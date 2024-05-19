Мостовой об РПЛ: «Спонсором этого чемпионата должен стать валидол. Болельщикам «Краснодара», «Зенита» и «Динамо» не позавидуешь, столько нервов потратили»

Александр Мостовой высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«Ну и чемпионат в этом году! Да, очень много ошибок допускают лидеры, но зато какая интрига. «Краснодар» показал характер и не захотел лишать нас интереснейшего матча в последнем туре.

Спонсором этого чемпионата должен стать валидол. Болельщикам «Краснодара», « » и «Динамо» не позавидуешь, столько нервов потратили. Ну а для нейтрального зрителя — шикарная концовка», — сказал экс-игрок сборной России.

Расклады чемпионской гонки РПЛ: как «Динамо», «Краснодару» и «Зениту» взять золото?