Экс-защитник «Барсы» Бартра заключил соглашение со своей девушкой, по которому у них должен быть секс при каждой встрече

Теги Барселона Бетис Ла Лига светская хроника Марк Бартра Футбол

Марк Бартра и Джессика Гойкоэчеа раскрыли подробности личного контракта.

Девушка бывшего защитника «Барселоны» стала гостем программы La Resistencia и ее ведущего Давида Бронкано. Джессика Гойкоэчеа воспользовалась своим визитом на шоу, чтобы прорекламировать последнюю коллекцию купальных костюмов и бикини от своего бренда Goi. В ходе передачи она рассказала о сексуальном соглашении, которое она заключила со своим партнером Марком Бартрой.

Когда ведущий задал вопрос о количестве сексуальных контактов, которые Джессика и Марк имели за последний месяц, они раскрыли подробности своей договоренности.

«Я половину месяца была на Бали, так что мы не виделись», – сказал Джессика

«Ну, в течение этого месяца мы были вместе 15 дней или около десяти, и каждый день, когда мы видимся, мы должны выполнять наши обязательства. А если в какой-то день мы устаем, на следующий – в два раза больше», – заявил футболист из зала.

После этого признания Джессика поддержала слова своего парня и подчеркнула: «Если в один день [соглашение] не выполнено, на следующий день ты должен мне два [раза]».

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20 комментариев
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Почему эта спортивная новость не на главной?
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Спасибо, что держишь нас в курсе таких событий, спортс
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+14
Аналогичную сделку заключила Бавария с барселоной
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Обоим к психологу нужно
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Что эта спортивная новость делает на нашем секс-сайте?
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"Должен быть секс". Но не факт, что общий.
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Почему стало модным все интимные моменты вываливать наружу?
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А в конце квартала запрашивают друг у друга акт-сверки, кто и сколько секса должен.
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Компенсирует после бэйла, не удивлюсь если она ещё должна убегать по флангу, а он её догоняет и...
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Как то поинтересней и оригинальней чем про Дзюбу.
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Половину месяца на Бали, вторую половину тоже бали только с "е".
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Илья Учватов... ты головой дружишь?
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Бедный Бартра после месячных Джессики. А если она ребенка решит родить, то вообще пиши пропало
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Прогрев Goi.😅😅😅😅
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Эндрик и Бартра открывают врата ада, за которыми в ближайшее время появятся новости о новых безумных соглашениях половых партнёров..
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Осень устала от такого графика и уехала на 2 недели на Бали.
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Ответ Альфред
Почему эта спортивная новость не на главной?
И даже пуш не прилетел
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Ответ Spartakus1984
Обоим к психологу нужно
ну в связи с последними событиями обвинений в насилии ,не сказать что им нужно к психологу
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