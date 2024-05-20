У Де Дзерби нет предложений: «На данный момент – ничего. Надеюсь снова поработать в АПЛ» 

Теги премьер-лига Англия отставки Роберто Де Дзерби Футбол

Роберто Де Дзерби признался, что не получал предложений о работе.

Экс-главного тренера «Брайтона» связывали с возможным назначением в «Баварию» или «Милан».

«Ни один клуб мне ничего не предлагал. На данный момент – ничего. 

Надеюсь снова поработать в Премьер-лиге. Не знаю, с каким клубом и когда это случится, но для меня было честью работать в АПЛ», – сказал Де Дзерби.

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5 комментариев
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Тупо слил концовку сезона, потому что хотел уйти. Вряд ли какому то клубу захочется пригласить такого «специалиста»
+8
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+8
А чего ушел тогда ? В никуда ?
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+4
Ответ Павел Назаров
А чего ушел тогда ? В никуда ?
Раз не озвучили -значит там внутренняя кухня есть , без разглашения
+4
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+4
Походу таки в МЮ ушёл)
Эти отдыхают от еврокубков,можно и поиграться с составом
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Рано расслабился.
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