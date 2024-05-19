Артета однажды хочет вернуться в Испанию: «Не собираюсь провести вне дома всю жизнь»
Микель Артета хотел бы поработать в Испании в будущем.
«Я всегда думал, что однажды вернусь. Моя страна меня очень привлекает, – наш образ жизни, общение, культура, – так что я всегда держу это в своей голове.
Но я счастлив здесь [в «Арсенале»], доволен тем, как ко мне относятся, и мне действительно нравится моя работа.
Однако полагаю, что когда-нибудь это произойдет, я не собираюсь провести вне дома всю свою жизнь», – заявил главный тренер «Арсенала», выступая в посольстве Испании.
На этой неделе испанец был награжден Королевским орденом Изабеллы Католической. Эта награда вручается по распоряжению короля Испании за выдающиеся заслуги перед страной, а также за развитие международных отношений и сотрудничества с другими странами.