Хавертц о 2-м месте в АПЛ: «Арсенал» заслуживал большего. Мы старались изо всех сил, но этого оказалось недостаточно – в следующем году попробуем еще раз»

Теги Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Кай Хавертц Футбол

Кай Хавертц оценил выступление «Арсенала» в завершившемся сезоне АПЛ.

В заключительном 38-м туре «Арсенал» обыграл «Эвертон» (2:1) и заверщил сезон на 2-м месте, отстав от «Манчестер Сити» на 2 очка.

– Мне обидно за всех болельщиков «Арсенала». Мы старались изо всех сил, но этого было недостаточно.

Возможно, через два-три месяца мы сможем сказать, что это была отличная борьба. Сейчас мне кажется, что мы заслуживали большего. В итоге этого оказалось недостаточно, но в следующем году мы попытаемся еще раз.

Мы снова здорово проявили характер, но нам было нелегко. Соперник тянул время при каждом вбрасывании и вводе мяча в игру. На мой взгляд, футбол иногда бывает несправедлив, но нам стоит признать, что это сложная игра. Надеюсь, в следующем году мы сможем повторить это и дать болельщикам «Арсенала» то, чего они хотят.

– Что вы можете сказать болельщикам?

– Прямо сейчас я даже не могу придумать. Я очень расстроен. Это тяжело. Могу лишь пообещать, что в следующем году мы станем еще лучше и снова будем выкладываться полностью. Это все, что я могу сказать, – сказал полузащитник «Арсенала» в интервью TNT Sports.

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12 комментариев
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Старый добрый Арсенал вернулся. Спасибо за сезон, очень приятно смотреть матчи
+11
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+11
В любом случае спасибо Артете и команде за борьбу и интригу! Было приятно наблюдать за их игрой. В следующем сезоне пусть и другие команды подключатся к гонке, это пойдёт лишь в плюс всей лиге)
+4
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+4
Ответ Spartakus1984
Вложите как Сити в трансферы миллард, нарушайте ФФП ис станете чемпионами.
Последние 3 года наоборот Арсенал активные
+3
0
+3
Ответ Khmc
Старый добрый Арсенал вернулся. Спасибо за сезон, очень приятно смотреть матчи
Старый-добрый Арсенал никуда и не девался. Опять слить за 5 туров до конца. Классика бесценна.
+5
-3
+2
Нет, Арсенал заслужил ровно столько на сколько набрал очков.
+4
-3
+1
Не попробуете.
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Все говорят, что упустили в матче с Астон Виллой. А лично мне кажется, если бы дальше прошел не Реал, а Сити, тогда у них точно была бы потеря очков. Когда промахнулся Ковачич, сразу подумал, что даже если Арсенал выиграет все свои матчи, Сити вряд ли при таком календаре потеряет очки. Так и вышло...
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Это конец артетовской сказки. Опять профукали великий шанс, пока лысый барахтался.
Команда добита психологически, в след сезоне оживут Челси и МУ. Никуда не денется Вилла и Касл.
Здравсвуй, Старая-добрая борьба за топ-4, старый-добрый Арсенал вернулся, дя!
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Дружище хавертц, если ты стараешься изо всех сил, будь добр забивать больше
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Артета построил хорошую команду, если не развалятся , то будут бороться за титул в сл сезоне. Собственно только одна трансферная задача на лето - центрфорвард.
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Ответ Evgeniy Dolgiy
Старый-добрый Арсенал никуда и не девался. Опять слить за 5 туров до конца. Классика бесценна.
Ты точно болеешь за Арсенал? Да, была осечка с Астон Виллой. В остальном конец чемпионата прошли здорово. Вообще второй круг. В противостояние с лучшей командой мира все решили пару очков. Не проиграть вообще, не терять очков нереально в нынешнем АПЛ
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