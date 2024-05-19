Партнеры качали Джикию после последнего домашнего матча защитника за «Спартак». Болельщики скандировали его фамилию, Георгий подарил им экипировку после замены

Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия болельщики Георгий Джикия Футбол

Георгий Джикия провел последний домашний матч в «Спартаке».

Защитник красно-белых вышел в стартовом составе на игру с «Рубином» в 29-м туре Мир РПЛ (3:1, второй тайм). На поле его вывел сын Александра Соболева. 

Георгия заменили на 67-й минуте – вместо него вышел Павел Маслов. Партнеры обняли капитана, а болельщики скандировали его фамилию и проводили Джикию аплодисментами. В ответ он подарил зрителям экипировку. 

После матча игроки москвичей начали качать Георгия на руках. 

Напомним, вчера «Спартак» объявил, что 30-летний футболист покинет клуб по окончании сезона. Джикия выступал за красно-белых с 2017 года. 

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»

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30 комментариев
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Самый достойный преемник капитанской повязки в Спартаке это Зобнин, что и сделал уходя Джикия сегодня на поле...
+34
-4
+30
Ответ Алексей Иванов
Кто знает, почему его не подбрасывали?
тяжелый)
+25
-3
+22
Это было достойно. И трогательно. В такие моменты всё остальное отходит на второй план.
+21
-3
+18
Удачи Георгий.
+9
-1
+8
Достойно и трогательно получилось.
Ну и Идову, выбирающий лучшего игрока матча, молодец, правильно сделал, что отдал приз Георгию.
+8
-4
+4
Достойно
+4
-1
+3
спасибо за всё капитан, здоровья и всего самого наилучшего.
+3
0
+3
Ответ Spartakus1984
За что ему такие почести?
вам этого не понять.
+3
-1
+2
Ответ shadow82
Это было достойно. И трогательно. В такие моменты всё остальное отходит на второй план.
🙏👍👋
+2
0
+2
Кто знает, почему его не подбрасывали?
+3
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+1
В общем проводы удались. Джикия это уже история Спартака.
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Вынесли из команды наконец-то😏
+2
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Интриган, истерик, симулянт, это что ли достойный игрок и тем более капитан. Нашли кому проводы устраивать
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Стадион показал, кто есть кто, малышеву еще после промеса по-собственному писать надо было, теперь с амаралом вместе пусть пишут
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Спасибо, капитан!
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Достойно проводили, в том числе в том что выпустили на поле с капитанская повязкой.
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Жора, спасибо за всё и удачи в дальнейшей карьере...
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Ответ Георгий Кузьмин
А чем Максименко хуже?
Зобнин и Макси не подходят оба. Рома молчун, а Саша вратарь - по мне капитан должен быть полевым. Думаю сейчас из всего состава это Соболев, только он может напихать и погнать всех вперёд или наоборот в защиту.
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Джикия! 👏🏻Капитан! 👏🏻
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Спасибо за хорошую игру, и удачи в дальнейшей карьере. Надеюсь, у него ещё остался стимул.
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Ответ MstAndreev
тяжелый)
Пхахахахах
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Надо сказать - прощаются топово.
+3
-3
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