«Ман Сити» в 10-й раз стал чемпионом Англии. Больше побед у «МЮ», «Ливерпуля» и «Арсенала»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» в 10-й раз стал чемпионом Англии.

Команда Пепа Гвардиолы в четвертый раз подряд финишировала первой в АПЛ.

Это 10-й чемпионский титул в истории клуба. «Горожане» по числу побед обошли «Эвертон» – у которого 9 чемпионств.

Больше побед только у «МЮ» (20), «Ливерпуля» (19) и «Арсенала» (13).

22 комментария
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🗣️ У Сити нет истории, не то, что наш Арсенал!

Сити - 1 трофей ЛЧ🏆

Арсенал - 0 трофеев ЛЧ🧐
+30
-14
+16
Ответ Квадрупл 4 АПЛ подряд
🗣️ У Сити нет истории, не то, что наш Арсенал! Сити - 1 трофей ЛЧ🏆 Арсенал - 0 трофеев ЛЧ🧐
Ноттингем Форест 2 лч
сити 1 лч
+13
-4
+9
Ответ ман сити фейк
Исторический сезон. Фанаты Сити празднуйте сегодня наш день
Фанаты сити? Кто это? )
+25
-16
+9
Ответ Oleg
Пеп из АПЛ сделал свою ферму. 6 трофей за 7 лет. Конкурентная лига говорили они)
Так она конкурентная) Практически все титулы выиграны в упорной борьбе.
+9
-1
+8
Ответ Natan Pilkin
Фанаты сити? Кто это? )
все любители красивого футбола как минимум
+6
-2
+4
Сити с 10 титулом и 4 в подряд!!!Пепа с очередным тренерским чемпионством!!!
+2
-1
+1
Ответ Natan Pilkin
Фанаты сити? Кто это? )
Те кто болел за Барселону 15 лет назад
+1
0
+1
Ответ Natan Pilkin
Фанаты сити? Кто это? )
бывшие фанаты арсенала
+2
-1
+1
Ответ ман сити фейк
Исторический сезон. Фанаты Сити празднуйте сегодня наш день
🤡😂
+4
-3
+1
Ответ morphvirg
Так она конкурентная) Практически все титулы выиграны в упорной борьбе.
В АПЛ как и везде есть пара, тройка топов, что ведут борьбу за трофей, остальные массовка, цель которых зацепиться за зону еврокубков , либо не вылететь из топ 5 лиг.
АПЛ распиарена, Пеп со своим испанским футболом это доказал.
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Комментарий удален пользователем
Ответ Квадрупл 4 АПЛ подряд
🗣️ У Сити нет истории, не то, что наш Арсенал! Сити - 1 трофей ЛЧ🏆 Арсенал - 0 трофеев ЛЧ🧐
Ноттингем Форест + Арсенал = 2 лч
Манчестер Сити - 1 лч

Шах и мат
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Ответ Quintin07
Ноттингем Форест 2 лч сити 1 лч
А у арсенала эти кубки прибавились или это просто к сведению?))
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Дождь ли, снег ли,
Любое время года,
<Чемпионство Сити>,
Надо благодарно принимать...
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МанСити вошёл в историю !
Поздравления !
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В 2011 году у Сити только 2 чемпионство было, у Арсенала 13 и он казался недосегаем. А что мы видим сейчас? 10 против 13 . Поэтому МЮ и Ливерпулю не стоит раслабояться 😁
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10й титул и из них 6 с Гвардиолой. Феноменальное достижение.
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Да, и 8-й в 21-м веке. То есть, лидеры по этому показателю. Величие как оно есть.
И кстати фундамент величию закладывали Пелл и Манчини, которые на зубах вырывали титулы в потной мясорубке.
Вот тогда и закалился чемпионский характер Сити.
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