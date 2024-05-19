Артета однажды хочет вернуться в Испанию: «Не собираюсь провести вне дома всю жизнь»

Микель Артета хотел бы поработать в Испании в будущем.

«Я всегда думал, что однажды вернусь. Моя страна меня очень привлекает, – наш образ жизни, общение, культура, – ​​так что я всегда держу это в своей голове.

Но я счастлив здесь [в «Арсенале»], доволен тем, как ко мне относятся, и мне действительно нравится моя работа.

Однако полагаю, что когда-нибудь это произойдет, я не собираюсь провести вне дома всю свою жизнь», – заявил главный тренер « », выступая в посольстве Испании.

На этой неделе испанец был награжден Королевским орденом Изабеллы Католической. Эта награда вручается по распоряжению короля за выдающиеся заслуги перед страной, а также за развитие международных отношений и сотрудничества с другими странами.