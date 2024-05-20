Хави об отношениях с Лапортой: «Мы должны поговорить, но я спокоен. Я ощутил спокойствие со стороны Деку и Юсте»

Хави считает, что должен встретиться с Жоаном Лапортой.

Сообщалось, что президент «Барселоны» решил прекратить сотрудничество с главным тренером по окончании сезона после его заявлений об экономической ситуации в клубе, несмотря на то, что 25 апреля руководитель объявил, что Хави остается. Клуб должен заплатить 20 млн евро компенсации, если уволит и его штаб.

О встрече с

«Если у меня будут новости, я как всегда сообщу вам. Если мы не увидимся сейчас, то увидимся завтра, послезавтра… У меня с руководством постоянный контракт. На днях он поздравил меня с победой [над «Альмерией»]».

О единстве

«Оно должно быть. Три недели назад мы говорили о единстве, проекте, надеждах, амбициях… Мое мнение с тех пор не изменилось, хотя многие высказались об этом. Хочу начать следующий сезон с максимальным энтузиазмом».

О молчании Лапорты

«Мы должны поговорить, но я спокоен. Я встречался с , Юсте (спортивный директор и вице-президент «Барселоны» – прим. Sports), и я ощутил спокойствие и уравновешенность с их стороны. Никто не говорил мне об обратном», – сказал Хави после матча с «Райо Вальекано» (3:0).