Де Брюйне о чемпионстве «Сити»: «Борьба с «Арсеналом» и «Ливерпулем» была тяжелой. У меня был трудный год, этот титул – один из самых особенных»

Кевин де Брюйне поделился эмоциями после победы «Манчестер Сити» в АПЛ.

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в 4-й раз подряд, обыграв « » (3:1) в заключительном туре. Команда Пепа Гвардиолы опередила « » на 2 очка.

– Ощущения такие же потрясающие, как и в первый раз. Мы очень усердно работали для этого. В этом году была тяжелая борьба [за титул] с «Арсеналом» и « », и быть здесь снова и сотворить нечто историческое – это потрясающе.

Безусловно [гол на 2-й минуте] помог нам. Фил забил отличный мяч, и это лишь показывает, какой великолепный сезон он провел. Его голы имеют для нас решающее значение. У него был блестящий момент, он решил исход матча.

– Какой из титулов самый особенный для вас?

– Для меня этот [трофей] – один из самых особенных, потому что у меня был трудный год. Я выбыл на полгода, но я вернулся и сделал все, что мог. Помочь команде побеждать и быть на хорошем уровне – лично для меня это нечто особенное.

Тренер задает тон, но нам нравится играть вместе, мы не команда больших эго. Мы играем вместе, бежим как сумасшедшие и просто наслаждаемся этим, и это удовольствие продолжается, – сказал полузащитник « » в интервью Sky Sports.