Холанд о чемпионстве «Сити»: «После победы над «Тоттенхэмом» я был уверен, что мы сделаем это. АПЛ сложнее, чем я ожидал – невозможно расслабиться ни дома, ни на выезде»

Теги Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд поделился эмоциями от чемпионства «Манчестер Сити».

«Сити» стал чемпионом Англии в 4-й раз подряд. В заключительном туре АПЛ «горожане» обыграли «Вест Хэм» (3:1).

«Невероятно. Просто невероятно. После того, как мы обыграли «Тоттенхэм», мы почти наверняка знали, что добьемся [чемпионства]. Я был уверен в этом».

О том, как изменилась игра «Сити» после Рождества

«Так происходит каждый год. Мы как будто слегка прибавляем, потому что именно в этот момент это очень важно. Я счастлив и не могу жаловаться».

О лидерстве в гонке бомбардиров

«Неплохо. Сказать, в общем-то, нечего – лучше просто играть в футбол и не говорить слишком много. Пусть лучше говорят другие».

О своих впечатлениях от АПЛ

«Это сложнее, чем я ожидал. Каждая игра не то чтобы похожа на финал, но он не за горами. Невозможно расслабиться ни на выезде, ни даже дома. Каждая игра очень сложная и напряженная и тяжелая»

О работе с Пепом Гвардиолой

«Временами это требует определенных усилий. Это тяжело, но посмотрите, чего он достиг. Он требует многого каждый день, и если вы не соответствуете его ожиданиям, у вас будут большие неприятности. Он требователен, и он прекрасный человек, я безумно люблю его», – сказал нападающий «Манчестер Сити» в интервью Sky Sports.

