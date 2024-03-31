Сон забил 160-й гол за «Тоттенхэм» – он 5-й бомбардир в истории клуба. У Кейна 280 мячей

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Лутон рекорды Джимми Гривз Бобби Смит Сон Хын Мин Харри Кейн Клифф Джонс Мартин Чиверс Футбол

Сон Хын Мин вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров «Тоттенхэма».

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин забил гол в матче 30-го тура Премьер-Лиги с «Лутоном» (2:1).

31-летний форвард забил 160-й гол за лондонский клуб.

Он превзошел достижение Клиффа Джонса (159 голов) и вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории «Тоттенхэма».

Больше забили только Мартин Чиверс (174), Бобби Смит (208), Джимми Гривз (266) и Харри Кейн (280). 

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
легенда 👏🏻
+5
0
+5
Ну на 4 место должен выходить
+3
0
+3
Если ттх будет и дальше так ярко играть, то в топ 3 до конца карьеры должен залететь(надеюсь на это) ибо заслужил!
+2
0
+2
Кейн всего на сезон раньше начал в основе играть , а забил на сколько больше. Монстр конечно
+2
-1
+1
Сон проснулся
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий