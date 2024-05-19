Сон Хын Мин набрал 10+10 в трех сезонах АПЛ. Это удавалось лишь 5 игрокам до него

Теги Уэйн Руни Фрэнк Лэмпард Дидье Дрогба Ливерпуль премьер-лига Англия Тоттенхэм Эрик Кантона Сон Хын Мин Мохамед Салах Деян Кулусевски Футбол

Сон Хын Мин стал одним из шести игроков с редким достижением в АПЛ.

Сегодня полузащитник «Тоттенхэма» ассистировал вингеру Деяну Кулусевски на 14-й минуте игры с «Шеффилд Юнайтед».

На счету корейца 10 результативных передач и 17 голов в текущем чемпионате.

Он набрал 10+10 в АПЛ в третий раз. До него это удавалось лишь Эрику Кантона, Уэйну Руни, Фрэнку Лэмпарду, Дидье Дрогба и Мохамеду Салаху.

Подробно со статистикой Сон Хын Мина можно ознакомиться здесь.

 

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15 комментариев
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Оказался среди легенд ,молодец
+7
-1
+6
Ответ Зеленский
Комментарий скрыт
Кому? Болелам арсенала, который слил все полимеры и начал молиться на всех своих злейших врагов?🤓
+8
-2
+6
Ответ Royal Watcher
Да лучше бы он 1 в 1 реализовал….
лучше для кого?
+4
-2
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Сынок:)
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Ответ Royal Watcher
Да лучше бы он 1 в 1 реализовал….
Чтобы "Арсенал" после матча с "Эвертоном" только на себя мог обижаться?
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Ответ Yu123
лучше для кого?
Для интриги
0
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Ответ Royal Watcher
Я не фанат Арсенала
Это был сарказм🤓
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