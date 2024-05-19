Клопп о поражениях в финалах ЛЧ: «У меня коллекция серебряных медалей! Одну подарил другу – думал, не возьмет. Победа в турнире все меняет и стоит всех усилий»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Лига чемпионов УЕФА Футбол

Юрген Клопп высказался о преодолении неудач в «Ливерпуле».

– Мы очень хорошо справлялись со всеми неудачами, и в некоторых случаях ситуация была не в наших руках, мы ничего не могли сделать. Мы сыграли три финала Лиги чемпионов, это абсолютное безумие. До этого мы некоторое время не выходили в этот турнир. Но, дойдя до финала, ты получаешь серебряную медаль, и это не так уж и здорово.

– Вы хотя бы знаете, где находятся ваши медали за вторые места?

– Одна из них у моего друга. Честно говоря, я подарил ее ему, думая, что он не возьмет, но [он взял]. У меня есть еще одна, за финал во главе «Боруссии». У меня коллекция серебряных медалей!

– И у вас есть медаль победителя...

– Точно. Это все меняет. Мой английский не настолько хорош, чтобы описать разницу между поражением в финале и победой. Это стоит всех усилий. Но мы не были фаворитами. Перед Лигой чемпионов никто не говорил: «Ливерпуль» обязательно выйдет в финал».

В первый раз мы прошли через отборочную стадию, вышли в финал и проиграли его («Реалу» в 2018-м – Sports), я бы сказал, при самых странных обстоятельствах. Я не думаю, что многие люди говорили: «О, у них будет еще один шанс в следующем году». Мы думали: «Мы попытаемся снова».

Особенность этой истории в том, что мы потеряли шансы на чемпионство [в Премьер-лиге] практически за день до полуфинала Лиги чемпионов. Гол Венсана Компани – и с этим нужно смириться. И это тоже в духе «Ливерпуля» – еще один тяжелый удар, мы к этому привыкли, мы встаем и идем дальше.

И мы провели один из самых экстраординарных матчей всех времен – против «Барселоны». Так что упустить чемпионский титул на выходных, а потом, через три недели, выиграть финал Лиги чемпионов – это абсолютное безумие.

Все это так необычно, и кто-то сочтет это исключительным успехом, а кто-то скажет, что мы выиграли недостаточно. Что я могу сказать, возможно, правы оба, но мы уже ничего не можем изменить. Принимайте это или не принимайте, я ничего не могу поделать, – сказал главный тренер «Ливерпуля». 

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16 комментариев
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Будет не хватать Клоппа в следующем сезоне. С интересом посмотрел бы за его работой и в Баварии, и в Барселоне, и в Юве
+16
-2
+14
Ответ окечуква
У Ливерпуля какая-то проблема лично с Реалом была, мне кажется. Вот будь их оппонентами в двух тех финалах кто угодно другой - было бы у Ливерпуля сейчас на две чашки больше.
Я бы сказал в ЛЧ с Реалом у всех проблемы))
+18
-4
+14
У Ливерпуля какая-то проблема лично с Реалом была, мне кажется. Вот будь их оппонентами в двух тех финалах кто угодно другой - было бы у Ливерпуля сейчас на две чашки больше.
+12
-2
+10
Другом был Лапорта
+8
-2
+6
вот если бы он возглавил Милан и принес вторую звезду вот тогда было легендарно
+1
0
+1
А потом повезло, попался Тоттенхем и с помощью автобуса и пенки..
+1
0
+1
В 2018 Рамос Очень грязно вырубил Салаха. Специалист. Не желал бы никому таких побед.
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-2
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"Одна из них у моего друга. Честно говоря, я подарил ее ему, думая, что он не возьмет, но [он взял]" - это очень смешно )) хорошо не золотую подарил
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Ответ Перстень Уэстбрука
Надеюсь Ливерпуль сделает правильный выбор и гладко проведет смену поколений, Салах первый на выход
Гомез из-за которого проиграли Реалу
+1
-1
0
Ответ окечуква
У Ливерпуля какая-то проблема лично с Реалом была, мне кажется. Вот будь их оппонентами в двух тех финалах кто угодно другой - было бы у Ливерпуля сейчас на две чашки больше.
Ну первый финал откровенно Реал играл грязно и тогда спецом жестко играли против Мо, собственно и добились сломав его еще в первом тайме
+9
-9
0
Ответ Mu5ta
Ну первый финал откровенно Реал играл грязно и тогда спецом жестко играли против Мо, собственно и добились сломав его еще в первом тайме
Реал играл грязно ? Глянь первый гол Ливерпуля и как Ловрен локтем бьёт Рамоса, но грязно конечно играл Реал
0
0
0
Ответ 134572784@vkontakte.ru
Реал играл грязно ? Глянь первый гол Ливерпуля и как Ловрен локтем бьёт Рамоса, но грязно конечно играл Реал
В ответ на один удар Ловрен кунг фу, симуляции, дзюдо, удар локтем и постоянные аппеляции к судье от Рамоса
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