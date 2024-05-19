У «Ман Сити» 35 матчей подряд без поражений – 29 побед и 6 ничьих

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола чемпионат мира среди клубов Футбол

«Манчестер Сити» не проигрыает 35 матчей подряд.

Сегодня «горожане» в 10-й раз в своей истории стали чемпионами Англии, в последнем туре победив «Вест Хэм» (3:1).

Команда Пепа Гвардиолы не проигрывает с декабря – серия без поражений составляет 35 матчей: 29 побед и 6 ничьих.

В последний раз «Сити» проигрывал «Астон Вилле» в 15-м туре (0:1). 

Вылет из Лиги чемпионов от мадридского «Реала» в 1/4 финала (3:3, 1:1) случился в серии пенальти (3:4).

В текущем сезоне у «Манчестер Сити» остался один матч – финал Кубка Англии против «МЮ».

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3 комментария
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Не серия байера но тоже ничего
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Жалко болельщиков Арсенала , второй год подряд у них есть реальный шанс на чемпионство в кои то веки и тут опять Гвардиола со своим МС
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