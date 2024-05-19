Тен Хаг о 8-м месте «МЮ»: «Результат недостаточно хороший. Все знают, с чем это связано. Хотя команда набирала 58 очков два года назад»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг высказался о том, что «Манчестер Юнайтед» финишировал в АПЛ 8-м.

«Результат недостаточно хороший, до этого далеко. Хотя команда набирала меньше 60 очков два года назад, 58, восьмое место – худшее выступление.

Такова правда, мы должны были выступить лучше. Мы знаем, с чем это связано, все знают, но сейчас не лучший момент для того, чтобы углубляться в эту тему. Мы выступили недостаточно хорошо.

Если говорить обо всем, что нам пришлось пережить в этом сезоне, было здорово, что вернулись в строй некоторые футболисты. Они усердно работали, очень хотели принять участие в последних матчах сезона, особенно в финале на следующей неделе. У нас появились варианты, и я надеюсь, что все восстановятся за оставшееся время.

Мы выпустим конкурентоспособную команду и будем биться за кубок», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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39 комментариев
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Результат не достаточно хороший. Он хороший, но не достаточно.
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"Все знают, с чем это связано"

Этот парень не боится критики!
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виноват Роналду!
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Ответ tangerine
виноват Роналду!
И Де Хеа с Санчо!
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Да, все знаю с чем, а точнее с кем. С тобой)
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Ну он же не такой тролль, что имеет в виду себя. Что он подразумевает?
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Ответ QWertY
Два года назад был, когда команда набрала 58 очков(меньше за всю историю)
И попала в плей-офф ЛЧ с первого места в группе именно благодаря шести голам ветерана Роналду )
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Да. Всё тренеры мира задаются вопросом: ну все менеджеры и руководства всех клубов знают что массовость мышечных травм в одном клубе - это результат неправильного ипкнеровочного процесса тренерский штабом. И за это увольняют всегда. Я нп знаю ни одного примера навскидку где число мышечных травм составляла четверть от всех и тренера не увольняли. Это же тренерский ошибки.
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4 года назад Арсенал занял 8 место с 56 очков. Надеемся, что в клуб пришло адекватное руководство и через 3-4 года и в МЮ мы увидим такой же прогресс.
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Ему уже никто не верит
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Ответ S100 Winner
И попала в плей-офф ЛЧ с первого места в группе именно благодаря шести голам ветерана Роналду )
И лишил клуб на следующую ЛЧ))
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Ответ Cristiano Ronaldo
И Де Хеа с Санчо!
Де Хеа вообще монстр. Завершил карьеру футбольную считай в этом году, не ценят почему-то топчика кроме спортса. На какие-то цифры смотрят, передачи от него ждут... ведь все знают "вратарь отбивает, а нападающий забивает". В атаке пошире, в защите поуже. Уровень компетенции комментаторов здешних) хотя в реальности и отбивал он не так уж и круто, просто прыгал эффектно
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ТХ гнать метлою. Худшая команда, которая была за всю историю МЮ.
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"Недостаточно хороший"? Может быть, если бы хейтеры Криша не утверждали, что 6 место и выход в ЛЕ с Кришем - это "провальный провал". Вывод: кто-то из вас "звездит". Кто именно - разбирайтесь между собой. Главное - без кровопролития (по возможности). А нам главное то, что Криш оказался прав. На то он и ГЕНИЙ, чтобы всегда быть правым!
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«Результат недостаточно хороший(с).Вот как свой обсёр оказывается можно оправдать,правильно подобрав слова))
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Я надеюсь его все таки уволят.
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Ой, иди ты далеко и по дальше…
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