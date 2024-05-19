Лапорта поздравил Хави со 2-м местом после разгрома «Райо». Президент и тренер «Барселоны» обсудят будущее после игры в воскресенье

Жоан Лапорта пообщался с Хави после игры «Барселоны».

По сведениям COPE, президент клуба встретился с главным тренером в раздевалке после победы «блауграны» над « » (3:0) в 37-м туре .

поздравил с тем, что команда заняла второе место в чемпионате. Они договорились встретиться после матча с «Севильей» (25 мая) и обсудить будущее.

Ранее сообщалось, что возможное увольнение тренера и его помощников обойдется «Барселоне» в 20 млн евро.