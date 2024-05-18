Шансы «Динамо» выиграть РПЛ – 50,8%, «Краснодара» – 30,8%, «Зенита» – 18,4% (Opta)

У «Динамо» лучшие шансы выиграть чемпионат России на сегодняшний день.

Команда Марцела Лички лидирует в таблице с 56 очками после 29 матчей. Opta Sports сообщает, что московский клуб победит с вероятностью 50,8%.

Шансы идущего вторым « » (53 очка после 29 игр) – 30,8%. У « », набравшего 51 балл в 28 матчах, – 18,4%.

Расклады чемпионской гонки РПЛ: как «Динамо», «Краснодару» и «Зениту» взять золото?