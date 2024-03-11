Джикия извинился за 0:2 от «Факела»: «Спартак» не смог забить, допустили командные ошибки и не смогли вернуться в игру. Будем делать выводы и готовиться к следующей игре»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Факел Георгий Джикия Футбол

Георгий Джикия извинился перед болельщиками «Спартака» за поражение от «Факела».

В матче 20-го тура Мир РПЛ красно-белые уступили со счетом 0:2 и опустились на 6-е место в турнирной таблице.

– Хочется извиниться перед болельщиками «Спартака» за поражение в матче с «Факелом», потому что была долгая пауза, все заждались побед. К сожалению, не получилось этого добиться. Проиграли все вместе, как и побеждаем вместе. Будем делать выводы и готовиться к следующей игре.

С «Факелом», в первую очередь, не получилось забить, и допустили командные ошибки, которые привели к голам Воронежа. Затем, перестроившись, не смогли вернуться в игру.

– Выход на замену для вас стал неожиданностью?

– Я всегда готов выйти на поле.

– «Спартак» снова потерял очки в туре, когда можно было приблизиться к лидерам.

– Турнирное положение будем оценивать после 30-го тура.

– Какой настрой на матч с «Оренбургом»?

– Теперь мы будем играть на домашнем стадионе. Команда понимает, что нужно сделать, чтобы пройти дальше, – сказал защитник «Спартака».

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55 комментариев
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Ответ Павел Ермаков
наступит тот день,когда и вы привыкать к такому же начнете.
Да мы тоже уже привыкли к такому Спартаку.
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Все болельщики не Спартака благодарят команду красно-белых за эту ржаку.
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Реально уже достали с извинениями.
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Болельщиков в терпил превратили,а себя в посмешище.
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Да не парься, Жора, всё нормально. Они привыкли.
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Ответ Павел Ермаков
Болельщиков в терпил превратили,а себя в посмешище.
Капитан фанерный.
+7
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+5
Ответ bqgktdgzyp
Ну вот странные комменты. Извинился - задолбали извиняться. Не извинился - забил на всех. Что он должен был сказать???
Спеть песню про нежного мальчика, идущего вдоль ночных дорог. Болельщики Спартака расплакались бы и всё ему простили - такая чувствительная натура.
+7
-3
+4
профессионалы играют на деньги, выиграли получили , проиграли сами заплатили. А свои извинения Жора пусть в другой команде приносит со следующего сезона
+3
0
+3
Ответ БолельщикСоСтажем
Налопался небось шашлыков-то на 8 марта? Вот тебе и выводы
Поверил во вброс про Черчесова - тренировался шашлычить
+2
0
+2
Ответ marchellinos
Не все!
Но многие)
+2
0
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Джикия извинился за 0:2 от «Факела»: «Будем делать выводы и готовиться к следующей игре с Зенитом»
+3
-1
+2
Ответ Owen_the_Simple
Да не парься, Жора, всё нормально. Они привыкли.
наступит тот день,когда и вы привыкать к такому же начнете.
+10
-8
+2
Ответ Павел Ермаков
Реально уже достали с извинениями.
Может перед каждой игрой заранее на всякий случай извиняться при продаже билета и непосредственно перед началом ? ))
+2
0
+2
Ну вот странные комменты. Извинился - задолбали извиняться. Не извинился - забил на всех. Что он должен был сказать???
+2
0
+2
Ответ John W Creasy
Джикия в последнее время много говорит. Ему и Умарову дают шанс себя проявить. А они выходят и ничего не делают. Надо убирать их вместе с Максименко, Масловым, Денисовым, Мартинсом, Рябчуком и испанским физруком
Проще расфомировать и собрать заново!!!
+1
0
+1
Джикия в последнее время много говорит. Ему и Умарову дают шанс себя проявить. А они выходят и ничего не делают. Надо убирать их вместе с Максименко, Масловым, Денисовым, Мартинсом, Рябчуком и испанским физруком
+1
0
+1
Налопался небось шашлыков-то на 8 марта? Вот тебе и выводы
+1
0
+1
А про себя, наверное, посмеялся. Георгий, как и все, ждёт отставку Абаскаля.
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выводы??? весь сезон одни выводы...
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Пацан не извиняется
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Под выводами он имеет ввиду постилка нового газона?
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Теперь команда понимает! То есть раньше было непонятно, что делать?
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кто вообще за Спартак болеет?
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Чтоб выигрывать нужно действовать энергично и с желанием ,а не ходит пешком по полю ,как пенсионеры .Как можно такие простые вещи не понимать ,а это же футболисты ,совсем забыл .
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Джикия всегда делает выводы.
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весь сезон делаете выводы
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за спартак с1979 года,такой безхребетной команды давно не видел.
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Ответ Karel
Джикия редко извиняется. Да и за что, если с лавки обычно игру смотрит. Заметил, с Зенитом Джикия что-то на бровке объяснял тренеру из штаба, эмоционально и долго. И вроде как по делу, тренер внимал. Но тогда Абаскаль матч на базе смотрел. Если и с Факелом Аабаскаль на базе смотрел - может, и счёт другой был. Может, Джикия как тактик и тренер сильнее Абаскаля. Понятно, что лицензии у него нет, но это другое.
да просто ГА пора домой
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Ответ Валерий Ефимов
за спартак с1979 года,такой безхребетной команды давно не видел.
я с с 98
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Ответ Валерий Ефимов
за спартак с1979 года,такой безхребетной команды давно не видел.
Какой тренер, такая и команда. Зато современный, с планшетиком, многим вон нравится
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