«Сити» при шейхах – тотальная доминация. Выиграли половину своих сезонов АПЛ

Материалы по теме

22 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ kaka10
Комментарий скрыт
https://youtu.be/Sbg3UcBOwng
+10
-1
+9
Ответ Иван Шуткин
Ты всегда расслаблен) Стоит, как истукан 90 минут, но при этом забивает 27
Голевое чутье называется)
+4
0
+4
Ответ Руслан Хайбулов
Комментарий удален модератором
В принципе, все в точку, но он и в сезон требла забивал в важных матчах. Он тогда забил Арсеналу в 2-х матчах, забил Лейпцигу в 1/8, Баварии в 1/4. Растворился(не нравится это слово, но ладно) он только в концовке. В этом сезоне он подсдал, да, т.к у него еще и травма была. Но в нескольких матчах его голы были решающими, а именно: 1)2 гола Эвертону, когда игра откровенно не шла и до 70-ой счет был 0:0 2) Гол Брентфорду, который оказался единственным в матче 3) Победный гол Борнмуту, когда после его удара Фоден добил. 4) Гол Ноттингему, когда Сити играл откровенно плохо и все шло к тому, что Ноттингем сравняет. 5) Покер Вулверхэмптону 6) 2 гола в важнейшей игре с Тоттенхэмом, где нужно было выигрывать. Так что, Холланд тоже внес определенный вклад в чемпионство.
+2
0
+2
Ответ evgeny.pavlyu4encko
Даже если б вместо него играл Кесьера,он бы забил больше норвежского полена с длинными волосами.
«Норвежское полено» умудрилось стать лучшим бомбардиром, несмотря на травму и потерю формы посреди сезона
+1
0
+1
Ну считай)
+1
-1
0
Ответ Любезный Коссутий
очки задним числом снимать нельзя. и титулов лишать тоже. потому что нынешние игроки в этом не виноваты. да и Арсеналу с Ливером такие "титулы" вряд ли нужны но наказать за период 09-18 надо: понижения в какой-нибудь низший дивизион будет вполне достаточно
Только вот этого не будет, скорее всего, т.к это не выгодно для самой Апл. Ну и ты сам сказал, что игроки в этом не виноваты. В чем виноваты условный Кдб, Холланд, Родри, Бернарду и остальные? Они просто делают свою работу и делают ее успешно,даря эмоции. Если и наказывать, то в финансовом плане: например, дать трансферный бан или огромный денежный штраф.
0
0
0
Ответ Media Team
Я вообще считаю заслуги холланда минимальные в чемпионстве , родри , фоден , кдб творцы чемпионства
Комментарий удален модератором
Ответ morphvirg
В принципе, все в точку, но он и в сезон требла забивал в важных матчах. Он тогда забил Арсеналу в 2-х матчах, забил Лейпцигу в 1/8, Баварии в 1/4. Растворился(не нравится это слово, но ладно) он только в концовке. В этом сезоне он подсдал, да, т.к у него еще и травма была. Но в нескольких матчах его голы были решающими, а именно: 1)2 гола Эвертону, когда игра откровенно не шла и до 70-ой счет был 0:0 2) Гол Брентфорду, который оказался единственным в матче 3) Победный гол Борнмуту, когда после его удара Фоден добил. 4) Гол Ноттингему, когда Сити играл откровенно плохо и все шло к тому, что Ноттингем сравняет. 5) Покер Вулверхэмптону 6) 2 гола в важнейшей игре с Тоттенхэмом, где нужно было выигрывать. Так что, Холланд тоже внес определенный вклад в чемпионство.
Комментарий удален модератором
Ответ Руслан Хайбулов
Комментарий удален модератором
Вообще без понятия)
0
0
0
Ответ morphvirg
В принципе, все в точку, но он и в сезон требла забивал в важных матчах. Он тогда забил Арсеналу в 2-х матчах, забил Лейпцигу в 1/8, Баварии в 1/4. Растворился(не нравится это слово, но ладно) он только в концовке. В этом сезоне он подсдал, да, т.к у него еще и травма была. Но в нескольких матчах его голы были решающими, а именно: 1)2 гола Эвертону, когда игра откровенно не шла и до 70-ой счет был 0:0 2) Гол Брентфорду, который оказался единственным в матче 3) Победный гол Борнмуту, когда после его удара Фоден добил. 4) Гол Ноттингему, когда Сити играл откровенно плохо и все шло к тому, что Ноттингем сравняет. 5) Покер Вулверхэмптону 6) 2 гола в важнейшей игре с Тоттенхэмом, где нужно было выигрывать. Так что, Холланд тоже внес определенный вклад в чемпионство.
Согласен, у нас привыкли обожествлять просто цифры, в самых важных играх он не вытаскивал, но вклад добротный, ибо проблема забивать у Сити никуда не делась, хоть они и много забивают, но годы не результат каких то комбинаций, а результат индивидуальных ошибок соперника при перекате вокруг их штрафной, имено уверено создавать голевые моменты (а это не ререпас вокруг штрафной соперника )и уверенно их реализовывать, это никак не получалось у Пепа
0
0
0
Ответ Media Team
Я вообще считаю заслуги холланда минимальные в чемпионстве , родри , фоден , кдб творцы чемпионства
Прошу прощения, а кто же забил 27 мячей в чемпионате?
Как же раздражают люди, которые обесценивают заслуги Холланда лишь за то, что они не такие выдающиеся, как в прошлом сезоне.
У таких легенд, как Ван Нистелрой, Тевес, Агуэро, Торрес 0 сезонов в АПЛ с 27 и более голами, у Руни всего один такой сезон.
И никто не принижал их заслуг.
Зато когда Холланд делает 27 голов в сезоне - «заслуги минимальные в чемпионстве», ведь сезоном ранее он забил 36 мячей
0
0
0
Ответ Руслан Хайбулов
Согласен, у нас привыкли обожествлять просто цифры, в самых важных играх он не вытаскивал, но вклад добротный, ибо проблема забивать у Сити никуда не делась, хоть они и много забивают, но годы не результат каких то комбинаций, а результат индивидуальных ошибок соперника при перекате вокруг их штрафной, имено уверено создавать голевые моменты (а это не ререпас вокруг штрафной соперника )и уверенно их реализовывать, это никак не получалось у Пепа
Пеп играет в контроль и создает моменты именно из-за перекатов, выматывая соперников. Только у Кдб карт-бланш на креатив, остальные выполняют роль функций.
0
0
0
Ответ morphvirg
Пеп играет в контроль и создает моменты именно из-за перекатов, выматывая соперников. Только у Кдб карт-бланш на креатив, остальные выполняют роль функций.
Именно не создаёт, перекат, здесь способы обороны, пока мяч у тетя теоетне забьют,перекат возле ворот соперника а расчете на ошибку, при этом без обострений, чтобы не потерять контроль мяча. Отсюда поговорка про унылый ваиокат, но реально у них проблемы со взломом, умеь перекатывать мяч вокруг штрафной соперника, это не умение резко врываться в штрафную играя например в одно касание (в стеночки забегания, фраза такая есть у любителей борща) и этого обострения нет ради контроля, мол катая 90 минут мы дождемся ошибки соперника, а для голов есть вариант навешивать угловой на голову Холланда, или простонавешиват. На него , он может продавит и забьет, от есть Холланд не для комбинационного Стила,а столб применяемый при ввтлкате как конечный заброс на него. Тут есть своя логика у Пепа но его команды не могли создавать моменты без креативных игроков как Мест а ныне КДЮ который и близко не может столько создавать как Месси
0
0
0
Ответ Олег Грачёв
«Норвежское полено» умудрилось стать лучшим бомбардиром, несмотря на травму и потерю формы посреди сезона
Да это обычный хейтер)
0
0
0
Ответ Олег Грачёв
«Норвежское полено» умудрилось стать лучшим бомбардиром, несмотря на травму и потерю формы посреди сезона
Поставь туда хоть Аканжи в нападении или Ортегу,при Фодене,Родри,Грилише,Де Брюйне и они столько забьют,чем это полено с него все смеются люди которые футбол понимают играли Кин и прочие
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий