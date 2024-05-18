Соболев – Джикии: «Для «Спартака» это огромная потеря – как игрока, так и личности. Удачи, капитан, друг, лидер и человек с большой буквы!»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Александр Соболев Футбол

Александр Соболев эмоционально попрощался с Георгием Джикией.

Сегодня «Спартак» объявил, что защитник покинет клуб по окончании сезона.

«Удачи, капитан, друг, лидер и человек с большой буквы! Когда я пришел в «Спартак», ты первый, кто встретил меня и помогал мне во всем. Помогаешь и по сей день не только мне, но и всему клубу.

Помню, как мы выиграли Кубок, помню, какие были у тебя проблемы перед этой игрой. И, несмотря на это, ты вышел играть. Ты сделал для этого клуба очень многое, ты выиграл все возможные трофеи.

Для «Спартака» это огромная потеря – как игрока, так и личности. Я желаю тебе удачи, капитан!» – написал нападающий москвичей в телеграм-канале.

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13 комментариев
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Потеря это Промес, а это балласт сняли что тут сказать
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Для Спартака не потерей будет и пинок под зад соболеву
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Я надеюсь , что Ддикия и Соболева возьмёт с собой!
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Дельфина тоже за борт
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Соболю поменьше языком чесать, а то следующим будет на выход
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Соболев тоже на выход после Балтики... девочка
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Локо его надо возвращать домой. А то там одна молодёжь А обороне, как раз такого дядьки и не хватает, а бегать там есть кому и Джикии))
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Значит Паршивлюк,многолетный капитан и восспитаник,который после трамвы потерял свой уровень - это была не потеря,А Джикия - потеря?
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Подготовил свое изгнание.
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Если спорт диру не мешать, он может по тихоньку всех разогнать, а кто даст это сделать?
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Соболь если ты будешь продолжать играть в том же духе,то возможно ты следующий
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Ответ Роман Шаров
Если спорт диру не мешать, он может по тихоньку всех разогнать, а кто даст это сделать?
Но если спорт диру позволять все, он может понабрать еще "угальд"
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