Родри без поражений провел сезон в АПЛ. Хавбек «Сити» не проигрывает в 50 матчах лиги – лишь у Кэмпбелла более длинная серия

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Сол Кэмпбелл Родри Футбол

Родри не проиграл ни одного матча в нынешнем сезоне АПЛ.

Полузащитник «Манчестер Сити» провел 34 матча в сезоне-2023/24 – в этих играх «горожане» одержали 27 побед и 7 раз сыграли вничью. При этом без Родри в составе «Манчестер Сити» проиграл 3 из 4 матчей АПЛ.

Лишь пять игроков, которым удалось провести сезоне без поражений, сделали это с большим количеством матчей, чем Родри – все они выступали за «Арсенал» в сезоне-2003/04, когда «канониры» провели сезон в чемпионате без единого поражения.

В общей сложности серия Родри без поражений в АПЛ длится 50 матчей. Более длинную серию удалось провести лишь Солу Кэмпбеллу – с 2002 по 2004 год он не проигрывал в лиге в течение 56 матчей.

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18 комментариев
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Все позиции в современном футболе не удостаиваются оваций, кроме нападающих
Родри один из тех кто должен быть номинирован на звание лучшего игрока сезона
Как опрокидывали в свое время Хави с иньестой, теперь этой участи подвергается родри
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Да вот только он и Холанду проиграл. Окей, голы важны, но почему голы норвежца настолько перевесили феноменальную игру Родри?
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Родри - лучший игрок сезона АПЛ, однозначно. Странно, что приз отдали ФОдену
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Артём, не надоело каждый день придумывать ники?🤓
В этом году кого грабить будут, не подскажешь? А то ведь вашими молитвами и слезами Месси вторую копу возьмёт и будет подарок от Вселенной после таких запросов👹
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он и за сборную не проигрывает. больше года без поражения в принципе
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Ответ ArtemEgs
Да вот только он и Холанду проиграл. Окей, голы важны, но почему голы норвежца настолько перевесили феноменальную игру Родри?
Потому что уже много-много лет все эти награды не про мастерство, а про пиар
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и это тот, кто не наменирован лучшего игрока в АПЛ, с такими показателями и как шли они в ЛЧ он должен был претендовать на лучшего игрока сезона в Европе
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Ответ ArtemEgs
Да вот только он и Холанду проиграл. Окей, голы важны, но почему голы норвежца настолько перевесили феноменальную игру Родри?
Скорее всего, из-за того, что это был его дебютный сезон, где он сразу побил рекорд по голам. А так-да. Родри-наиважнейший игрок Сити.
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Ответ Дедушкин самогон
Все позиции в современном футболе не удостаиваются оваций, кроме нападающих Родри один из тех кто должен быть номинирован на звание лучшего игрока сезона Как опрокидывали в свое время Хави с иньестой, теперь этой участи подвергается родри
Тут неактуально сравнение с Хави и Иньестой. Там в конкурентах реально звери среди напов были, а тут нап с посредственной реализацией умудряется быть выше во всех рейтингах
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Комментарий удален модератором
А представьте, если бы Родри играл в Байере?
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Ответ trav
Потому что уже много-много лет все эти награды не про мастерство, а про пиар
Полузащитники в принципе в очень проигрышном положении. Их вклад в игру зачастую не меньше, чем у нападающих, но их не оценивают. Только Модричу повезло, и то благодаря мощному выступлению на ЧМ
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
А причем Канте в 2021, если там вообще из Челси Жоржиньо в фаворитах был, который к тому же еще и ЧЕ выиграл?
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Ответ Дедушкин самогон
Все позиции в современном футболе не удостаиваются оваций, кроме нападающих Родри один из тех кто должен быть номинирован на звание лучшего игрока сезона Как опрокидывали в свое время Хави с иньестой, теперь этой участи подвергается родри
Про Сола Кэмпбелла так же говорил? )
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Ответ Mykytka
Смешно звучит «без поражений», когда игрок просто не играл в проигранных матчах. Да, возможно с ним бы МС и не проиграли, тут можно долго дискутировать, но статистика скорее притянута за уши. При этом Родри однозначно топище, без вопросов.
А что не так?
У Сити есть поражения, у Родри лично нет.
Не знавал человек поражений в этом сезоне.
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Ответ Абдул Абакаев
он и за сборную не проигрывает. больше года без поражения в принципе
Тогда Испания должна Евро выиграть 😄
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