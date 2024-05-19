«Арсенал» – «Эвертон». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
«Арсенал» примет «Эвертон» в 38-м туре АПЛ.
Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.
После 37 игр «Арсенал» занимает в таблице 2-е место, отставая на 2 очка от «Манчестер Сити», которому для чемпионства нужно обыграть «Вест Хэм».
- Дата проведения
- 19 мая, 18.00, «Эмирейтс»
Смотрю на лето с надеждой, что будут точечные усиления на проблемные зоны. Парти должен уйти (постоянные травмы + уголовные дела), клуб должен найти ему замену. Также под вопросом Жезус и Зинченко - оба постоянно и много травмируются. В случае с Жезусом пишут, что предстоит еще операция. Так что надеюсь, что клуб пойдет за новым форвардом и опорником.