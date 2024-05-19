Холанд о чемпионстве «Сити»: «После победы над «Тоттенхэмом» я был уверен, что мы сделаем это. АПЛ сложнее, чем я ожидал – невозможно расслабиться ни дома, ни на выезде»
Эрлинг Холанд поделился эмоциями от чемпионства «Манчестер Сити».
«Сити» стал чемпионом Англии в 4-й раз подряд. В заключительном туре АПЛ «горожане» обыграли «Вест Хэм» (3:1).
«Невероятно. Просто невероятно. После того, как мы обыграли «Тоттенхэм», мы почти наверняка знали, что добьемся [чемпионства]. Я был уверен в этом».
О том, как изменилась игра «Сити» после Рождества
«Так происходит каждый год. Мы как будто слегка прибавляем, потому что именно в этот момент это очень важно. Я счастлив и не могу жаловаться».
О лидерстве в гонке бомбардиров
«Неплохо. Сказать, в общем-то, нечего – лучше просто играть в футбол и не говорить слишком много. Пусть лучше говорят другие».
О своих впечатлениях от АПЛ
«Это сложнее, чем я ожидал. Каждая игра не то чтобы похожа на финал, но он не за горами. Невозможно расслабиться ни на выезде, ни даже дома. Каждая игра очень сложная и напряженная и тяжелая»
О работе с Пепом Гвардиолой
«Временами это требует определенных усилий. Это тяжело, но посмотрите, чего он достиг. Он требует многого каждый день, и если вы не соответствуете его ожиданиям, у вас будут большие неприятности. Он требователен, и он прекрасный человек, я безумно люблю его», – сказал нападающий «Манчестер Сити» в интервью Sky Sports.
«Сити» при шейхах – тотальная доминация. Выиграли половину своих сезонов АПЛ
Как же раздражают люди, которые обесценивают заслуги Холланда лишь за то, что они не такие выдающиеся, как в прошлом сезоне.
У таких легенд, как Ван Нистелрой, Тевес, Агуэро, Торрес 0 сезонов в АПЛ с 27 и более голами, у Руни всего один такой сезон.
И никто не принижал их заслуг.
Зато когда Холланд делает 27 голов в сезоне - «заслуги минимальные в чемпионстве», ведь сезоном ранее он забил 36 мячей