Андрей Аршавин: «Спартаку» нужно расстаться с Мозесом, Классеном, Мартинсом – зарплаты висят грузом, а они не играют. Надо брать хороших иностранцев»
Андрей Аршавин назвал игроков, от которых нужно избавиться «Спартаку».
– Кто из игроков «Спартака» должен покинуть клуб, чтобы команда боролась за чемпионство?
– Нет такого, что они не могут выиграть из-за кого-то. Но им нужно расстаться с Мозесом, Классеном, Мартинсом.
Надо брать хороших иностранцев. А то у них грузом висят зарплаты хорошие, а они не играют, – сказал бывший игрок «Зенита».
У Абаскаля был заскок на левоногих, Медина угода именно этой моде. По факту игрок без обострений, навесов, прессинга, единственное, что наверное у него есть это умение оказаться в нужное время в нужном месте, но и это умение порой вступает в противоречие с нежеланием выкладываться на поле