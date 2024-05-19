«Рубин» предложил Рахимову контракт по схеме «1+1»: «Очень хорошо отработал сезон, нас устраивает»

Теги Рубин Рашид Рахимов премьер-лига Россия Александр Айбатов Матч ТВ Футбол

«Рубин» предложил Рашиду Рахимову новый контракт.

Действующее соглашение тренера с казанским клубом истекает 30 июня. 

– Всех волнует будущее Рахимова. Контракт заканчивается. Он сам говорит, что пока соглашение не переподписано. Прокомментируете?

– Ну, а вы же, наверное, все в курсе? Президент клуба ясно, четко ответил, что все в порядке, идет рабочий процесс, мелкие нюансы дорабатываются, они договариваются.

– Правда, что ему был предложен контракт по схеме «1+1»?

– Да.

– Он его пока не подписал?

– Нет.

– Готовы сказать, что Рахимов останется в «Рубине»?

– Но это может сказать только он.

– А вы как директор хотели бы?

– Нас всех устраивает его работа. Очень хорошо отработал сезон.

– Не можете договориться по личным условиям?

– Как я сказал, есть нюансы, – сказал генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов.

«Рубин» занимает текущее седьмое место в таблице Мир РПЛ, но в случае победы «Ростова» над «Балтикой» может опуститься на строчку ниже.

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8 комментариев
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Ответ Peter Parker
Рубину бы чуть глубины состава. А то, малейшие потери в составе и уже совсем не те результаты. Если не растеряют состав, то могут плотно поджаться к лидерам
Сегодня такой случай как раз, опорника не было
+3
0
+3
Рубину бы чуть глубины состава. А то, малейшие потери в составе и уже совсем не те результаты. Если не растеряют состав, то могут плотно поджаться к лидерам
+2
-1
+1
Ну че там, студия матч тв уже готова для тебя
+1
0
+1
А что хорошего? Чем довольны?
Медали, выручка выросла, акции клуба выросли?
+1
0
+1
Абсолютно верное решение. Если помните, в начале турнира, у Рубина была 1 победа в 8 матчах, даже пошли разговоры о вылете. Но ситуацию Рахимов выправил.
+2
-2
0
Ну вот а разговоров-то было.
0
0
0
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