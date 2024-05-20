Эдегор о 2-м месте «Арсенала»: «Мы изменили клуб, были ближе к победе, чем в прошлом году. Будем стремиться выиграть все»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Мартин Эдегор Футбол

Мартин Эдегор прокомментировл итоги сезона для «Арсенала».

«Канониры» финишировали на втором месте в АПЛ, уступив «Сити» два очка.

«Думаю, сейчас мы все немного разочарованы. Мы так долго боролись и были так близки к победе. Но в то же время я так горжусь ребятами, всеми в клубе, болельщиками. Я горжусь прогрессом, которого мы достигли.

Когда я только пришел сюда и то, что я вижу сейчас – это большая разница. Мы изменили клуб. Думаю, теперь вы все нам верите.

Мы на хорошей волне, мы были ближе, чем в прошлом году. Теперь нам нужно использовать этот перерыв, чтобы вернуться еще сильнее в следующем году. Мы будем стремиться выиграть все», – сказал полузащитник «Арсенала».

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4 комментария
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Как и всегда верим! В этом году несмотря на второе место очень сильно выступили💪🏼
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Второе место доминирует над четвертым
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Ждем в след году новые мемасы про второе место.

Но Эдегора уважаю. Райс, Эдегор, Салиба и примкнувший к ним Магеллан -- столпы, на которых держится этот Арсенал.
Я бы назвал их глыбами, но они не выиграли опять них...
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