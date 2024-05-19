Сотрудники «Арсенала» отрепетировали вручение чемпионского титула АПЛ

Теги премьер-лига Англия Арсенал Футбол

«Арсенал» отрепетировал вручение чемпионского титула АПЛ.

Сегодня «канониры» встретятся с «Эвертоном» в 38-м туре чемпионата Англии. Они станут чемпионами, если одержат победу, а «Манчестер Сити» не обыграет «Вест Хэм». 

В соцсетях появилось видео, на котором сотрудники лондонского клуба репетируют вручение трофея. Клуб разместил баннеры с надписью «Чемпионы Премьер-лиги» по всему полю, а в центральном круге была установлена сцена с логотипом турнира. Там же стоял кубок.

Сотрудники «Арсенала» выстроились в очередь и друг за другом выходили на сцену, как это делали бы игроки при вручении медалей. 

Сегодня организаторы привезут чемпионские кубки и комплекты из 40 медалей и на стадион «Арсенала», и на арену «Манчестер Сити». 

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22 комментария
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Это стандартная процедура, когда в последнем туре возможны варианты с чемпионской гонкой. Не надо подавать новость так, будто сам Арсенал все это организовал. Это делается руководством FA. На Этихаде точно такие же процедуры происходят.
+49
-4
+45
Краснодар тоже будет репетировать
+16
-2
+14
С Астон виллой упустили вы свое чемпионство.
+3
0
+3
Думаю, эту репетиция устроила лига. И самих футболистов там не было. Ибо плохая примета, праздновать не случившееся.
+2
0
+2
Ответ dancosmodan
Это стандартная процедура, когда в последнем туре возможны варианты с чемпионской гонкой. Не надо подавать новость так, будто сам Арсенал все это организовал. Это делается руководством FA. На Этихаде точно такие же процедуры происходят.
А где в новости такая подача?)
+6
-4
+2
Хоть как-то отпразднуют
+2
0
+2
Кто то репетирует а кто то кубок получает ))
+2
0
+2
Ну... Когда-нибудь, возможно, и пригодится.
+1
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+1
Задолбали с этим кликбейтом. Ну отрепетировали, раз положено, работа у них такая.
+1
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Ответ Неймар Каземиров
Молодцы. Пусть репетируют. Сегодня им это понадобится. Я сегодня свою воображаемую хату поставил на их победу в АПЛ
Воображаемую победу
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Ответ Rainn
А где в новости такая подача?)
В тексте новости)
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Ответ Ganibale
Так если 28 тур, как они выявят сегодня чемпиона? Если впереди 10 туров. Sports как обычно
Ты о чём
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115 причин не праздновать, к сожалению
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А что потом делать со вторым комплектом медалей за чемпионство ?
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Имеют право
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арсенал репетировал победу в АПЛ после победы над Ливерпулем в марте еще
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Не суеверные
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Так если 28 тур, как они выявят сегодня чемпиона?
Если впереди 10 туров. Sports как обычно
+2
-2
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