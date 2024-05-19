Родри без поражений провел сезон в АПЛ. Хавбек «Сити» не проигрывает в 50 матчах лиги – лишь у Кэмпбелла более длинная серия

Родри не проиграл ни одного матча в нынешнем сезоне АПЛ.

Полузащитник « » провел 34 матча в сезоне-2023/24 – в этих играх «горожане» одержали 27 побед и 7 раз сыграли вничью. При этом без в составе «Манчестер Сити» проиграл 3 из 4 матчей .

Лишь пять игроков, которым удалось провести сезоне без поражений, сделали это с большим количеством матчей, чем Родри – все они выступали за «Арсенал» в сезоне-2003/04, когда «канониры» провели сезон в чемпионате без единого поражения.

В общей сложности серия Родри без поражений в АПЛ длится 50 матчей. Более длинную серию удалось провести лишь – с 2002 по 2004 год он не проигрывал в лиге в течение 56 матчей.