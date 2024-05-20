Эдегор о 2-м месте «Арсенала»: «Мы изменили клуб, были ближе к победе, чем в прошлом году. Будем стремиться выиграть все»

Мартин Эдегор прокомментировл итоги сезона для «Арсенала».

«Канониры» финишировали на втором месте в , уступив «Сити» два очка.

«Думаю, сейчас мы все немного разочарованы. Мы так долго боролись и были так близки к победе. Но в то же время я так горжусь ребятами, всеми в клубе, болельщиками. Я горжусь прогрессом, которого мы достигли.

Когда я только пришел сюда и то, что я вижу сейчас – это большая разница. Мы изменили клуб. Думаю, теперь вы все нам верите.

Мы на хорошей волне, мы были ближе, чем в прошлом году. Теперь нам нужно использовать этот перерыв, чтобы вернуться еще сильнее в следующем году. Мы будем стремиться выиграть все», – сказал полузащитник « ».

Пирс Морган: «Интересно, сколько титулов получит «Арсенал», если 115 обвинений «Ман Сити» будут рассмотрены?»