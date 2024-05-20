Джикия допустил, что Соболев станет капитаном «Спартака»: «Соболь может — факт. У него всего хватает» 

Георгий Джикия допустил, что Александр Соболев станет капитаном «Спартака».

— Кого ты видишь следующим капитаном « »?

— Очень много достойных ребят.

— Вице-капитан сейчас Зобнин.

— Да, Рома, безусловно. Но думаю, что с приходом нового тренера будет обновление капитанского совета. Посмотрим.

— способен быть вице-капитаном или капитаном? Хватает лидерских качеств?

— Да, у него всего хватает. Но что касается того, чтобы быть капитаном, то это будет не совсем справедливо по отношению к ребятам, которые есть в клубе. К таким, как Зобнин, Селихов, Максименко. Тем, кто в «Спартаке» уже долго. А то, что Соболь может — факт, – сказал защитник, покидающий «Спартак» по окончании сезона.