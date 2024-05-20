У Де Дзерби нет предложений: «На данный момент – ничего. Надеюсь снова поработать в АПЛ» 

Роберто Де Дзерби признался, что не получал предложений о работе.

Экс-главного тренера «Брайтона» связывали с возможным назначением в «Баварию» или «Милан».

«Ни один клуб мне ничего не предлагал. На данный момент – ничего.

Надеюсь снова поработать в Премьер-лиге. Не знаю, с каким клубом и когда это случится, но для меня было честью работать в », – сказал Де Дзерби.