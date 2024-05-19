«Арсенал» – «Эвертон». Онлайн-трансляция начнется в 18:00

Теги Эвертон премьер-лига Англия Арсенал онлайны Футбол

«Арсенал» примет «Эвертон» в 38-м туре АПЛ.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.

После 37 игр «Арсенал» занимает в таблице 2-е место, отставая на 2 очка от «Манчестер Сити», которому для чемпионства нужно обыграть «Вест Хэм».

Арсенал – Эвертон
Дата проведения
19 мая, 18.00, «Эмирейтс»
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4 комментария
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Победа «Арсенала» 🔴
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Сегодня нужно очень много удачи. Свои 3 очка нужны как воздух, без них результат параллельной игры не имеет значения. Хочется, чтобы Арсенал сделал всё для победы ещё в первом тайме. Не хватало валидола в двух матчах сразу.
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Несмотря на результат предстоящих матчей - считаю что Арсенал провел блестящий сезон и имел реальные шансы завоевать чемпионство еще до последнего тура. Но к сожалению стандарты заданные для АПЛ Сити Гвардиолы таковы, что иногда и 97 очков может не хватить для чемпионства. Планка задрана выше некуда.(
Смотрю на лето с надеждой, что будут точечные усиления на проблемные зоны. Парти должен уйти (постоянные травмы + уголовные дела), клуб должен найти ему замену. Также под вопросом Жезус и Зинченко - оба постоянно и много травмируются. В случае с Жезусом пишут, что предстоит еще операция. Так что надеюсь, что клуб пойдет за новым форвардом и опорником.
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