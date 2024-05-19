«МЮ» завершил чемпионат с отрицательной разностью голов впервые с сезона-1989/90. Тогда стали 13-ми

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» пропустил в АПЛ больше голов, чем забил.

Команда Эрика тен Хага в течение чемпионата отличилась 57 раз и пропустила 58 мячей.

В последний раз отрицательная разность голов (тоже -1) у манкунианцев была в сезоне-1989/90. Тогда они финишировали в высшей лиге Англии на 13-м месте.

Следует отметить, что в сезоне-2021/22 «МЮ» забил столько же, сколько пропустил (по 57 мячей).

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38 комментариев
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Вернулись во времена Ферги, как и хотели болельщики.
Но есть нюанс.
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при этом в оборону ввалили на уровне некоторых стран. А в конце сезона вся надежда на старого Эванса и опорника Каземиро)
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Антони крутится, рекорды мутятся😎
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Ответ заблокированному пользователю
Ну будем объективны МС за последние 15 лет - первая команда Манчестера МЮ - полный провал
Ну не 15, не перегибай. 15 лет назад был 2009, если что
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+17
Спортс,выпустите уже статью на главную с заголовком "Все рекорды Мю в этом сезоне",читать каждую новость нет времени
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+12
Философ из чемпионата двора. Такой дорогой бус на контрах мю никто не ставил.
+14
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+11
Ответ Streetbor
при этом в оборону ввалили на уровне некоторых стран. А в конце сезона вся надежда на старого Эванса и опорника Каземиро)
ну если они все время травмируются, что поделать
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Ответ QWertY
Комментарий удален модератором
Артём выгуливает обновку🤓
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Вот здесь реальный шарлатан! Рекорд за рекордом
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Ответ shakhrookh
Что держит руководство МЮ от увольнения Тен Хаага?
10 млн фунтов компенсации
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8хаг отрицательный
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Ответ <Inter>
так у Сити больше титулов за последние 15 лет
И что? А у Манчестер Юнайтед больше трофеев за последние 500 лет по твоей логике

У Сити больше трофеев за счёт последних 8 лет, когда пришел Пеп, а вовсе не 15.

Ты если бы в 2009-м сказал, что Сити круче МЮ на тебя как бы посмотрели? МЮ тогда играл финале ЛЧ, а где был Сити?
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Что держит руководство МЮ от увольнения Тен Хаага?
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Отлично выгнали Де Хеа, молодцы!
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Все в порядке ,отрицательный рост налицо.
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Ответ Street Fighter
Ну не 15, не перегибай. 15 лет назад был 2009, если что
Комментарий удален модератором
Получается рекордное 8 место при отрицательной разнице. Все по плану )
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Тен Хаг бьет рекорды за рекордами, САФу такие рекорды и не снились
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Ответ QWertY
Спортс, ну завершен же сезон, хватит постить такие новости))
Финал впереди. Могут хоть как-то скрасить сезон. Чудом.
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Ответ QWertY
Спортс, ну завершен же сезон, хватит постить такие новости))
Не удалось Роналду к этой новости приплести? Ничего, бывает, может на следующей получится
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Ответ Stewart D.
наш великий МЮ на всех парах мчится к следующему юбилею!
не зарекались бы вы после ухода Клоппа...
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Вспомнилась реклама Пепси: где Шмейхель просто пошутил 😂
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Ответ Dred
10 млн фунтов компенсации
Прохезаный сезон им обошёлся намного дороже
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Ответ shakhrookh
Что держит руководство МЮ от увольнения Тен Хаага?
Мемасы от Мем Хага
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Ответ ПравдоРуб
Прохезаный сезон им обошёлся намного дороже
Есть такое понятие ффп. Если иногда интересоваться футбол в целом, то не выглядел бы так глупо
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Ответ shakhrookh
Что держит руководство МЮ от увольнения Тен Хаага?
И кого ставить на его место?
Бавария тренера найти не может, а тут в такой МЮ идти. Менять тренера каждые полгода это стратегия убить команду. Нужен чёткий план, а не выкидывать коуча при первых же неудачах
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