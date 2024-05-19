У «Зенита» 1-я победа в 5 последних матчах Мир РПЛ – после 3 поражений и ничьей

«Зенит» прервал серию неудачных матчей в Мир РПЛ, обыграв «Ахмат».

Команда Сергея Семака разгромила грозненцев в 29-м туре благодаря пяти голам Матео Кассьерры – 5:1.

В последний раз до этого дня петербуржцы побеждали в чемпионате 21 апреля – «Оренбург» (1:0). С тех пор они потерпели три поражения и один раз сыграли вничью.

В заключительном туре Мир « » примет «Ростов» – это произойдет 25 мая.