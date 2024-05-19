«МЮ» завершил чемпионат с отрицательной разностью голов впервые с сезона-1989/90. Тогда стали 13-ми
«Манчестер Юнайтед» пропустил в АПЛ больше голов, чем забил.
Команда Эрика тен Хага в течение чемпионата отличилась 57 раз и пропустила 58 мячей.
В последний раз отрицательная разность голов (тоже -1) у манкунианцев была в сезоне-1989/90. Тогда они финишировали в высшей лиге Англии на 13-м месте.
Следует отметить, что в сезоне-2021/22 «МЮ» забил столько же, сколько пропустил (по 57 мячей).
Но есть нюанс.
У Сити больше трофеев за счёт последних 8 лет, когда пришел Пеп, а вовсе не 15.
Ты если бы в 2009-м сказал, что Сити круче МЮ на тебя как бы посмотрели? МЮ тогда играл финале ЛЧ, а где был Сити?
Бавария тренера найти не может, а тут в такой МЮ идти. Менять тренера каждые полгода это стратегия убить команду. Нужен чёткий план, а не выкидывать коуча при первых же неудачах