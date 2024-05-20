Кассьерра после пента-трика «Ахмату»: «Очень хочу стать чемпионом. «Зенит» обязан побеждать «Ростов»
Матео Кассьерра заявил, что хочет выиграть Мир РПЛ.
Форвард «Зенита» высказался после матча с «Ахматом» (5:1), в котором он сделал пента-трик.
— Пожалуй, главный вопрос — что это было?
— Самое важное сегодня было — победить. Конечно, я счастлив, что отличился пять раз, но впереди остался последний матч, и у нас много надежды и веры в свои силы, в то, что мы качественно выполним свою работу на родном стадионе. Я очень хочу стать чемпионом. Надеюсь, так и произойдет.
— Вы не отличались больше месяца. Сухая серия давила на вас?
— Нет, я всегда сохраняю спокойствие. Конечно, последние матчи в нашем исполнении были малорезультативными, и поэтому особенно важно было победить сегодня, сделать это уверенно. Рад, что помог команде своими голами, но повторюсь: впереди последняя игра чемпионата, и наша главная цель — взять три очка на «Газпром Арене».
— Если бы «Зенит» потерял сегодня очки, с чемпионским титулом пришлось бы попрощаться. Насколько это мотивировало команду?
— Думаю, мы всегда предельно мотивированы. Безусловно, последние наши результаты были не такими, как мы ожидали, из-за моей ошибки в прошлой игре соперник заработал одиннадцатиметровый. Но в футболе такое случается, в конце концов, мы были обязаны побеждать сегодня, и мы обязаны побеждать «Ростов».
Должны выполнить свою работу — и, надеюсь, все вместе отпразднуем чемпионский титул, – сказал Кассьерра.
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