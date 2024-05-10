Жозе Моуринью: «Сон – один из лучших игроков мира. Фанатам «Тоттенхэма» не понравятся мои слова, но он мог бы брать титулы, играть за «Сити», «Ливерпуль», «Челси»
Жозе Моуринью поделился мнением о Сон Хын Мине.
«Я не смотрю на Сона как на корейского игрока. Я смотрю на него как на одного из лучших игроков в мире.
Возможно, болельщикам «Тоттенхэма» не понравится то, что я скажу, но дело не в неуважении. Он мог бы выигрывать титулы, играть за лучшие команды.
Он мог бы выступать в Англии за «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси». Или же за одну из топ-команд в другой стране.
Он обладает современной мобильностью атакующих игроков. Он может играть в центре, на флангах, стартовать с фланга и смещаться в центр», – заявил бывший тренер «Тоттенхэма» EA Sports FC.
31-летний нападающий выступает в лондонском клубе с 2015 года. Всего футболист провел в составе «шпор» 405 матчей, в которых забил 162 гола и сделал 83 результативные передачи.
В текущем сезоне Сон сыграл 32 матча в АПЛ, забив 17 голов и сделав 9 результативных передач. Полная статистика футболиста доступна здесь.