Родри без поражений провел сезон в АПЛ. Хавбек «Сити» не проигрывает в 50 матчах лиги – лишь у Кэмпбелла более длинная серия
Родри не проиграл ни одного матча в нынешнем сезоне АПЛ.
Полузащитник «Манчестер Сити» провел 34 матча в сезоне-2023/24 – в этих играх «горожане» одержали 27 побед и 7 раз сыграли вничью. При этом без Родри в составе «Манчестер Сити» проиграл 3 из 4 матчей АПЛ.
Лишь пять игроков, которым удалось провести сезоне без поражений, сделали это с большим количеством матчей, чем Родри – все они выступали за «Арсенал» в сезоне-2003/04, когда «канониры» провели сезон в чемпионате без единого поражения.
В общей сложности серия Родри без поражений в АПЛ длится 50 матчей. Более длинную серию удалось провести лишь Солу Кэмпбеллу – с 2002 по 2004 год он не проигрывал в лиге в течение 56 матчей.
Родри один из тех кто должен быть номинирован на звание лучшего игрока сезона
Как опрокидывали в свое время Хави с иньестой, теперь этой участи подвергается родри
В этом году кого грабить будут, не подскажешь? А то ведь вашими молитвами и слезами Месси вторую копу возьмёт и будет подарок от Вселенной после таких запросов👹
У Сити есть поражения, у Родри лично нет.
Не знавал человек поражений в этом сезоне.