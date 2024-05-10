Жозе Моуринью: «Сон – один из лучших игроков мира. Фанатам «Тоттенхэма» не понравятся мои слова, но он мог бы брать титулы, играть за «Сити», «Ливерпуль», «Челси»

Теги Челси Жозе Моуринью Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Сон Хын Мин Футбол

Жозе Моуринью поделился мнением о Сон Хын Мине.

«Я не смотрю на Сона как на корейского игрока. Я смотрю на него как на одного из лучших игроков в мире.

Возможно, болельщикам «Тоттенхэма» не понравится то, что я скажу, но дело не в неуважении. Он мог бы выигрывать титулы, играть за лучшие команды.

Он мог бы выступать в Англии за «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси». Или же за одну из топ-команд в другой стране.

Он обладает современной мобильностью атакующих игроков. Он может играть в центре, на флангах, стартовать с фланга и смещаться в центр», – заявил бывший тренер «Тоттенхэма» EA Sports FC.

31-летний нападающий выступает в лондонском клубе с 2015 года. Всего футболист провел в составе «шпор» 405 матчей, в которых забил 162 гола и сделал 83 результативные передачи.

В текущем сезоне Сон сыграл 32 матча в АПЛ, забив 17 голов и сделав 9 результативных передач. Полная статистика футболиста доступна здесь.

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9 комментариев
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Тут согласен с каждым словом. Сон - абсолютный топ. В молодые годы идеально подошёл бы для стартового игрока любого гранда
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Ответ Tristan...
Тут согласен с каждым словом. Сон - абсолютный топ. В молодые годы идеально подошёл бы для стартового игрока любого гранда
нужно вовремя уходить из ТТХ как это сделал Бейл или Модрич например. те кто остаются, могут заразится проклятием ТТХ.
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Второй самый опасный кореец в мире
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Это так, ведь не зря он получил прозвище Соналду
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Ответ picho
Второй самый опасный кореец в мире
Третий. Второй Дэй Хан
+1
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Что есть, то есть
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Ответ Cuccittini Aveiro
Третий. Второй Дэй Хан
Так он финальный бой проиграл
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Ответ picho
Так он финальный бой проиграл
Поэтому второй
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