Джейми Каррагер: «Клопп – это Шенкли нынешней эпохи «Ливерпуля». Действительно большое наследие»

Теги Ливерпуль Джейми Каррагер премьер-лига Англия Юрген Клопп Лига чемпионов УЕФА Билл Шенкли Футбол

Джейми Каррагер считает, что Юрген Клопп – Билл Шенкли новой эпохи «Ливерпуля».

В январе стало известно, что немецкий специалист уйдет с поста главного тренера «красных» после завершения нынешнего сезона АПЛ

«Я просто думаю о Клоппе и о тех вечерах, которые я провел с сыном, о том вечере в Мадриде, когда [«Ливерпуль»] выиграл Лигу чемпионов, это остается с тобой на всю жизнь.

Именно это Клопп сделал для нового поколения болельщиков. Он находится на самой вершине. Номер один для «Ливерпуля» – Билл Шенкли, и мне кажется, что Клопп – это Шенкли нынешней эпохи, и это действительно большое наследие», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер.

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6 комментариев
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Юрген в одном ряду с величайшими тренерами и футболистами Ливерпуля. Он сделал Ливерпуль таким, каким его мечтали видеть болельщики. Сейчас немного грустно из-за его ухода, но с другой стороны мы должны быть рады, что этот великий тренер и обаятельный человек был тренером Ливерпуля почти 9 лет. Будет интересно дальше следить за его карьерой. Надеюсь он не закончил с футболом!
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Надеюсь его увековечат на Энфилде!
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Надеюсь, Клопп отдохнёт, зарядит свои батареи и вернётся в футбол. Без него большой футбол потускнеет
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Одной ногой на Энфилде, другой в Эр-Рияде 💁‍♂️😲
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