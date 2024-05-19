Партнеры качали Джикию после последнего домашнего матча защитника за «Спартак». Болельщики скандировали его фамилию, Георгий подарил им экипировку после замены

Георгий Джикия провел последний домашний матч в «Спартаке».

Защитник красно-белых вышел в стартовом составе на игру с « » в 29-м туре Мир (3:1, второй тайм). На поле его вывел сын Александра Соболева.

заменили на 67-й минуте – вместо него вышел Павел Маслов. Партнеры обняли капитана, а болельщики скандировали его фамилию и проводили Джикию аплодисментами. В ответ он подарил зрителям экипировку.

После матча игроки москвичей начали качать Георгия на руках.

Напомним, вчера « » объявил, что 30-летний футболист покинет клуб по окончании сезона. Джикия выступал за красно-белых с 2017 года.

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»