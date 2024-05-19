Сон Хын Мин набрал 10+10 в трех сезонах АПЛ. Это удавалось лишь 5 игрокам до него
Сон Хын Мин стал одним из шести игроков с редким достижением в АПЛ.
Сегодня полузащитник «Тоттенхэма» ассистировал вингеру Деяну Кулусевски на 14-й минуте игры с «Шеффилд Юнайтед».
На счету корейца 10 результативных передач и 17 голов в текущем чемпионате.
Он набрал 10+10 в АПЛ в третий раз. До него это удавалось лишь Эрику Кантона, Уэйну Руни, Фрэнку Лэмпарду, Дидье Дрогба и Мохамеду Салаху.
Подробно со статистикой Сон Хын Мина можно ознакомиться здесь.