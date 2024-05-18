Соболев – Джикии: «Для «Спартака» это огромная потеря – как игрока, так и личности. Удачи, капитан, друг, лидер и человек с большой буквы!»

Александр Соболев эмоционально попрощался с Георгием Джикией.

Сегодня «Спартак» объявил, что защитник покинет клуб по окончании сезона.

«Удачи, капитан, друг, лидер и человек с большой буквы! Когда я пришел в « », ты первый, кто встретил меня и помогал мне во всем. Помогаешь и по сей день не только мне, но и всему клубу.

Помню, как мы выиграли Кубок, помню, какие были у тебя проблемы перед этой игрой. И, несмотря на это, ты вышел играть. Ты сделал для этого клуба очень многое, ты выиграл все возможные трофеи.

Для «Спартака» это огромная потеря – как игрока, так и личности. Я желаю тебе удачи, капитан!» – написал нападающий москвичей в телеграм-канале.