Тен Хаг о 8-м месте «МЮ»: «Результат недостаточно хороший. Все знают, с чем это связано. Хотя команда набирала 58 очков два года назад»

Эрик тен Хаг высказался о том, что «Манчестер Юнайтед» финишировал в АПЛ 8-м.

«Результат недостаточно хороший, до этого далеко. Хотя команда набирала меньше 60 очков два года назад, 58, восьмое место – худшее выступление.

Такова правда, мы должны были выступить лучше. Мы знаем, с чем это связано, все знают, но сейчас не лучший момент для того, чтобы углубляться в эту тему. Мы выступили недостаточно хорошо.

Если говорить обо всем, что нам пришлось пережить в этом сезоне, было здорово, что вернулись в строй некоторые футболисты. Они усердно работали, очень хотели принять участие в последних матчах сезона, особенно в финале на следующей неделе. У нас появились варианты, и я надеюсь, что все восстановятся за оставшееся время.

Мы выпустим конкурентоспособную команду и будем биться за кубок», – сказал главный тренер « ».