Шансы «Динамо» выиграть РПЛ – 50,8%, «Краснодара» – 30,8%, «Зенита» – 18,4% (Opta)
У «Динамо» лучшие шансы выиграть чемпионат России на сегодняшний день.
Команда Марцела Лички лидирует в таблице с 56 очками после 29 матчей. Opta Sports сообщает, что московский клуб победит с вероятностью 50,8%.
Шансы идущего вторым «Краснодара» (53 очка после 29 игр) – 30,8%. У «Зенита», набравшего 51 балл в 28 матчах, – 18,4%.
Расклады чемпионской гонки РПЛ: как «Динамо», «Краснодару» и «Зениту» взять золото?
Либо выиграют, либо нет 😂
Думаю последний то матч Зенит выиграет
Громкие заявления о том, что легионерам переплачивают, включили для того, чтобы когда леги начнут сваливать, иметь возможность гордо заявить - мол "мы и сами их выгнать хотели".