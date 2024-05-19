Хавертц о 2-м месте в АПЛ: «Арсенал» заслуживал большего. Мы старались изо всех сил, но этого оказалось недостаточно – в следующем году попробуем еще раз»

Кай Хавертц оценил выступление «Арсенала» в завершившемся сезоне АПЛ.

В заключительном 38-м туре « » обыграл « » (2:1) и заверщил сезон на 2-м месте, отстав от « » на 2 очка.

– Мне обидно за всех болельщиков «Арсенала». Мы старались изо всех сил, но этого было недостаточно.

Возможно, через два-три месяца мы сможем сказать, что это была отличная борьба. Сейчас мне кажется, что мы заслуживали большего. В итоге этого оказалось недостаточно, но в следующем году мы попытаемся еще раз.

Мы снова здорово проявили характер, но нам было нелегко. Соперник тянул время при каждом вбрасывании и вводе мяча в игру. На мой взгляд, футбол иногда бывает несправедлив, но нам стоит признать, что это сложная игра. Надеюсь, в следующем году мы сможем повторить это и дать болельщикам «Арсенала» то, чего они хотят.

– Что вы можете сказать болельщикам?

– Прямо сейчас я даже не могу придумать. Я очень расстроен. Это тяжело. Могу лишь пообещать, что в следующем году мы станем еще лучше и снова будем выкладываться полностью. Это все, что я могу сказать, – сказал полузащитник «Арсенала» в интервью TNT Sports.