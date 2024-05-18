Шансы «Динамо» выиграть РПЛ – 50,8%, «Краснодара» – 30,8%, «Зенита» – 18,4% (Opta)

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Футбол

У «Динамо» лучшие шансы выиграть чемпионат России на сегодняшний день.

Команда Марцела Лички лидирует в таблице с 56 очками после 29 матчей. Opta Sports сообщает, что московский клуб победит с вероятностью 50,8%.

Шансы идущего вторым «Краснодара» (53 очка после 29 игр) – 30,8%. У «Зенита», набравшего 51 балл в 28 матчах, – 18,4%.

Расклады чемпионской гонки РПЛ: как «Динамо», «Краснодару» и «Зениту» взять золото?

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17 комментариев
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Короче шансы Динамо 50 на 50
Либо выиграют, либо нет 😂
+29
-1
+28
Странно что у Краснодара больше шансов учитывая что их победа не дает ничего
Думаю последний то матч Зенит выиграет
+4
-1
+3
Если Зенит завтра проиграет , нас поистине ждет «Золотой Матч»🤔
+4
-2
+2
С учетам качества игры 3 претендентов шансы каждого - 33,333... процента...
+2
-1
+1
Существует три вида лжи: просто ложь, наглая ложь и статистика»
+1
-1
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Интрига 🔥🔥🔥
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Если Зенит победит Ахмат, то у Зенита шансы не могут быть меньше чем у Краснодара, т.к если в последнем туре победит и Зенит и Краснодар, чемпионом будет Зенит. То что у Динамо наибольшие шансы, это логично, т.к все зависит только от них.
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В отсутствии выхода еврокубки, и так нет интереса к результатам РПЛ, а тут ещё и "судейское регулирование" побед включили на полную мощность - за одно и тоже свистят одним и не свистят другим.
Громкие заявления о том, что легионерам переплачивают, включили для того, чтобы когда леги начнут сваливать, иметь возможность гордо заявить - мол "мы и сами их выгнать хотели".
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Вот смеха то будет, если со всеми проблемами Зенит наберёт 6 очков в двух матчах, а Динамо проиграет в Краснодаре + ещё и Балтику обыграет)
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Ответ Diablosax
Терек, ну давай, покажи готов ли ты забирать очки не только когда грозит вылет... Выскочки. Если Зенит выиграют, грошь цена будет 5 победам при таком поражении.
Последнея надежда осталась, Рамзан за Росгвардию, МВД, и прочие структуры, иначе всем повестки придут, шутка конечно, вот что у кого убудет, если ДИНАМО станет Чемпионом? вот тупо просто интересно, все ответы упëртым после обеда завтра.
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Если Зенит завтра проиграет , нас поистине ждет «Золотой Матч»🤔
если Зенит выиграет два матча, а Краснодар один, то Зенит опять станет чемпионом, шестой раз подряд
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Ответ aleksproshkin1812@gmail.com
Всё-таки как наглядно вот увидели дно в отсутствие Еврокубков ,вы представляете во что превратилось наша эпономика ,Вот кому за это радость и сказать спасибо за будущее моих детей целовать !!¡!!!
Выздоравливай, здесь говорят о футболе.
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