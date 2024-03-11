Джикия извинился за 0:2 от «Факела»: «Спартак» не смог забить, допустили командные ошибки и не смогли вернуться в игру. Будем делать выводы и готовиться к следующей игре»
Георгий Джикия извинился перед болельщиками «Спартака» за поражение от «Факела».
В матче 20-го тура Мир РПЛ красно-белые уступили со счетом 0:2 и опустились на 6-е место в турнирной таблице.
– Хочется извиниться перед болельщиками «Спартака» за поражение в матче с «Факелом», потому что была долгая пауза, все заждались побед. К сожалению, не получилось этого добиться. Проиграли все вместе, как и побеждаем вместе. Будем делать выводы и готовиться к следующей игре.
С «Факелом», в первую очередь, не получилось забить, и допустили командные ошибки, которые привели к голам Воронежа. Затем, перестроившись, не смогли вернуться в игру.
– Выход на замену для вас стал неожиданностью?
– Я всегда готов выйти на поле.
– «Спартак» снова потерял очки в туре, когда можно было приблизиться к лидерам.
– Турнирное положение будем оценивать после 30-го тура.
– Какой настрой на матч с «Оренбургом»?
– Теперь мы будем играть на домашнем стадионе. Команда понимает, что нужно сделать, чтобы пройти дальше, – сказал защитник «Спартака».