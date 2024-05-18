У «Динамо» 56 очков в сезоне – лучший результат с 1997 года. Команда забивает в 17 матчах чемпионата подряд – впервые с 1994-го

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Динамо Москва рекорды Марцел Личка Футбол

«Динамо» набрало рекордное для себя количество очков с 1997 года.

В матче 29-го тура Мир РПЛ бело-голубые обыграли «Крылья Советов» со счетом 4:1.

На счету московского клуба стало 56 очков в нынешнем сезоне.

Это лучший результат «Динамо» с 1997 года, без учета переходного чемпионата-2011/12, состоявшего из 44 туров. Тогда они набрали 68 баллов за 34 игры.

Также команда забивает в 17 матчах Премьер-лиги подряд. В последний раз у них была такая серия в 1994 году (19 матчей – рекорд клуба).

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
И это, надеюсь, ещё не конец. Команда заслуживает бОльшего! Главное - впереди ))
+11
0
+11
Теперь все зависит только от Динамо!
+7
0
+7
Ждем титул!
+5
0
+5
Все эти достижения, во многом благодаря нашему тренеру, Личке!!!
Даже не смотря, на плохую игру вратарей и защитников. Уверен что руководство Динамо, сумеет решить все проблемы состава команды, в летнее Т. О. А игра у Динамо, уже сейчас есть, очень приличного уровня.
+3
0
+3
Это верхнее дно нужно пробить ☝️🤬🧐
0
0
0
Кстати, в трехочковую эру ни один чемпион меньше 58 очков не набирал. В последний раз ЦСКА в 2006, когда ещё армейцы опередили Спартак только по количеству побед и покойный Василий Уткин сделал знаменитый сюжет о договорняке с Ростовом
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий