Личка о матче с «Краснодаром»: «Не могу пообещать, что «Динамо» на 100% справится с давлением, но мотивация будет на 150%. Ничью там оберегать будет очень сложно»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Марцел Личка Футбол

Марцел Личка поделился ожиданиями от игры с «Краснодаром» в последнем туре РПЛ.

– В Краснодаре вам хватит одного очка для завоевания чемпионства. Как будете гнать эти мысли от себя и игроков?

– Нельзя думать, что нам достаточно одного очка. Когда ты начинаешь играть на ничью, то можешь ее запросто лишиться. Понятно, что это дает нам определенное преимущество, но нельзя ехать в Краснодар и считать на поле очки. Надо выходить на поле и играть, играть, играть.

– Когда команда садится низко, всегда возникает риск ошибки. В матче с «Крыльями» это прошло, а с «Краснодаром» может быть по-другому. Ничью там оберегать будет очень сложно.

– Я это понимаю и не хотел, чтобы мы отдавали мяч сопернику. У самарцев хорошая, техничная команда, которая постоянно ищет свои моменты. У них впереди умные футболисты, которые умеют играть с мячом и всегда стараются найти свободные зоны.

Я человек достаточно спокойный и в своей карьере уже проживал такие ситуации: с «Динамо» Брест выиграли чемпионство и Суперкубок. Но когда приезжаешь здесь на стадион, то все равно чувствуешь это давление, и хочется, чтобы поскорее началась игра. Это давило и на наших игроков, у которых не получалось легко работать с мячом.

В Краснодаре будет 35 тысяч болельщиков и очень сильный соперник. Я не могу пообещать, что мы на 100% справимся с этим давлением, но мы точно будем биться и стараться. Мотивация будет точно на 150%.

– Все может решиться уже завтра. Вы хотели бы выиграть на поле или за счет осечек конкурентов?

– Это в любом случае будет чемпионство. Ведь мы смогли использовать ошибки соперников. Они нам дали этот шанс, позволили выйти на первое место, и если они снова сделают нам подарок, то это их проблемы, – сказал главный тренер «Динамо».

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7 комментариев
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Подумать только - почти 50 лет не брали чемпионство...
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Учитывая , что Краснодар в случае победы может стать чемпионом - ехать за ничьей это как бы совсем ни о чем !
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Ох, как же хочется нового чемпиона !
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Вот что очищение ФНЛ делает, почти полвека не брали а теперь претенденты. Спартак надо задуматься
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Болельщики "Динамо", скажите, пожалуйста, почему в прошлом или позапрошлом туре Шунина заменили? У Антона травма?
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Ответ Evgeny Trifonov
Вот что очищение ФНЛ делает, почти полвека не брали а теперь претенденты. Спартак надо задуматься
Дело то и не в очищении, а в том, что состав неплох, тренер хорош. И то, что Динамо выходит мотивированным: недостаток мастерства компенсирует желанием.
И сейчас в гонке за золото победит тот, кто больше этого хочет.
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