У Де Дзерби нет предложений: «На данный момент – ничего. Надеюсь снова поработать в АПЛ»
Роберто Де Дзерби признался, что не получал предложений о работе.
Экс-главного тренера «Брайтона» связывали с возможным назначением в «Баварию» или «Милан».
«Ни один клуб мне ничего не предлагал. На данный момент – ничего.
Надеюсь снова поработать в Премьер-лиге. Не знаю, с каким клубом и когда это случится, но для меня было честью работать в АПЛ», – сказал Де Дзерби.
Эти отдыхают от еврокубков,можно и поиграться с составом