Лапорта поздравил Хави со 2-м местом после разгрома «Райо». Президент и тренер «Барселоны» обсудят будущее после игры в воскресенье
Жоан Лапорта пообщался с Хави после игры «Барселоны».
По сведениям COPE, президент клуба встретился с главным тренером в раздевалке после победы «блауграны» над «Райо Вальекано» (3:0) в 37-м туре Ла Лиги.
Лапорта поздравил Хави с тем, что команда заняла второе место в чемпионате. Они договорились встретиться после матча с «Севильей» (25 мая) и обсудить будущее.
Ранее сообщалось, что возможное увольнение тренера и его помощников обойдется «Барселоне» в 20 млн евро.
Будет ор выше гор, если и правда это произойдёт.
Ну и индивидуальные глупые ошибки игроков стоили полуфинала минимум в ЛЧ, ведь по тактике Хави переиграл Энрике!
Ждем следующий сезон. Посмотрим, что будет!
Хави красавец