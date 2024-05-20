Рахимов об 1:3 от «Спартака»: «По игре претензий к «Рубину» нет, даже при 0:3 продолжали играть вперед» 

Рашид Рахимов оценил поражение «Рубина» от «Спартака» (1:3) в Мир РПЛ.

– Если бы не два запоздалых сэйва Дюпина, то игра ничейная. Согласны?

– Мы с тренерским штабом обсуждали: без единого момента – 0:2. Такие игры бывают. Два удара по воротам. Начали здорово, и Кабутов имел стопроцентный момент, Максименко вытащил с пяти метров. Ничего не предвещало, но так случается. Детали и мелочи определяют.

Я бы не стал винить только вратаря. Хорошая реакция у команды во втором тайме. Я сказал в перерыве, что любой эпизод может поменять игру, нужно доигрывать все эпизоды. Мы сами подарили эти два эпизода.

По игре претензий к команде нет, даже при 0:3 продолжали играть вперед. Были моменты, нужно просто их реализовывать. Без поражений не бывает. В таких играх ты находишь негатив, который нужно поправлять.

– Показалось, что «Рубину» не хватило агрессии.

– Не хватило реакции. А единоборств было достаточно, от них никто не уходил. Не в этом дело. Мы хотели показать свою игру, – сказал главный тренер « ».