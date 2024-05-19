Ташуев о том, почему не прощался с игроками после увольнения из «Факела»: «Мне сказали, что клубная машина на Москву будет в час дня – такие условия. Кто хотел, слова благодарности сказал»

Сергей Ташуев объяснил, почему не попрощался с командой после ухода из «Факела».

Ранее нападающий воронежского клуба в интервью «Чемпионату» прокомментировал увольнение так: «То, что он не попрощался с командой, показывает его не тренерские качества, а человеческие. Для меня это нонсенс. Бог ему судья. Но обид на него не осталось».

«Не знаю, что за обиды у Жени, он выходил в основном составе. Честно говоря, иногда меня удивляют высказывания футболистов. Я не понимаю. Они не знают сути предмета и говорят просто ни о чем. Честно, поражаюсь. У « » самые скромные финансовые возможности, там играют многие ребята, которые прошли ФНЛ. Но они молодцы, профессионалы, в том числе и Женя. И я не пойму, что они пристали с этим прощанием.

Мне утром позвонил генеральный директор, позвал в лобби отеля, где я жил. Объявил, что такая ситуация. Спросил, сколько времени надо, чтобы собраться, уехать в Москву. Сказал, что пару часов. Все – клубная машина на Москву в час будет стоять. А в это время шла тренировка. Мне надо за два часа собраться и ехать к команде? Мне поставили такие условия, я тут ни при чем. Мне же не сказали – поедем к команде, попрощаемся. Нет – машина в час дня.

Мне помощник позвонил, сказал, что ребята хотят подъехать. Я ответил, что никак не успеваю, машина уже заведенная. Все банально просто. Я вообще в шоке, если честно. Мы жили в одном отеле с Женей, разговаривали о футболе часто, прекрасно знаю его семью. Поэтому его слова звучат очень странно. Может, специально делается? Только не могу понять, чего хотят. В следующий раз увидимся, поздороваемся, а не попрощаемся.

Я резко уехал по техническим причинам – это одна ситуация. Но на следующий день мне позвонила большая группа футболистов, некоторые написали сообщения с благодарностью за работу. Даже молодой парень , играющий в аренде в «Соколе», написал. Кто хотел, те слова благодарности сказали. Но я поражаюсь Евгению и другим футболистам, которые были ведущими, на которых я делал ставку, которые были у меня как советчики, близкие. И тут такая реакция. Я даже не понимаю, что это такое.

Такое ощущение, что это не Марков говорил. Тем более, прошло столько времени уже. Я принял команду, когда она была в яме, а после зимней паузы были локальные неудачи. И никто почему-то причины этих неудач не озвучивает, хотя знают прекрасно. А я понимаю, почему так случилось. Но я же ни одного плохого слова не сказал про футболистов. Да и нечего говорить – нормальные ребята, профессионалы. У меня не было ни с кем конфликтов, работал, и тут бац – такое. С чего это?» – сказал Ташуев.