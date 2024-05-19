Де Брюйне о чемпионстве «Сити»: «Борьба с «Арсеналом» и «Ливерпулем» была тяжелой. У меня был трудный год, этот титул – один из самых особенных»

Теги Ливерпуль Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Кевин де Брюйне Филип Фоден Футбол

Кевин де Брюйне поделился эмоциями после победы «Манчестер Сити» в АПЛ.

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в 4-й раз подряд, обыграв «Вест Хэм» (3:1) в заключительном туре. Команда Пепа Гвардиолы опередила «Арсенал» на 2 очка.

– Ощущения такие же потрясающие, как и в первый раз. Мы очень усердно работали для этого. В этом году была тяжелая борьба [за титул] с «Арсеналом» и «Ливерпулем», и быть здесь снова и сотворить нечто историческое – это потрясающе.

Безусловно [гол на 2-й минуте] помог нам. Фил забил отличный мяч, и это лишь показывает, какой великолепный сезон он провел. Его голы имеют для нас решающее значение. У него был блестящий момент, он решил исход матча.

– Какой из титулов самый особенный для вас?

– Для меня этот [трофей] – один из самых особенных, потому что у меня был трудный год. Я выбыл на полгода, но я вернулся и сделал все, что мог. Помочь команде побеждать и быть на хорошем уровне – лично для меня это нечто особенное.

Тренер задает тон, но нам нравится играть вместе, мы не команда больших эго. Мы играем вместе, бежим как сумасшедшие и просто наслаждаемся этим, и это удовольствие продолжается, – сказал полузащитник «Манчестер Сити» в интервью Sky Sports.

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7 комментариев
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Тяжелый год у Кевина,выбыл из-за травмы на долгое время,но зато как вернулся в нужный момент против Ньюкасла🤩👏
С Чемпионством Сити!💙
+5
-1
+4
Еще сезончик Кевин должен порадовать нас игрой за Сити
+1
0
+1
Кевин конечно во время вернулся, без него бы Сити мог и пролететь мимо этого трофея…
+2
-2
0
В следующем году будет 5 подряд
0
0
0
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