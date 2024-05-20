Рахимов о «Рубине»: «Хотим сделать следующий шаг, не хотим быть в середине. Могут быть игроки другого качества» 

Теги Рубин Рашид Рахимов премьер-лига Россия Футбол

Рашид Рахимов хочет, чтобы «Рубин» вышел на новый уровень в Мир РПЛ.

После 29 матчей казанцы занимают в таблице 8-е место.

– Очень много слухов. Вы можете четко сказать, договорились о продлении контракта? Что с вашим будущим?

– Думаю, в ближайшие дни узнаете. Вопросы нужно задавать тем, от кого слухи идут. В футболе всегда так. Проблема только в том, что много вопросов от игроков, и ты понимаешь, что внутренне равновесие теряется и ты должен с каждым разговаривать, что все нормально, нужно смотреть в завтрашний день. Это отнимает много сил, но я привык к этому. 

Есть пока действующий контракт, мы двигаемся в том направлении. Мы хотим сделать следующий шаг, мы не хотим быть в середине. Мы сделали вложения, которые на сегодня себя оправдывают. Следующим шагом могут быть игроки другого качества – для усложнения тренировочного процесса, для внутренней конкуренции. Если этого не будет, любому тренеру будет сложно, – сказал главный тренер «Рубина».

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5 комментариев
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Где вы их возьмете за копейки
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Ответ Александр Охотко
Где вы их возьмете за копейки
Даже за копейки иногда можно найти такие самородки) с хорошим тренером и полено может заиграть.
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Ответ Александр Охотко
Где вы их возьмете за копейки
У Рубина - 7 бюджет в лиге - они платеже способные.
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