Жозе Моуринью: «Сон – один из лучших игроков мира. Фанатам «Тоттенхэма» не понравятся мои слова, но он мог бы брать титулы, играть за «Сити», «Ливерпуль», «Челси»

Жозе Моуринью поделился мнением о Сон Хын Мине.

«Я не смотрю на как на корейского игрока. Я смотрю на него как на одного из лучших игроков в мире.

Возможно, болельщикам «Тоттенхэма» не понравится то, что я скажу, но дело не в неуважении. Он мог бы выигрывать титулы, играть за лучшие команды.

Он мог бы выступать в Англии за « », « », « ». Или же за одну из топ-команд в другой стране.

Он обладает современной мобильностью атакующих игроков. Он может играть в центре, на флангах, стартовать с фланга и смещаться в центр», – заявил бывший тренер « » EA Sports FC.

31-летний нападающий выступает в лондонском клубе с 2015 года. Всего футболист провел в составе «шпор» 405 матчей, в которых забил 162 гола и сделал 83 результативные передачи.

В текущем сезоне Сон сыграл 32 матча в , забив 17 голов и сделав 9 результативных передач. Полная статистика футболиста доступна здесь.