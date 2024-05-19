У «Зенита» 1-я победа в 5 последних матчах Мир РПЛ – после 3 поражений и ничьей

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Ахмат Футбол

«Зенит» прервал серию неудачных матчей в Мир РПЛ, обыграв «Ахмат».

Команда Сергея Семака разгромила грозненцев в 29-м туре благодаря пяти голам Матео Кассьерры – 5:1.

В последний раз до этого дня петербуржцы побеждали в чемпионате 21 апреля – «Оренбург» (1:0). С тех пор они потерпели три поражения и один раз сыграли вничью.

В заключительном туре Мир РПЛ «Зенит» примет «Ростов» – это произойдет 25 мая.

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13 комментариев
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Ответ иван кочубей
лучше бы вы с конями вничью и победили факел.
При таком-то судейском корпусе!?!!?
Судейские своими двойными стандартами в оценке игровых ситуаций и откровенно антизенитовскими решениями только и спасли ЦСКА от поражения, а воронежских от разгрома.
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лучше бы вы с конями вничью и победили факел.
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Сорри за оффтоп. Всех причастных с днем пионерии! :)

https://pipipo.ru/posts/11-pionery-ot-vasi-lozhkina.html
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Ответ Россия Мощь
действительно зенит позор!
этому столику больше не наливать
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Ответ SMART789
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А предыдущие пять лет судили хорошо?))
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Ответ Beast
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Самокритично
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