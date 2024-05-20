Джикия допустил, что Соболев станет капитаном «Спартака»: «Соболь может — факт. У него всего хватает» 

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Александр Соболев Спорт-Экспресс Футбол

Георгий Джикия допустил, что Александр Соболев станет капитаном «Спартака».

— Кого ты видишь следующим капитаном «Спартака»?

— Очень много достойных ребят.

— Вице-капитан сейчас Зобнин.

— Да, Рома, безусловно. Но думаю, что с приходом нового тренера будет обновление капитанского совета. Посмотрим.

Соболев способен быть вице-капитаном или капитаном? Хватает лидерских качеств?

— Да, у него всего хватает. Но что касается того, чтобы быть капитаном, то это будет не совсем справедливо по отношению к ребятам, которые есть в клубе. К таким, как Зобнин, Селихов, Максименко. Тем, кто в «Спартаке» уже долго. А то, что Соболь может — факт, – сказал защитник, покидающий «Спартак» по окончании сезона.

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8 комментариев
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У него всего хватает кроме мастерства на поле, к сожалению
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Соболь иногда не может себя контролировать на поле. У него как-будто забрало падает.
Играет не с холодной головой. Таким игрокам нельзя становится капитаном.
Он себя контролировать не может, не говоря уже про других.
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Соболев нервный, какой из него капитан?
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На зека уже не рассчитывают?
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Ответ MikGera
У него всего хватает кроме мастерства на поле, к сожалению
С мастерством тоже в порядке, 5 мячей достойный результат, всего 3 мяча до великого Зе
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