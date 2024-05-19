Артета однажды хочет вернуться в Испанию: «Не собираюсь провести вне дома всю жизнь»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Ла Лига Сборная Испании по футболу Арсенал Футбол

Микель Артета хотел бы поработать в Испании в будущем.

«Я всегда думал, что однажды вернусь. Моя страна меня очень привлекает, – наш образ жизни, общение, культура, – ​​так что я всегда держу это в своей голове.

Но я счастлив здесь [в «Арсенале»], доволен тем, как ко мне относятся, и мне действительно нравится моя работа.

Однако полагаю, что когда-нибудь это произойдет, я не собираюсь провести вне дома всю свою жизнь», – заявил главный тренер «Арсенала», выступая в посольстве Испании.

На этой неделе испанец был награжден Королевским орденом Изабеллы Католической. Эта награда вручается по распоряжению короля Испании за выдающиеся заслуги перед страной, а также за развитие международных отношений и сотрудничества с другими странами.

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10 комментариев
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Ответ Pato07
он же вроде баск
В Барсе тоже играл
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Странно, но я думал Лапорта выправит дела а он как самый дешёвый политик действует
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Ответ Тохир Анваров
В Барсу?
он же вроде баск
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Ответ Тохир Анваров
В Барсу?
Может быть однажды, но точно не сейчас, президент клоун плюс финансовая ситуация клуба
+1
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Ответ Перстень Уэстбрука
Странно, но я думал Лапорта выправит дела а он как самый дешёвый политик действует
Ты не в том ленте думаешь!Причем тут Лапорта?
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Ответ Кумар Оморбеков
Ты не в том ленте думаешь!Причем тут Лапорта?
Речь зашла о барсе
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Ответ PIT-BUL
Тяжело тренировать 4рсенал.
арсенал уже 2 сезона как на 2ом месте финтширует
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