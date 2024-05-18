У «Динамо» 56 очков в сезоне – лучший результат с 1997 года. Команда забивает в 17 матчах чемпионата подряд – впервые с 1994-го

«Динамо» набрало рекордное для себя количество очков с 1997 года.

В матче 29-го тура Мир РПЛ бело-голубые обыграли «Крылья Советов» со счетом 4:1.

На счету московского клуба стало 56 очков в нынешнем сезоне.

Это лучший результат «Динамо» с 1997 года, без учета переходного чемпионата-2011/12, состоявшего из 44 туров. Тогда они набрали 68 баллов за 34 игры.

Также команда забивает в 17 матчах Премьер-лиги подряд. В последний раз у них была такая серия в 1994 году (19 матчей – рекорд клуба).