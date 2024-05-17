Экс-игрок ЦСКА Языджи женился на «Мисс Турция»-2011 и звезде сериала «Черная любовь» Памук

Юсуф Языджи женился на турецкой актрисе Мелисе Аслы Памук.

Девушка сменила фамилию в социальных сетях, что привлекло внимание ее поклонников. Сообщается, что пара, давно состоявшая в отношениях, сочеталась браком непублично.

32-летняя актриса и модель известна по сериалу «Черная любовь», она прославилась после победы в конкурсе «Мисс Турция» в 2011 году.

Игрок сборной Турции и бывший футболист ЦСКА выступает за « », куда он перешел в 2019 году из «Трабзонспора». В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник принял участие в 27 матчах Лиги 1, отметившись пятью голами и двумя результативными передачами.

Фото: инстаграм Мелисы Аслы Памук