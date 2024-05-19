«Ньюкасл» предложит 15 млн фунтов за Рэмсдейла. «Арсенал» отпустит его, если цена устроит

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Мартин Дубравка Эдди Хау Ник Поуп Давид Райя Аарон Рэмсдейл деньги Футбол

«Ньюкасл» готов приобрести Аарона Рэмсдейла примерно за 15 млн фунтов.

Тренер Эдди Хау, который в прошлом работал с голкипером в «Борнмуте», хочет видеть его в своей команде. «Ньюкасл» планирует предложить 26-летнему вратарю контракт сроком на пять лет.

Несмотря на то, что ранее Рэмсдейл написал в соцсетях, что он не в курсе про сделку с «Ньюкаслом», источники The Telegraph подтверждают интерес клуба. Трансфер может быть согласован после дальнейших переговоров. «Арсенал» готов отпустить голкипера, если о сумме выкупа удастся договориться.

Рэмсдейл потерял статус основного вратаря «Арсенала» после подписания Давида Райи из «Брентфорда». Испанец присоединился к клубу прошлым летом на правах аренды. Ожидается, что в это трансферное окно его  выкупят за 30 млн фунтов. В нынешнем сезоне Рэмсдейл провел всего два матча в АПЛ, оба – против «Брентфорда», против которого по условиям аренды не мог выступить Райя.

Вместе с тем в «Ньюкасле» Рэмсдейлу предстоит соревноваться за место основного голкипера с Ником Поупом. Приход англичанина позволит 36-летнему Мартину Дубравке, который заменял Поупа, пока тот восстанавливается после операции на плече, покинуть клуб уже этим летом.

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14 комментариев
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Никто его не отпустит за 15. Брали за 30 с лишним, Райя стоит столько же. Шейхи бы постыдились жадничать)
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А ведь этого трансфера вовсе могло бы и не быть, если бы не страшная травма Поупа....
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Ответ Андрей
У Арсенала нет острой необходимости его продавать, поэтому если не предложат больше (о чем и сказано в новости), то будет греть скамейку, запасной ведь все равно нужен. Это ему и клубам-покупателям надо, а не Арсеналу) Да и к тому же это молодой голкипер, с хорошим сезоном в активе и с английским паспортом и двумя годами по контракту. 15 он стоить не может по определению, это просто не рыночная цена
Арсеналу нужна хорошая атмосфера в команде. Не похоже, что Рэмсдейл будет второй сезон молча сидеть и смотреть на игру с трибун
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+3
Ответ We are Arsenal
Исака или Гимараеса нам , а им Рэмбо + 20-30 млн и все будут довольны.
Исак нужен Арсеналу 100%
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Ответ Egor Potashov
За него в АПЛ больше 20 никто не даст)у всех с вратарями все хорошо, ну если только какой нибудь Лестер отдаст) А Ньюкасл в случае чего переключится на Траффорда)
Ну пусть тогда сидит лавку полирует, какие проблемы 🤷🏼‍♂️ запасной все равно нужен, за 15 запасного все равно не купишь нормального
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15 миллионов, кажется, очень мало по нынешним меркам.
Да, это не супертоп вратарь, но точно хороший, готовый и опытный уже. Кажется адекватная цена была бы 35-40 млн.
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Исака или Гимараеса нам , а им Рэмбо + 20-30 млн и все будут довольны.
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По хорошему Ньюкаслу надо брать кого-то вроде Мамардашвили. Рэмсдейл и Поуп вратари примерно одного уровня. А для развития нужно покупать того, кто действительно сильнее
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Я в менеджере Унаи Симона из Атлетика брал в Ньюкасл
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Ответ Андрей
Никто его не отпустит за 15. Брали за 30 с лишним, Райя стоит столько же. Шейхи бы постыдились жадничать)
Арсенал сам максимально снизил его стоимость
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Ответ <Inter>
Арсенал сам максимально снизил его стоимость
У Арсенала нет острой необходимости его продавать, поэтому если не предложат больше (о чем и сказано в новости), то будет греть скамейку, запасной ведь все равно нужен. Это ему и клубам-покупателям надо, а не Арсеналу) Да и к тому же это молодой голкипер, с хорошим сезоном в активе и с английским паспортом и двумя годами по контракту. 15 он стоить не может по определению, это просто не рыночная цена
+1
-1
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