У «Зенита» 1-я победа в 5 последних матчах Мир РПЛ – после 3 поражений и ничьей
«Зенит» прервал серию неудачных матчей в Мир РПЛ, обыграв «Ахмат».
Команда Сергея Семака разгромила грозненцев в 29-м туре благодаря пяти голам Матео Кассьерры – 5:1.
В последний раз до этого дня петербуржцы побеждали в чемпионате 21 апреля – «Оренбург» (1:0). С тех пор они потерпели три поражения и один раз сыграли вничью.
В заключительном туре Мир РПЛ «Зенит» примет «Ростов» – это произойдет 25 мая.
Судейские своими двойными стандартами в оценке игровых ситуаций и откровенно антизенитовскими решениями только и спасли ЦСКА от поражения, а воронежских от разгрома.
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