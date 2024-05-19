Мостовой об РПЛ: «Спонсором этого чемпионата должен стать валидол. Болельщикам «Краснодара», «Зенита» и «Динамо» не позавидуешь, столько нервов потратили»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Мостовой Краснодар Футбол

Александр Мостовой высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«Ну и чемпионат в этом году! Да, очень много ошибок допускают лидеры, но зато какая интрига. «Краснодар» показал характер и не захотел лишать нас интереснейшего матча в последнем туре. 

Спонсором этого чемпионата должен стать валидол. Болельщикам «Краснодара», «Зенита» и «Динамо» не позавидуешь, столько нервов потратили. Ну а для нейтрального зрителя — шикарная концовка», — сказал экс-игрок сборной России.

Расклады чемпионской гонки РПЛ: как «Динамо», «Краснодару» и «Зениту» взять золото?

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7 комментариев
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Тот самый редкий случай, когда с Мостовым можно согласиться - настолько непредсказуемой, интригующей развязки в РПЛ не было лет 15-20 точно. Либо ЦСКА феерил в нулевые, конкурируя с праймовым Локо, и десятые, либо Рубин чемпионский характер пару лет показывал, либо Зенит включал мощную машину по собиранию титулов с единичным заходом Спартака и позднего Локомотива.
Плюс тут шансы на титул сразу у двух команд, которые раньше никогда чемпионами не становились в пост-советскую эпоху.
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Да и продул Семак уже все шансы. Его Зенит ни в жизнь в Грозном не возьмёт три очка 😎
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Хороший сезон с интригой.А валидольные матчи это офигенно.
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Считаю что большинство болельщиков РПЛ, именно за такую валидольную развязку чемпионата. Где борьба за чемпионство, до последнего тура между тремя командами. Никто и даже не один букмекер, не сможет предсказать, развязку этого чемпионата. Это именно то время, которое болельщики России, ждали несколько лет.
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Ещё чего не хватало, так это нервы на это тратить. Блевотный футбол Семака вызывает скорее отвращение. Забить гол, играть в держисраку и в конце пустить дурака. Или, ещё лучше, весь матч бесполезно перекатывать мяч вокруг штрафной, выпустить в конце Ерохина и пулять на него в надежде затолкать. Не, спасибо 😎
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РПЛ в этот сезон, как игра в карты - кому повезет, тот и чемпион. В этом году у болел всех трех команд есть надежда.
Болельщики потому так и называются, чтобы переживать за свои команды.
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Ответ CoMoBo3
Да и продул Семак уже все шансы. Его Зенит ни в жизнь в Грозном не возьмёт три очка 😎
А и пусть так будет. Тем интереснее матч в Краснодаре будет, где напрямую чемпионство разыграют.
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