«Ман Сити» в 10-й раз стал чемпионом Англии. Больше побед у «МЮ», «Ливерпуля» и «Арсенала»

«Манчестер Сити» в 10-й раз стал чемпионом Англии.

Команда Пепа Гвардиолы в четвертый раз подряд финишировала первой в .

Это 10-й чемпионский титул в истории клуба. «Горожане» по числу побед обошли « » – у которого 9 чемпионств.

Больше побед только у « » (20), « » (19) и « » (13).