Амарал о назначении Станковича: «Очень счастливы, он не нуждается в представлении. Сразу появилась связь между ним и «Спартаком»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Чемпионат.com Томаш Амарал Футбол

Томаш Амарал высказался о заключении контракта с Деяном Станковичем.

Сербский специалист возглавит красно-белых перед сезоном-2024/25, его контракт рассчитан на два года. Сейчас обязанности тренера исполняет Владимир Слишкович.

«Все знают, что новый тренер – Станкович. Он не нуждается в представлении.

Сразу появилась связь между ним и клубом. Мы очень счастливы», – заявил спортивный директор «Спартака».

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7 комментариев
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На Джикии и Мозесе главное не останавливайтесь, там еще пару-тройку пешеходов можно по их маршруту отправить
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Вы слышите звук бензопилы? это эффективные менеджеры ждут нового тренера. Лукойл везет новые бюджеты на распил.
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Время покажет, что Томаш делает , пока он разбирает развалины!
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Человек с таким опытом, игравший у праймового Мауриньо и много в Серии А в целом- просто находка. Да еще и серб, то есть наш человек, по сути. Решение отличное просто.
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Ответ Mihail0910
На Джикии и Мозесе главное не останавливайтесь, там еще пару-тройку пешеходов можно по их маршруту отправить
Полностью надо разрушить и строить заново. Особенно второстепенных персонажей, которые не прогрессируют, которые не играют .
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