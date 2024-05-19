Лапорта поздравил Хави со 2-м местом после разгрома «Райо». Президент и тренер «Барселоны» обсудят будущее после игры в воскресенье

Теги Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Райо Вальекано Футбол

Жоан Лапорта пообщался с Хави после игры «Барселоны».

По сведениям COPE, президент клуба встретился с главным тренером в раздевалке после победы «блауграны» над «Райо Вальекано» (3:0) в 37-м туре Ла Лиги.

Лапорта поздравил Хави с тем, что команда заняла второе место в чемпионате. Они договорились встретиться после матча с «Севильей» (25 мая) и обсудить будущее.

Ранее сообщалось, что возможное увольнение тренера и его помощников обойдется «Барселоне» в 20 млн евро.

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17 комментариев
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"Поздравляю! А ещё ты уволен."
Будет ор выше гор, если и правда это произойдёт.
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Политика политикой, но Хави выжал максимум из сезона! Весь прошлый сезон наигрывали Гави-Педри-ДеЙонг по итогу даже связка Педри - Де Йонг сыграла матчей 10 вместе. Ферран только набрал обороты настроил прицел и 2 месяца без него.
Ну и индивидуальные глупые ошибки игроков стоили полуфинала минимум в ЛЧ, ведь по тактике Хави переиграл Энрике!
Ждем следующий сезон. Посмотрим, что будет!
Хави красавец
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Ответ Футбол_это_жизнь
Политика политикой, но Хави выжал максимум из сезона! Весь прошлый сезон наигрывали Гави-Педри-ДеЙонг по итогу даже связка Педри - Де Йонг сыграла матчей 10 вместе. Ферран только набрал обороты настроил прицел и 2 месяца без него. Ну и индивидуальные глупые ошибки игроков стоили полуфинала минимум в ЛЧ, ведь по тактике Хави переиграл Энрике! Ждем следующий сезон. Посмотрим, что будет! Хави красавец
Де Йонга сливать надо, опорником в 4-3-3 его не поставишь, а на позиции 6-ки он слабее того же Гави
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Ответ Футбол_это_жизнь
Вся первая четверка - на выход
Лева и Рафинья причем тут?) Феликс понятно, он никакой и вряд ли его выкупят
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