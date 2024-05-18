Джейми Каррагер: «Клопп – это Шенкли нынешней эпохи «Ливерпуля». Действительно большое наследие»

Джейми Каррагер считает, что Юрген Клопп – Билл Шенкли новой эпохи «Ливерпуля».

В январе стало известно, что немецкий специалист уйдет с поста главного тренера «красных» после завершения нынешнего сезона .

«Я просто думаю о и о тех вечерах, которые я провел с сыном, о том вечере в Мадриде, когда [« »] выиграл Лигу чемпионов, это остается с тобой на всю жизнь.

Именно это Клопп сделал для нового поколения болельщиков. Он находится на самой вершине. Номер один для «Ливерпуля» – , и мне кажется, что Клопп – это Шенкли нынешней эпохи, и это действительно большое наследие», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» .