
Мартинс плохой? Он гол забил Ростову!!
+3
-1
+2
Ответ гилберт
У Спартака единсвенный шанс на сильного легионера, это ждать пока кто нибудь из топов пырнёт ножом родственника или проведёт незабываемый отпуск в Колумбии.
Уже не смешно,так себе
+2
0
+2
Ответ 44ndfwwgbr
У Спартака на этой позиции есть Хлусевич и Тавареш, которые однозначно сильнее Класена. А есть ещё нулёвый Рябчук, которого какие-то идиоты решили купить. Класена и Рябчука однозначно продавать.
Укажите мне того, кто Рябого в команду затолкнул. Хоть будет кому сказать ласковое слово)
+1
0
+1
Ответ 44ndfwwgbr
У Спартака на этой позиции есть Хлусевич и Тавареш, которые однозначно сильнее Класена. А есть ещё нулёвый Рябчук, которого какие-то идиоты решили купить. Класена и Рябчука однозначно продавать.
Рябчук, который в Португалии и Греции был хорош, стал вдруг нулевым?
+1
0
+1
Ответ DoDidDone
+ Свинов, Маслов, Джикия, Рябчук, Умяров, Зобнин, Медина и, возможно, Игнатов
Зобнин, Медина и Игнатов пригодятся, а вот остальных нужно пристраивать...
+1
0
+1
Ответ Babochkalov
Андрюхе виднее, но прежде с кем-то расставаться, нужно, найти игроков на замену, а пока этих использовать по полной. Мне лично Класен нравится, пахать поле может, работоспособен, в кубке очень хорошо смотрелся, подводит отсутствие практики игровой.
У Спартака на этой позиции есть Хлусевич и Тавареш, которые однозначно сильнее Класена. А есть ещё нулёвый Рябчук, которого какие-то идиоты решили купить. Класена и Рябчука однозначно продавать.
+2
-1
+1
Ответ Gunter1769
Капитан очевидность))) Мозес и так уходит, уже официально объявили об этом месяц назад. Виктор, похоже решил завязать с футболом, не делает никаких попыток хоть чуть чуть поиграть в остаток сезона. По сути, его трансфер один из самых грандиозных провалов. Классен не такой уж бездарь, но не уровень Спартака. Думаю, при большом желании его можно будет продать хоть в Европу, какой нибудь середняк. А с Мартинсом не так очевидно. Но он, конечно, не игрок основы
Мозес не провал,его брали бесплатно,благодря его голам выходили в Еврокубки.
+2
-1
+1
Ответ </c/>
Медина явно выше классом Классена, может быть ему не нашёл правильного места Абаскаль, а Слишкович сможет найти применение верное, тут как сказал тренер нет смысла ставить игрока туда, где он не умеет играть о Рощине речь была...посмотрим...ближайшие матчи дадут много пищи о том, почему команда и отдельные игроки не показывали лучших качеств...
Выше Классена сомнительное достижение, Бонгонда, Зиньковский на голову выше классом Медины, хотя он скорее занимает место Мартинса/Пруцева...
У Абаскаля был заскок на левоногих, Медина угода именно этой моде. По факту игрок без обострений, навесов, прессинга, единственное, что наверное у него есть это умение оказаться в нужное время в нужном месте, но и это умение порой вступает в противоречие с нежеланием выкладываться на поле
+1
0
+1
Ответ dimitrii36
провинциалы регулярно советуют Спартаку, с кем нужно расстаться, ⏭ наброс будет про Промеса, он же ещё и зарплату получает в Спартаке, а то, что газпром дыры латает из фонда национального достояния - ерунда, зато стадион рублевый
Не представляешь, как забавно смотрится, когда москвичи в первом- втором поколении рассуждают о провинциалах ))
+1
0
+1
Ответ London-D
Почему зенитовцам так интересен Спартак, его обсуждение, аналитика по нему?
Так ведь ребенок там играет. И если начать заранее, лет за десять, то есть шансы довести клуб до пристойного состояния к моменту перехода сына из молодежки в основу.
+1
0
+1
Капитан очевидность))) Мозес и так уходит, уже официально объявили об этом месяц назад. Виктор, похоже решил завязать с футболом, не делает никаких попыток хоть чуть чуть поиграть в остаток сезона. По сути, его трансфер один из самых грандиозных провалов. Классен не такой уж бездарь, но не уровень Спартака. Думаю, при большом желании его можно будет продать хоть в Европу, какой нибудь середняк. А с Мартинсом не так очевидно. Но он, конечно, не игрок основы
+1
0
+1
Ответ sp.msk.86
По-моему Мартинс хороший иностранец, да и Мозес, если его за мотивировать будет одним из лучших в лиге
Мозес всё закончился, на 3 рубля оклада он не пойдёт, а платить много за него бессмысленно, проще взять более молодого иностранца...Мартинс очень нестабилен, хорошая игра с зенитом первая, потом "герой" с Факелом, потом снова нулевой выход на замену и несколько матчей на лавке...такие люди иностранцы не нужны, проще своего подводить давая игровое время...
+3
-2
+1
Ответ Максим Катебо
Чем Виктора можно уже замотивировать?) еще бабок насыпать? А он сыграет один матч из десяти на уровне, и снова пропадёт или сломается. Нет уж…сказать спасибо за проблески топовой игры временами и на хорошей ноте попрощаться. Пользы этот игрок Спартаку уже не принесет.
Идеей мотивируют, когда денег полно, проектом, ролью в команде и так далее, это уже от руководителя зависит какая атмосфера в команде и на чем расставлены акценты, хотя в Спартаке такое вряд ли произойдет, будет дальше каша.
+2
-1
+1
Аршавин потихоньку превратился в Мостового Александра.
+2
-1
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий