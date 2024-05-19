Амарал о назначении Станковича: «Очень счастливы, он не нуждается в представлении. Сразу появилась связь между ним и «Спартаком»
Томаш Амарал высказался о заключении контракта с Деяном Станковичем.
Сербский специалист возглавит красно-белых перед сезоном-2024/25, его контракт рассчитан на два года. Сейчас обязанности тренера исполняет Владимир Слишкович.
«Все знают, что новый тренер – Станкович. Он не нуждается в представлении.
Сразу появилась связь между ним и клубом. Мы очень счастливы», – заявил спортивный директор «Спартака».