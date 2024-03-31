Сон забил 160-й гол за «Тоттенхэм» – он 5-й бомбардир в истории клуба. У Кейна 280 мячей

Сон Хын Мин вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров «Тоттенхэма».

Нападающий « » Сон Хын Мин забил гол в матче 30-го тура Премьер-Лиги с « » (2:1).

31-летний форвард забил 160-й гол за лондонский клуб.

Он превзошел достижение Клиффа Джонса (159 голов) и вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории «Тоттенхэма».

Больше забили только (174), Бобби Смит (208), (266) и (280).