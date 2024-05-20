Экс-защитник «Барсы» Бартра заключил соглашение со своей девушкой, по которому у них должен быть секс при каждой встрече

Марк Бартра и Джессика Гойкоэчеа раскрыли подробности личного контракта.

Девушка бывшего защитника «Барселоны» стала гостем программы La Resistencia и ее ведущего Давида Бронкано. Джессика Гойкоэчеа воспользовалась своим визитом на шоу, чтобы прорекламировать последнюю коллекцию купальных костюмов и бикини от своего бренда Goi. В ходе передачи она рассказала о сексуальном соглашении, которое она заключила со своим партнером .

Когда ведущий задал вопрос о количестве сексуальных контактов, которые Джессика и Марк имели за последний месяц, они раскрыли подробности своей договоренности.

«Я половину месяца была на Бали, так что мы не виделись», – сказал Джессика

«Ну, в течение этого месяца мы были вместе 15 дней или около десяти, и каждый день, когда мы видимся, мы должны выполнять наши обязательства. А если в какой-то день мы устаем, на следующий – в два раза больше», – заявил футболист из зала.

После этого признания Джессика поддержала слова своего парня и подчеркнула: «Если в один день [соглашение] не выполнено, на следующий день ты должен мне два [раза]».