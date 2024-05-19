«Арсенал» – «Эвертон». Онлайн-трансляция начнется в 18:00

«Арсенал» примет «Эвертон» в 38-м туре АПЛ.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.

После 37 игр « » занимает в таблице 2-е место, отставая на 2 очка от «Манчестер Сити», которому для чемпионства нужно обыграть «Вест Хэм».

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