Джейми Каррагер: «Клопп – это Шенкли нынешней эпохи «Ливерпуля». Действительно большое наследие»
Джейми Каррагер считает, что Юрген Клопп – Билл Шенкли новой эпохи «Ливерпуля».
В январе стало известно, что немецкий специалист уйдет с поста главного тренера «красных» после завершения нынешнего сезона АПЛ.
«Я просто думаю о Клоппе и о тех вечерах, которые я провел с сыном, о том вечере в Мадриде, когда [«Ливерпуль»] выиграл Лигу чемпионов, это остается с тобой на всю жизнь.
Именно это Клопп сделал для нового поколения болельщиков. Он находится на самой вершине. Номер один для «Ливерпуля» – Билл Шенкли, и мне кажется, что Клопп – это Шенкли нынешней эпохи, и это действительно большое наследие», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер.