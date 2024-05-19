«МЮ» завершил чемпионат с отрицательной разностью голов впервые с сезона-1989/90. Тогда стали 13-ми

«Манчестер Юнайтед» пропустил в АПЛ больше голов, чем забил.

Команда Эрика тен в течение чемпионата отличилась 57 раз и пропустила 58 мячей.

В последний раз отрицательная разность голов (тоже -1) у манкунианцев была в сезоне-1989/90. Тогда они финишировали в высшей лиге Англии на 13-м месте.

Следует отметить, что в сезоне-2021/22 « » забил столько же, сколько пропустил (по 57 мячей).