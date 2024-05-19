«Ман Сити» в 10-й раз стал чемпионом Англии. Больше побед у «МЮ», «Ливерпуля» и «Арсенала»
«Манчестер Сити» в 10-й раз стал чемпионом Англии.
Команда Пепа Гвардиолы в четвертый раз подряд финишировала первой в АПЛ.
Это 10-й чемпионский титул в истории клуба. «Горожане» по числу побед обошли «Эвертон» – у которого 9 чемпионств.
Больше побед только у «МЮ» (20), «Ливерпуля» (19) и «Арсенала» (13).
Сити - 1 трофей ЛЧ🏆
Арсенал - 0 трофеев ЛЧ🧐
сити 1 лч
АПЛ распиарена, Пеп со своим испанским футболом это доказал.
Манчестер Сити - 1 лч
Шах и мат
Любое время года,
<Чемпионство Сити>,
Надо благодарно принимать...
Поздравления !
И кстати фундамент величию закладывали Пелл и Манчини, которые на зубах вырывали титулы в потной мясорубке.
Вот тогда и закалился чемпионский характер Сити.