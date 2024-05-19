Сон Хын Мин набрал 10+10 в трех сезонах АПЛ. Это удавалось лишь 5 игрокам до него

Сон Хын Мин стал одним из шести игроков с редким достижением в АПЛ.

Сегодня полузащитник « » ассистировал вингеру на 14-й минуте игры с «Шеффилд Юнайтед».

На счету корейца 10 результативных передач и 17 голов в текущем чемпионате.

Он набрал 10+10 в в третий раз. До него это удавалось лишь Эрику Кантона, , Фрэнку Лэмпарду, Дидье Дрогба и .

Подробно со статистикой Сон Хын Мина можно ознакомиться здесь.