Экс-игрок ЦСКА Языджи женился на «Мисс Турция»-2011 и звезде сериала «Черная любовь» Памук

Теги ЦСКА Лилль премьер-лига Россия лига 1 Франция сборная Турции по футболу светская хроника девушки и спорт Юсуф Языджи Футбол

Юсуф Языджи женился на турецкой актрисе Мелисе Аслы Памук.

Девушка сменила фамилию в социальных сетях, что привлекло внимание ее поклонников. Сообщается, что пара, давно состоявшая в отношениях, сочеталась браком непублично.

32-летняя актриса и модель известна по сериалу «Черная любовь», она прославилась после победы в конкурсе «Мисс Турция» в 2011 году.

Игрок сборной Турции и бывший футболист ЦСКА выступает за «Лилль», куда он перешел в 2019 году из «Трабзонспора». В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник принял участие в 27 матчах Лиги 1, отметившись пятью голами и двумя результативными передачами.

Фото: инстаграм Мелисы Аслы Памук

21 комментарий
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Красотка
+33
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+33
Ответ Аль Шинник
Кто смотрел, норм сериал?
Пока успел посмотреть только две серии, которые попали в новость
+13
0
+13
Ответ Ф_Крюгер
Ноги мощные!
а у нее?
+7
0
+7
Пора вернуться в родной ЦСКА
+4
-1
+3
Кто смотрел, норм сериал?
+3
0
+3
Ответ Аль Шинник
Кто смотрел, норм сериал?
Очень много серий, для женщин...
+2
0
+2
Ноги мощные!
+2
0
+2
Ничего так Помук.
Без нижнего белья
+1
0
+1
его Катя Кирильчева Наташами соблазняла... но не поддался он
+1
0
+1
я б вдул
+1
0
+1
Ответ Всеволод Бобров
Интересно почему все эти мисс выходят замуж за миллионеров, а не обычных людей?)
Реально влюбляются просто
+1
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Интересно почему все эти мисс выходят замуж за миллионеров, а не обычных людей?)
0
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Хорош!
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No bad
0
0
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Ответ Мудринич
Реально влюбляются просто
В кошелек)
0
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Ответ Всеволод Бобров
Интересно почему все эти мисс выходят замуж за миллионеров, а не обычных людей?)
Бизнес увеличивается. От слияний.
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Ответ Всеволод Бобров
Интересно почему все эти мисс выходят замуж за миллионеров, а не обычных людей?)
Она богаче раз в 10, чем Языджи))
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Ответ Всеволод Бобров
Интересно почему все эти мисс выходят замуж за миллионеров, а не обычных людей?)
Она богаче раз в 10, чем Языджи)) для нее он обычный человек
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Ответ Ansu Fati
Она богаче раз в 10, чем Языджи)) для нее он обычный человек
С чего ты это взял?
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Ответ Мудринич
Реально влюбляются просто
Ахаха, ага
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Ответ Xell
Бизнес увеличивается. От слияний.
У мисс какой бизнес? У них ничего нет
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