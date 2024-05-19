«Ньюкасл» предложит 15 млн фунтов за Рэмсдейла. «Арсенал» отпустит его, если цена устроит

«Ньюкасл» готов приобрести Аарона Рэмсдейла примерно за 15 млн фунтов.

Тренер Эдди Хау, который в прошлом работал с голкипером в «Борнмуте», хочет видеть его в своей команде. «Ньюкасл» планирует предложить 26-летнему вратарю контракт сроком на пять лет.

Несмотря на то, что ранее Рэмсдейл написал в соцсетях, что он не в курсе про сделку с «Ньюкаслом», источники The Telegraph подтверждают интерес клуба. Трансфер может быть согласован после дальнейших переговоров. « » готов отпустить голкипера, если о сумме выкупа удастся договориться.

Рэмсдейл потерял статус основного вратаря «Арсенала» после подписания Давида Райи из «Брентфорда». Испанец присоединился к клубу прошлым летом на правах аренды. Ожидается, что в это трансферное окно его выкупят за 30 млн фунтов. В нынешнем сезоне провел всего два матча в , оба – против «Брентфорда», против которого по условиям аренды не мог выступить Райя.

Вместе с тем в «Ньюкасле» Рэмсдейлу предстоит соревноваться за место основного голкипера с Ником Поупом. Приход англичанина позволит 36-летнему Мартину Дубравке, который заменял Поупа, пока тот восстанавливается после операции на плече, покинуть клуб уже этим летом.