Сон забил 160-й гол за «Тоттенхэм» – он 5-й бомбардир в истории клуба. У Кейна 280 мячей
Сон Хын Мин вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров «Тоттенхэма».
Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин забил гол в матче 30-го тура Премьер-Лиги с «Лутоном» (2:1).
31-летний форвард забил 160-й гол за лондонский клуб.
Он превзошел достижение Клиффа Джонса (159 голов) и вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории «Тоттенхэма».
Больше забили только Мартин Чиверс (174), Бобби Смит (208), Джимми Гривз (266) и Харри Кейн (280).