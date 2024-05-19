«Рубин» предложил Рахимову контракт по схеме «1+1»: «Очень хорошо отработал сезон, нас устраивает»

«Рубин» предложил Рашиду Рахимову новый контракт.

Действующее соглашение тренера с казанским клубом истекает 30 июня.

– Всех волнует будущее . Контракт заканчивается. Он сам говорит, что пока соглашение не переподписано. Прокомментируете?

– Ну, а вы же, наверное, все в курсе? Президент клуба ясно, четко ответил, что все в порядке, идет рабочий процесс, мелкие нюансы дорабатываются, они договариваются.

– Правда, что ему был предложен контракт по схеме «1+1»?

– Да.

– Он его пока не подписал?

– Нет.

– Готовы сказать, что Рахимов останется в «Рубине»?

– Но это может сказать только он.

– А вы как директор хотели бы?

– Нас всех устраивает его работа. Очень хорошо отработал сезон.

– Не можете договориться по личным условиям?

– Как я сказал, есть нюансы, – сказал генеральный директор « » Александр Айбатов.

«Рубин» занимает текущее седьмое место в таблице Мир РПЛ, но в случае победы «Ростова» над «Балтикой» может опуститься на строчку ниже.