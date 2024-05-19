Сотрудники «Арсенала» отрепетировали вручение чемпионского титула АПЛ
«Арсенал» отрепетировал вручение чемпионского титула АПЛ.
Сегодня «канониры» встретятся с «Эвертоном» в 38-м туре чемпионата Англии. Они станут чемпионами, если одержат победу, а «Манчестер Сити» не обыграет «Вест Хэм».
В соцсетях появилось видео, на котором сотрудники лондонского клуба репетируют вручение трофея. Клуб разместил баннеры с надписью «Чемпионы Премьер-лиги» по всему полю, а в центральном круге была установлена сцена с логотипом турнира. Там же стоял кубок.
Сотрудники «Арсенала» выстроились в очередь и друг за другом выходили на сцену, как это делали бы игроки при вручении медалей.
Сегодня организаторы привезут чемпионские кубки и комплекты из 40 медалей и на стадион «Арсенала», и на арену «Манчестер Сити».
Если впереди 10 туров. Sports как обычно